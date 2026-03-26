Каким будет курс доллара в апреле 2026: геополитика против нефтяного профицита

Каким будет курс доллара в апреле 2026 года, читайте в материале РИАМО.

В апреле 2026 года курс доллара ожидают качели: эксперты прогнозируют как укрепление рубля до 78–81 рубля за доллар, так и его ослабление до 85 и выше. Все будет зависеть от того, перевесят ли рост профицита торгового баланса и высокие цены на нефть или же давление геополитики, санкций и ожидаемого смягчения денежно-кредитной политики.

Геополитика и санкции: доллар как убежище на фоне ближневосточного конфликта

Фото - © Ingram Publishing / Фотобанк Лори

В апреле 2026 года на валютные рынки будет влиять несколько сложных и взаимосвязанных факторов, считает кандидат экономических наук, доцент МГЛУ и РГСУ Саид Гафуров. Конфликт на Ближнем Востоке усиливает неопределенность, подталкивая инвесторов к доллару США как к активу-убежищу, что оказывает давление на евро. При этом события, связанные с Украиной, остаются главным источником неопределенности для рубля, подчеркивает он.

Российский бюджет, сверстанный при курсе 92,2 рубля за доллар, может подтолкнуть правительство к ослаблению национальной валюты для увеличения рублевых доходов от экспорта, считает эксперт.

Дополнительное давление оказывают санкции: цена российской нефти Urals значительно снизилась по сравнению с мировым эталоном Brent, и для российской экономики разница между этими двумя ценами важнее, чем просто уровень мировых цен на нефть. Для борьбы с инфляцией и поддержки рубля Центральный банк России может пойти на повышение процентных ставок, указывает экономист.

«В то же время Европейский центральный банк оказался в сложной ситуации: повышение ставок для борьбы с инфляцией способно навредить ослабленной экономике Европы, тогда как осторожная политика ФРС США и сильные экономические данные продолжают поддерживать доллар. Новости о деэскалации или эскалации конфликтов, а также неожиданные решения центробанков вызовут немедленные колебания курсов», — прокомментировал Гафуров.

Умеренное укрепление или колебания: валютная дилемма апреля

Фото - © Яков Филимонов / Фотобанк Лори

В апреле на рубль будут оказывать воздействие разнонаправленные факторы, уверен профессор кафедры экономической теории Финансового университета при правительстве РФ Сергей Толкачев.

Ожидается рост профицита торгового баланса за счет роста цен и спроса на российскую нефть. Пока непонятно, насколько возрастет импорт, но активизации закупок технологий и продукции машиностроения после вынужденного сдерживания инвестиционного процесса в 2025 году следует ожидать, отмечает экономист.

«Видимо, все-таки прирост нефтегазовой выручки будет опережать спрос на инвалюту, поэтому рубль должен несколько укрепиться. Но против рубля будут продолжать играть такие факторы как ожидаемое изменение бюджетного правила и цены отсечения. Проведенное незначительное снижение ключевой ставки не окажет воздействия на повышение спроса на валюту в апреле», — комментирует Толкачев.

Поэтому, в целом, при прочих равных условиях рубль может продолжить умеренное снижение в первой половине апреля — колебание в коридоре 81-85 рублей и укрепиться с небольшим откатом — во второй, прогнозирует он.

Нефть, ДКП и «ничейный» исход: несколько сценариев курса доллара к рублю

Фото - © Mikhail Erguine / Фотобанк Лори

Основными факторами, влияющими на курс рубля в апреле, с наибольшей вероятностью будут цены на нефть, продолжение процесса смягчения ДКП и уровень санкционного противостояния, считает доцент Финансового университета Михаил Хачатурян. Поддерживающими факторами для курса рубля будут выступать налоговый период, который продлиться до середины апреля и цены на нефть в случае продолжения войны США и Израиля с Ираном после 9 апреля. В этом случае курс вероятнее всего будет находиться в диапазоне 78-81 рубль за доллар, прогнозирует эксперт.

«Если война в Иране закончится с "ничейным" исходом, цены на нефть, вероятнее всего, снизятся до уровня 70–80 долларов за баррель. Это окажет негативное влияние на курс национальной валюты наряду с двумя другими факторами: продолжением санкционного противостояния с ЕС и США, а также отказом от подписания заведомо невыгодной сделки по Украине, которую активно продвигает Трамп», — говорит Хачатурян.

Кроме того, давление на рубль будет оказывать продолжение процесса смягчения денежно-кредитной политики. При таком раскладе рубль может немного ослабнуть — до 80–83 рублей за доллар, высказывает свое мнение он.