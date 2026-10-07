Какие профессии самые денежные и стоит ли менять работу осенью 2026 года: советы экспертов

Осень 2026 года стала временем резкого расхождения зарплатных траекторий: в дефицитных сферах рост достигает 25-30%, тогда как целые категории профессий — от операторов колл-центров до копирайтеров — теряют спрос из-за автоматизации. Где платят больше всего, кому готовы простить возраст и стоит ли менять работу прямо сейчас, читайте в материале РИАМО.

Где платят больше всего: IT, промышленность, логистика и медицина

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Наибольший рост зарплат и самые высокие предложения сегодня наблюдаются в нескольких секторах, отмечает профессор Финансового университета при Правительстве РФ Сергей Толкачев. В IT-сфере, особенно в области искусственного интеллекта, доходы достигают 350–500 тысяч рублей в Москве и 250-350 тысяч рублей в регионах. Главные инженеры, технологи и наладчики станков с ЧПУ получают 180–300 тысяч рублей. В логистике водители-экспедиторы категории СЕ и менеджеры по цепям поставок зарабатывают 150–250 тысяч рублей. Врачи узких специальностей — анестезиологи, кардиологи, хирурги — могут рассчитывать на 200-350 тысяч рублей, особенно в частных клиниках и в регионах, где действуют программы «Земский доктор».

Предприниматель, магистр экономики Илья Кутнюк приводит несколько иные ориентиры: по данным рынка вакансий, медианные предложения у сварщиков и data scientist могут достигать порядка 250 тысяч рублей, у DevOps-инженеров — около 220 тысяч, у геологов и главных инженеров проектов — около 190–195 тысяч рублей.

«Осенью 2026 года высокие зарплаты концентрируются в двух сегментах: дефицитные технические профессии и высококвалифицированные цифровые роли», — резюмирует Кутнюк.

Кто в дефиците и кому готовы платить больше

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По словам Толкачева, осенью 2026 года работодатели активно ищут рабочие руки — сварщиков, токарей, электромонтеров — на фоне роста промышленности. Также в спросе IT-специалисты в области кибербезопасности, разработчики мобильных приложений и средний медперсонал — медсестры и фельдшеры, особенно в государственных больницах. Кроме того, востребованы водители категории СЕ, машинисты экскаваторов и кладовщики из-за роста складской инфраструктуры.

Кутнюк добавляет, что спрос сохраняется на инженеров, водителей, слесарей, врачей, продавцов, монтажников, сварщиков, складской персонал и специалистов продаж.

«Рынок одновременно нуждается и в квалифицированных рабочих, и в специалистах, непосредственно создающих выручку или обеспечивающих производство», — подчеркивает эксперт.

Стоит ли менять работу осенью: совет экспертов

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Осень традиционно считается временем рекрутинга, поскольку после отпусков компании активизируются. По словам Толкачева, в так называемых дефицитных сферах — рабочих и врачебных — рост заработных плат достигает 25-30%. При этом он дает конкретную рекомендацию: если вы работаете в IT или административной сфере, менять работу стоит только при повышении дохода на 25-30% или ради существенно лучших условий.

Компании сейчас активно «охотятся» за готовыми специалистами, а не тратят время на обучение новичков. Поэтому при наличии опыта работы свыше трех лет можно смело просить прибавку в 15-25% к текущей зарплате при переходе в новую компанию, добавляет эксперт.

Кутнюк настроен более осторожно: менять работу только ради ожидания общего скачка зарплат он бы не советовал. «Рынок стал более избирательным: компании осторожнее нанимают, а значительный прирост дохода чаще получает кандидат, который переходит в дефицитную функцию или способен доказать измеримый результат. Осень — хороший момент сравнить свою зарплату с рынком, но не увольняться до получения конкретного предложения», — предупреждает он.

Где зарплаты самые высокие: регионы-лидеры

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По величине зарплат традиционно лидируют Москва и Московская область, а также Санкт-Петербург. Однако, по данным Толкачева, в числе регионов с самой высокой медианной зарплатой за вычетом НДФЛ помимо столиц находятся северные территории: Чукотский автономный округ — около 171 тысячи рублей в месяц, Ямало-Ненецкий автономный округ — около 140,6 тысячи рублей, Магаданская область — примерно 128,2 тысячи рублей, Ненецкий автономный округ — около 116,9 тысячи рублей, Ханты-Мансийский автономный округ — Югра — примерно 107,3 тысячи рублей.

Кутнюк приводит данные Росстата, по которым лидировали Чукотка — 255 тысяч рублей, Магаданская область — 208 тысяч, ЯНАО — 194 тысячи, Москва — 193 тысячи рублей. Средняя зарплата более 150 тысяч рублей была уже в девяти регионах.

При этом эксперт подчеркивает: высокие северные зарплаты нужно сопоставлять со стоимостью жизни и условиями труда.

Кому проще найти работу после 50-ти

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В 2026 году работодатели стали лояльнее к возрастным кандидатам. По словам Толкачева, возрастные кандидаты 50+ сейчас востребованы там, где нужен опыт, а не скорость.

Проще всего найти работу врачам и медсестрам — здесь возраст плюс, а не минус. Также ценятся бухгалтеры и финансисты, особенно на аутсорсе, где важны стабильность и внимание к деталям. Востребованы наладчики оборудования, охранники, консьержи и вахтовики — категории, где возраст не важен, важен опыт. Сложнее всего курьерам, продавцам-консультантам и начинающим специалистам в IT, где наблюдается перекос в сторону молодежи.

Кутнюк добавляет, что лучшие позиции у тех, чья ценность растет с опытом: инженеров, производственных специалистов, врачей, бухгалтеров, специалистов контроля качества, снабжения, B2B-продаж, наставников и руководителей.

«После 50 выгоднее продавать работодателю не возраст, а накопленную способность решать сложные задачи без длительного обучения», — советует эксперт.

Какие профессии исчезают, а какие становятся выгоднее

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Толкачев прямо говорит об исчезновении или снижении спроса на целый ряд профессий. Операторы колл-центров заменяются искусственным интеллектом, копирайтеры-рерайтеры — нейросетями, диспетчеры такси — автоматизацией агрегаторов. Телемаркетологи и «холодные» продавцы теряют позиции из-за запрета спам-звонков, а также из-за ботов, которые скриптуют диалоги лучше человека. Бухгалтеры «первички» и операторы ввода данных тоже автоматизируются — преимущество будут иметь те, кто занимается налоговой оптимизацией и стратегическим планированием.

Кутнюк уточняет формулировку: речь идет не об исчезновении профессий, а об исчезновении отдельных операций. «Сильнее всего автоматизация давит на ввод данных, типовую обработку документов, простые тексты и стандартные административные процедуры. Выигрывают специалисты, которые совмещают отраслевую экспертизу с ИИ и автоматизацией», — поясняет он.

При этом становятся выгоднее агрономы-технологи в связи с переходом на точное земледелие, IT-архитекторы, специалисты по робототехнике и кибербезопасности, промышленные альпинисты и высотники, медицинские специалисты по персонализированной медицине, а также профессии, связанные с «зеленой» энергетикой и утилизацией.

Сколько денег нужно для комфортной жизни

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Универсальной суммы нет, подчеркивает Илья Кутнюк. Для одного человека в Москве он бы ориентировался примерно на 180-250 тысяч рублей чистыми, если нужно самостоятельно оплачивать аренду и сохранять возможность откладывать. В крупных региональных центрах — примерно 100-160 тысяч рублей. «Но правильнее считать личный бюджет: обязательные расходы плюс 20-30% на накопления и резерв», — резюмирует эксперт.