Каким будет курс рубля в сентябре 2025: прогнозы экспертов

Что будет влиять на курс российской валюты к доллару, евро и юаню в ближайшее время, читайте в материале РИАМО.

Август — месяц, в котором рублю прогнозировали неизбежный крах, — позади. Прогнозы экспертов, как это уже не раз было в текущем году, не сбылись. Российская валюта уже восемь месяцев подряд демонстрирует завидное упрямство и никак не желает падать, хотя ей это пророчат начиная с весны. Эксперты рассказали РИАМО, чего ждать дальше.

В сентябре привлекательность рублевых активов начнет постепенно снижаться

Фото - © Никита Бурденков / Фотобанк Лори

Валютный рынок России стал узким, поэтому в меньшей степени реагирует на внешние и даже внутренние шоки, констатирует ведущий аналитик «Цифра брокер» Наталия Пырьева. Немаловажную роль в сильной позиции рубля оказывает сокращение внешнего долга России и закрытые зарубежные рынки капитала, что приводит к значительному снижению оттока валюты из страны. В то же время высокая ключевая ставка формирует привлекательность рублевых активов и стимулирует экспортеров аккумулировать свободную ликвидность на депозитах под высокие проценты, тогда как спрос на валюту со стороны импортеров и населения сжался из-за смены парадигмы потребления (и затоваривания) в пользу сбережений, объясняет аналитик.

«Дополнительным фактором поддержки рубля выступает ослабление доллара США на мировой арене вследствие снижения доверия к американской валюте из-за политики Трампа, а также ожидаемого снижения ставки ФРС, что уменьшит привлекательность долларовых активов. В то же время индекс доллара падает на фоне глобальной неопределенности и роста привлекательности защитных активов, и в первую очередь золота», — отмечает Пырьева.

По ее мнению, решение правительства об отмене обязательной продажи валютной выручки экспортерами существенно не повлияло на курс рубля в краткосрочном периоде, так как экспортеры в последнее время и без того продавали валютную выручку в объемах, превышающих установленные нормативы. Тем не менее, это может оказать влияние в долгосрочной перспективе с ростом импорта и сокращением продаж валюты Банком России: напомним, в 2026 году Банк России запланировал отменить операции по продаже валюты на 1,5 триллиона рублей.

«Мы полагаем, что в сентябре может возобновиться умеренная тенденция к ослаблению, поскольку выход на плато в текущем цикле ужесточения денежно-кредитной политики и начало снижения ключевой ставки начнут менять сложившуюся ранее парадигму „сбережения“ в пользу постепенного восстановления потребительского спроса. Таким образом, привлекательность рублевых активов начнет постепенно снижаться, а спрос на валюту будет восстанавливаться, в том числе в силу сезонных факторов — импортеры начнут восполнять запасы в преддверии новогодних праздников», — полагает Пырьева.

По ее прогнозам, в сентябре курс рубля будет находиться на уровнях 80-85 рублей за доллар США, 92-97 рублей за евро и 11,2-11,7 рубля за китайский юань со смещением к верхней границе диапазона.

Геополитика и ставка ЦБ будут диктовать курс рубля в сентябре 2025

Фото - © Татьяна Т / Фотобанк Лори

Одним из ключевых эмоциональных факторов для курса рубля в сентябре остается геополитика, уверен аналитик ФГ «Финам» Александр Потавин.

«Внешнеполитическая ситуация очень непростая, поскольку усилилась неопределенность, даже несмотря на недавние переговоры Путина и Трампа на Аляске и Трампа с Зеленским в Вашингтоне. Если после встречи на Аляске позиции были яснее, то теперь возможна смена риторики и новые угрозы санкций, что способно повлиять на валютные рынки и решение по ключевой ставке Банка России», — считает аналитик.

Второй важный фактор — динамика ключевой ставки ЦБ. Следующее заседание регулятора состоится 12 сентября. По итогам июля ЦБ отметил рост цен на 8,5% (с учетом сезонности), объяснив ускорение индексацией тарифов ЖКХ. Согласно последнему опросу ФОМ, инфляционные ожидания населения растут. Если внешняя неопределенность сохранится, у Банка России будет меньше возможностей для снижения ставки, а ее высокий уровень продолжит поддерживать курс рубля, подчеркивает Потавин.

«Однако если в сентябре ЦБ РФ снизит ключевую ставку на 200 б. п., это может умеренно повлиять на курс рубля, поскольку смягчение ДКП обычно оживляет кредитование, а через это растут объемы импорта, а значит может повыситься спрос на валюту, что негативно повлияет на курс рубля», — говорит эксперт.

Плюс к этому в середине августа правительство приняло решение обнулить нормативы обязательной продажи валютной выручки экспортерами. Это решение было принято в связи с укреплением и стабилизацией курса национальной валюты, а также отсутствием проблем с валютной ликвидностью. В перспективе ближайших месяцев это теоретически может снизить объемы валюты, продаваемой экспортерами, считает аналитик.

Поскольку сейчас излишне крепкий курс рубля создает проблемы для экспортеров и госбюджета, было решено ослабить нормативы и тем самым способствовать ослаблению российской валюты. Стоит отметить, что летом этого года экспортеры продавали выручки значительно больше, чем им было положено по нормам (80-90% при норме 40%) — отсюда и крепкий курс рубля. Таким образом, обнуление норм продажи валюты может и не принести никаких важных изменений для курса рубля, отмечает Потавин.

В сентябре российская валюта может незначительно укрепиться

Фото - © Юрий Морозов / Фотобанк Лори

По мнению финансового эксперта Эльвиры Глуховой, в случае отсутствия серьезных геополитических изменений в сентябре российскую валюту ждет незначительное укрепление либо сохранение текущих показателей.

«Исторически доллар является международной платежной валютой. Однако ситуация сильно поменялась. Американская экономика имеет сейчас огромный госдолг, а доллар не обеспечен товарной массой. По моему мнению, реальная стоимость доллара сегодня — порядка 30-40 рублей. В целом у доллара тенденция к снижению, которое будет происходить постепенно, в перспективе двух-трех лет», — заявила Глухова.

По ее словам, пока основной альтернативы доллару нет, выгодно поддерживать его курс таким, который наблюдается сейчас. Это требуется для сохранения стабильности международных торговых и финансовых взаимоотношений. Учитывая, что остальные валюты завязаны на курс доллара, при отсутствии серьезных экономических или политических пертурбаций в Китае или Евросоюзе значительных изменений на валютном рынке в сентябре не ожидается, резюмировала Глухова.