Какой будет погода летом 2026 в Москве и Подмосковье: прогноз синоптиков

Насколько теплым будет лето в Московском регионе и ждать ли погодных аномалий, читайте в материале РИАМО.

Весна 2026 запомнится жителям столичного региона целым рядом погодных рекордов: так, минувший март со среднемесячной температурой в плюс 5,7 градуса стал самым теплым за всю историю метеонаблюдений, а в конце апреля был побит 55-летний рекорд по высоте снежного покрова, который 27 апреля достиг 12 сантиметров. Между тем уже в будущий понедельник в свои права вступит июнь — первый месяц лета. Синоптики рассказали, каким оно будет.

Летом 2026 стоит ждать ливней и жары

Лето 2026 года в Москве может оказаться аномально жарким — об этом 24 февраля в беседе с «Вечерней Москвой» заявил научный сотрудник Главной геофизической обсерватории имени Воейкова и климатолог Андрей Киселев. Он объяснил, что зима выдалась холодной по сравнению с предыдущими годами, что может повлиять на погоду летом.

Температура воздуха в сезонах связана, поскольку среднегодовая температура всегда остается примерно на одном и том же уровне (плюс 15 градусов) и ее колебания не сильно меняются. Если один сезон оказывается гораздо холоднее, другой может быть аномально теплым, чтобы сохранить среднегодовые показатели.

Специалист добавил, что достоверные прогнозы погоды синоптики могут дать не ранее чем за 15 суток, а наиболее точные — за трое суток до предполагаемого события.

23 марта своим прогнозом с РИА Новости поделился руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов.

Он сообщил, что летом 2026 года москвичей ожидает неустойчивая погода с ливнями и жарой. При этом синоптик подчеркнул, что грядущее лето не будет однородно теплым или чрезвычайно жарким. Согласно прогнозам, сильные дожди с грозами временами будут сменяться волнами жары. По словам Шувалова, один из летних месяцев окажется жарким.

Предсказания от дятлов

Между тем на жаркое лето в 2026 году может указывать поведение дятлов, которые весной изменили свои привычки — об этом 24 марта агентству «Москва» рассказал кандидат биологических наук Павел Глазков. По его словам, обычно дятлы делают гнезда со входом с восточной стороны, а в этом году — с северной.

Согласно народным приметам, это может указывать на грядущее жаркое лето. «По предварительным данным, наблюдая за птицами, можно предположить, что лето в этом году будет именно таким», — сказал Глазков. Он также отметил, что дятлы стали активно делать новые дупла, а старые оставлять для других птиц.

Полтора месяца спустя, 7 мая, «прогноз» дятлов о теплом лете косвенно подтвердили синоптики Гидрометцентра России. Согласно их данным, в Московском регионе в летние месяцы положительное отклонение температуры воздуха будет на уровне от 0 до 1 градуса Цельсия. Весь июнь, июль и август на территории Москвы и области положительная аномалия температуры воздуха не поднимется выше 1 градуса, следует из долгосрочного прогноза.

Какие погодные сюрпризы ждут москвичей в июне 2026

Лето 2026 года может начаться с жары и дождей в июне — такой прогноз 20 мая в беседе с изданием «Аргументы и факты» сделал синоптик прогностического центра «Метео» Александр Ильин. «С начала и до практически середины июня температура воздуха будет составлять от плюс 17 до плюс 22 градусов, к середине июня воздух прогреется до плюс 25 градусов», — рассказал он.

Ильин добавил, что в третьей декаде месяца может похолодать, температура воздуха может опуститься ниже плюс 20 градусов. Однако этот период будет непродолжительным. К концу июня столбики термометров снова начнут расти вверх и могут дойти до 30 градусов.

«И такая жара перейдет на начало июля. Но без дождей не обойдется. Время от времени будут идти дожди, сильные дожди в третьей декаде», — заключил метеоролог.

Между тем ведущий специалист Гидрометцентра Людмила Паршина отметила в беседе с РИА Новости, что точный прогноз аномальных погодных явлений, в том числе жаркой погоды, дается только на ближайшие трое суток, поэтому сообщениям о грядущей июньской жаре верить не следует.

По ее словам, о возможной средней температуре июня можно будет говорить только непосредственно перед началом месяца. В то же время предварительные данные свидетельствуют о том, что в июне температурных аномалий в столичном регионе не ожидается.