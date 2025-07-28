Какой будет погода в августе 2025 в Москве и Подмосковье: прогноз синоптиков

Подробности о том, какой будет погода в августе 2025 года в Москве и Подмосковье, читайте в материале РИАМО.

Июль 2025 запомнится жителям столичного региона аномальной жарой: 12 июля в Москве был зафиксирован рекорд температуры 122-летней давности — воздух в столице прогрелся до плюс 34,6 градуса. Между тем уже в пятницу в свои права вступит август — последний месяц лета.

Какой будет погода в начале августа в Москве и Подмосковье

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Согласно предварительному прогнозу центра погоды «Фобос», конец июля и начало августа в столичном регионе ожидаются знойными. В ночь на понедельник, 28 июля, столбики термометров в Москве покажут плюс 20 градусов, по области — 16 градусов. Днем на фоне переменной облачности в столице и ясной погоды в Подмосковье столбики термометров поднимутся до 29 и 26 градусов соответственно.

В ночь на вторник, 29 июля, в Москве ожидается 21 градус тепла, в Подмосковье — 17 градусов. Днем температура в столице повысится до плюс 28 градусов (по области — до плюс 26 градусов), при этом установится пасмурная погода, а в Подмосковье могут пройти дожди. Ночью столбики термометров в столице покажут плюс 22 градуса (по области — 18 градусов), а днем в среду, 30 июля, на фоне переменной облачности потеплеет до 29 и 26 градусов соответственно.

В ночь на четверг, 31 июля, синоптики прогнозируют в Москве 22 градуса, в Подмосковье — 18 градусов. Днем потеплеет до 28 и 27 градусов соответственно. В столице ожидается переменная облачность, а в области возможны грозы. Ночь на первый день августа, который в 2025 году приходится на пятницу, будет теплой: в Москве — плюс 21 градус, в Подмосковье — плюс 19 градусов. Днем на фоне переменной облачности в столице потеплеет до 27 градусов (по области — до 21 градуса).

В выходные 2-3 августа в столичном регионе также ожидается переменная облачность. По ночам температура будет колебаться в пределах 17 — 20 градусов тепла, а днем — 25 — 30 градусов выше нуля.

Прогноз погоды на август 2025: тучи и дожди в Московском регионе

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Согласно предварительному прогнозу портала Gismeteo, в последний месяц лета 2025 года Московский регион ждет в основном погода с переменной облачностью с шестью ясными днями — 9, 18 и 21-24 августа. Впрочем, это лишь один из вероятных сценариев. По предварительным данным, на протяжении почти двух недель месяца возможны дожди, а 1-2 и 4 августа — грозы.

Самые холодные ночи, когда столбики термометров в Москве и Подмосковье покажут плюс 14 градусов, ожидаются на 16-24 августа. Самая низкая дневная температура — плюс 20 градусов — ожидается 17, а также 21-24 августа. Самыми теплыми ночами последнего месяца лета могут стать ночи на 2, а также на 4-5 августа, когда столбики термометров поднимутся на 22 градуса выше нуля. Самая высокая дневная температура — плюс 28 градусов — ожидается 1 и 4-5 августа.

Каким будет конец лета в Москве и Подмосковье в 2025 году

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Жители Москвы в 2025 году могут столкнуться с ранней осенью — об этом заявил метеоролог Василий Южный. Согласно прогнозу эксперта, август станет месяцем контрастов: вначале столичный регион ждет комфортная летняя погода, но уже спустя пару недель произойдет резкое охлаждение.

После середины месяца днем температура редко будет подниматься выше 15-17 градусов, что примерно на 5-7 градусов ниже климатической нормы. Ночи также станут заметно холоднее — температура будет держаться на уровне 8-10 градусов тепла. При этом ряд экспертов предупреждает о возможных коротких эпизодах сильной жары.

Так, климатолог ФГБУ «Центральное управление по гидрометеорологии» Николай Терешонок допускает повышение температуры до 35 градусов в отдельные дни. Тем не менее, он подчеркивает, что уровень рекордной жары июля 2010 года (плюс 38 градусов), скорее всего, не повторится.

В то же время, по мнению ведущего специалиста центра погоды «Фобос» Евгения Тишковца, значительных отклонений от нормы не случится — максимальная разница составит около одного градуса.

«Это будет обычное лето средней полосы без экстремальных проявлений», — пообещал синоптик.

Стоит отметить, что температурные рекорды август в столичном регионе бил в 1938 и 2010 году: тогда температурная аномалия достигла плюс 4,1 градуса. При этом самым холодным последний летний месяц оказался в 1926 и 1988 годах, когда столбики термометров опускались до 14 и 16,7 градусов соответственно.