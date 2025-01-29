Какой будет погода в феврале 2025 в Москве и Подмосковье: прогноз синоптиков

Подробности о том, какой будет погода в феврале 2025 в Москве и Подмосковье, читайте в материале РИАМО.

Январь 2025 года запомнится жителям столичного региона аномальным теплом: он может стать самым теплым вторым зимним месяцем за всю историю метеонаблюдений со среднемесячной температурой 0,1 градуса. Это стало возможным благодаря пяти рекордам тепла, ставшим венцом безморозной зимы. Между тем уже в эту субботу в свои права вступит февраль — последний зимний месяц.

Какой будет погода в начале февраля 2025 года в Москве и Подмосковье

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Согласно прогнозам синоптиков, последняя неделя января в Москве завершится теплой погодой. В частности, как сообщал ведущий специалист Центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец, во вторник, 28 января, ожидается ясная погода: ночью термометры покажут не ниже плюс двух градусов, а днем в столице ожидается плюс 3-5 градусов.

В среду, 29 января, возможен мелкий дождь. Ночью столбики термометров покажут 2-4 градуса, днем — 5-7 градусов выше нуля. В четверг, 30 января, погода улучшится: воздух прогреется до плюс семи градусов. В пятницу, 31 января, осадки маловероятны. Ночью ожидается 0 — плюс 2 градуса, днем в мегаполисе — 5-7 градусов.

Зато синоптики прогнозируют осадки в выходные 1-2 февраля. Кроме того, в начале последнего месяца зимы ожидается и новый виток оттепели, который, впрочем, уже вряд ли удивит жителей столичного региона. При этом, по прогнозу главного специалиста Метеобюро Москвы Татьяны Поздняковой, хотя температура воздуха в начале февраля будет выше нормы, снег жители Московского региона в этом сезоне все-таки еще увидят.

«Будут осадки, преимущественно в виде снега, без него мы в феврале не останемся», — отметила Позднякова.

По ее словам, выпавший снег может задержаться на какое-то время за счет минусовых температур.

Прогноз погоды на февраль 2025: тучи и снег в Московском регионе

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Согласно прогнозу портала Gismeteo, в последнем месяце зимы 2024-2025 Московский регион в основном ждет пасмурная погода без ясных дней. Впрочем, по словам синоптика Gismeteo Леонида Старкова, это лишь один из вероятных сценариев. По предварительным данным, на протяжении двух недель месяца возможны осадки в виде дождя и снега.

Самые холодные ночи, когда столбики термометров в Москве и Подмосковье покажут минус семь градусов, ожидаются 10-11 февраля. Самая низкая дневная температура — минус три градуса — ожидается 8-11 февраля. Самой теплой ночью последнего месяца зимы может стать ночь на 1 февраля, когда столбики термометров поднимутся на два градуса выше нуля. В тот же день самая высокая температура — плюс 4 градуса — ожидается и в дневные часы.

Согласно прогнозу синоптика Александра Ильина из прогностического центра «Метео», в феврале москвичей ждут необычно высокие температуры и значительные осадки. По его словам, первая часть месяца будет теплой, морозы станут редкостью, а температура превысит норму на 2-4 градуса, в некоторых случаях ожидаются еще более высокие значения.

Тем не менее, к концу второй декады месяца возможно временное возвращение морозов, которые могут вызвать понижение температуры до минус 7–12 градусов в ночное время. Однако такие холодные периоды будут недолговечными. Основной причиной теплой погоды остается влияние воздушных масс с Атлантики, обеспечивающее высокие температуры на протяжении большей части месяца.

Кроме того, осадков ожидается больше обычного, что может привести к рекордам. В разные дни февраля возможны снегопады, мокрый снег и дожди.

«Поэтому по количеству осадков февраль перевыполнит норму», — отметил метеоролог.

Каким будет День защитника Отечества в Москве и Подмосковье

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В 2025 году главный праздник конца зимы — День защитника Отечества, который ежегодного отмечается 23 февраля — придется на воскресенье. Однако никаких дополнительных выходных дней из-за него не будет: россияне, как обычно, отдохнут после рабочей недели два дня и в понедельник выйдут на работу.

Согласно предварительному прогнозу Gismeteo, по ночам 22-23 февраля столбики термометров покажут минус два градуса, а днем — плюс один. В субботу ожидается переменная облачность, а в воскресенье будет пасмурно и может пройти небольшой снег с дождем.

Какой будет весна 2025 в столичном регионе

Прогнозы синоптиков на весну 2025 пока выглядят обнадеживающе — март может оказаться значительно теплее нормы. В то же время стоит учитывать, что долгосрочные прогнозы всегда несут в себе неопределенность. А в прошлые годы после теплого января март часто оказывался холодным.

Однако в 2025 году, по словам Татьяны Поздняковой, март может оказаться существенно теплее нормы — на целых пять градусов, хотя в первый месяц весны еще может намести сугробы. Апрель, продолжая этот тренд, также вполне может порадовать жителей Москвы и области необычным теплом. В целом, по предварительным прогнозам, весна 2025 года обещает быть теплой — с вероятностью раннего начала оттепелей и таяния снега в начале апреля.

Ранний приход весны объясняется тем, что почва уже накопила «определенное количество тепла» и уже не успеет промерзнуть, объяснила Татьяна Позднякова. Чем больше будет солнца, тем выше температура будет подниматься и в конце февраля термометры покажут около нуля или небольшой плюс.