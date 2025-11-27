Каким будет курс доллара в декабре 2025 года: прогнозы экспертов

О прогнозах курса доллара к рублю на декабрь, читайте в материале РИАМО.

Курс доллара в декабре 2025 года будет зависеть от разных факторов: цен на нефть, геополитической ситуации и внутренней экономики России. Эксперты дают разнонаправленные прогнозы — от небольшого ослабления рубля до его стабилизации и укрепления. Что ждет американскую валюту в конце 2025 года, читайте в материале РИАМО.

В декабре 2025 рубль укрепится к доллару

Фото - © Яна Королёва / Фотобанк Лори

С учетом возросших объемов закупки российской нефти Индией и Китаем, роста цен на нефть до уровня 65-66 долларов за баррель, а также продолжающегося роста несырьевого экспорта, который на сегодняшний день составил 111,4 млрд долларов можно предположить, что на рубеже ноября-декабря мы увидим укрепление рубля в диапазоне 78-81 рубля за доллар, полагает доцент кафедры стратегического и инновационного развития факультета «Высшая школа управления» Финансового университета при правительстве РФ Михаил Хачатурян.

«При этом в первой декаде декабря существенно возрастет риск введения новых санкций против нашей страны в виду провала мирных инициатив Трампа, соответственно, в этот период существует риск некоторого ослабления рубля к доллару до уровня середины ноября, то есть до 81-85 рублей за доллар» Михаил Хачатурян доцент кафедры стратегического и инновационного развития факультета «Высшая школа управления» Финансового университета при правительстве РФ

Во второй декаде декабря с учетом возможного сохранения положительной динамики на рынке нефти и стабилизации цен на уровне 66-67 долларов за баррель будет наблюдаться некоторое укрепление рубля до показателей 80-84 рубля за доллар.

«На данном периоде негативным фактором может выступить продолжение смягчения ДКП на последнем в 2025 году заседании ЦБ (потенциальное снижение ключевой ставки до уровня 15,5-16%), что обеспечит повышение спекулятивной активности бизнеса и банков на межбанковском валютном рынке. В этом контексте курс может вернуться к показателям 81-86 рублей за доллар», — считает Хачатурян.

Поддержку рублю в этот период окажет начавшийся налоговый период, а следовательно, в конце декабря национальная валюта может несколько укрепиться до уровня 80-84 рубля за доллар, добавляет он.

Мирное соглашение в геополитике приведет к усилению курса доллара в конце 2025 года

Фото - © Дина Етова / Фотобанк Лори

«Если смотреть на перспективу до конца года, мой базовый прогноз — курс доллара в диапазоне 83–86 рублей», — говорит финансовый эксперт Татьяна Волкова.

По ее мнению, можно ожидать, что рубль в декабре останется достаточно крепким, без резких обвалов. Существуют факторы, которые потенциально могут привести к заметному ослаблению российской валюты, но на данный момент вероятность их реализации невысока.

«Есть один важный триггер: если в ноябре будет заключено мирное соглашение в геополитике, это почти гарантированно приведет к ослаблению рубля, а доллар немедленно начнет набирать силу. Однако я считаю, что сценарий заключения подобного соглашения сейчас маловероятен. Поэтому базовый прогноз остается в зоне 83-86 рублей», — говорит Волкова.

Также стоит учитывать сезонность и структуру ликвидности: к концу года традиционно заканчиваются отчетные периоды, корпорации формируют расчеты и закрывают обязательства, а американская валюта в это время обычно укрепляется, добавляет она.

«Еще месяц назад я бы говорила о более высоком коридоре — порядка 90-92 рублей за доллар, но в текущих условиях оснований для таких ожиданий стало меньше», — резюмирует эксперт.

В декабре курс доллара стабилизируется после осенних колебаний

Фото - © Медиасток.рф

В декабре на российских финансовых рынках традиционно наблюдается повышенная активность, обусловленная предновогодним всплеском потребительского спроса и корректировками в исполнении бюджета к концу года, отмечает аналитик финансового маркетплейса «Сравни» Алексей Лоссан.

«Ожидается, что курс доллара стабилизируется в коридоре 79-83 рублей после осенних колебаний», — говорит он.

Динамика национальной валюты будет зависеть от соотношения факторов укрепления — ключевой ставки и валютных интервенций ЦБ — с давлением от потребностей в валюте для оплаты импортных поставок, считает аналитик.