Как заработать на криптобирже: какую платформу выбрать и какие инструменты они предлагают

Как сделать первые шаги в криптотрейдинге с помощью инструментов централизованных и децентрализованных бирж, читайте в материале РИАМО.

Как заработать на криптовалютном рынке Фото - © Unsplash.com Последние три месяца биткоин обновляет рекорды и 20 января достиг нового исторического максимума - 109 тысяч долларов. Инвесторы надеются на новый виток роста и очередные рекорды. Но даже сейчас у тех, кто еще не успел приобрести биткоины, есть возможность заработать. Современные инструменты на криптобиржах, такие как автоматизированные боты, копитрейдинг и сигнальная торговля, позволяют получать доход даже в условиях падающего или стагнирующего рынка. И для этого вовсе не нужно быть специалистом в области трейдинга и криптовалют. Криптовалютный рынок остается местом, где заработать может каждый — от новичков до опытных инвесторов. Главное, внимательно подойти к первому шагу: изучить основные принципы торговли, выбрать площадку для торговли, разобраться с доступными инструментами и четко определить свои цели. Начав с малого и действуя осознанно, даже в условиях переменчивого рынка можно найти возможности для успешных сделок и долгосрочного роста.

Какую биржу выбрать: централизованную (CEX) или децентрализованную (DEX) Фото - © Unsplash.com Перед началом торговли важно определиться с выбором платформы: централизованной (CEX) или децентрализованной (DEX). Главное отличие DEX и CEX — принцип хранения криптовалют. Децентрализованные биржи (DEX) обеспечивают полную независимость, так как средства остаются в личных кошельках пользователей, а сделки совершаются через смарт-контракты. Принцип «не твои ключи — не твои биткоины» полностью соблюдается, что делает DEX привлекательными для тех, кто ценит приватность и безопасность. Однако смарт-контракты, обеспечивающие работу DEX, могут быть уязвимы и иметь изъяны в коде, чем могут воспользоваться мошенники. Централизованные биржи (CEX), напротив, требуют перевода активов на свои кошельки, что лишает пользователя прямого контроля. Впрочем, биржи, нацеленные на долгосрочную работу, ценят репутацию, а потому ответственно подходят к вопросу хранения пользовательских средств. Более того, после краха криптобиржи FTX в 2022 году крупнейшие торговые площадки начали публиковать отчеты о состоятельности - Proof-of-Reserve.

Какие криптобиржи самые ликвидные и удобные Фото - © Unsplash.com Если сравнивать CEX и DEX по удобству пользовательского опыта и ликвидности, то CEX пока лидируют. На централизованных криптобиржах ниже спреды, мгновенное исполнение ордеров и поддержка фиатных валют. Удобные интерфейсы и дополнительные инструменты, такие как торговые боты и копитрейдинг, делают их идеальным выбором для новичков и профессионалов. DEX, в свою очередь, полагаются на пулы ликвидности, созданные пользователями. Это замедляет торговлю и создает порой риски манипуляций, а также ограничивает доступ к традиционным инструментам торговли.

Выбор криптобиржи зависит от целей Фото - © Unsplash.com CEX подходят тем, кто ищет удобство, ликвидность и поддержку фиата. DEX — выбор для криптоэнтузиастов, ценящих приватность и децентрализацию. В современном криптопространстве эти платформы все чаще дополняют друг друга, предоставляя пользователям гибкость и разнообразие возможностей. Некоторые централизованные криптобиржи создают децентрализованные торговые секции внутри своих экосистем. Так, у криптобиржи OKX есть агрегатор OKX DEX, который объединяет ликвидность более чем 100 DEX и предлагает оптимальные маршруты для обмена криптоактивов с минимальным проскальзыванием и сетевыми комиссиями. OKX DEX поддерживает свыше 100 тысяч токенов на более чем 10 блокчейнах, включая Ethereum, Binance Smart Chain и другие.

Какие инструменты торговли предлагают CEX Фото - © Unsplash.com В последние годы криптовалютные биржи значительно расширили спектр предлагаемых продуктов и инструментов. Ранее они функционировали преимущественно как платформы для простой купли-продажи цифровых валют, напоминая традиционный спотовый рынок. Сегодня же на таких биржах доступны деривативы и дополнительные инструменты, которые упрощают работу и экономят время пользователей. Для повышения эффективности и безопасности торговли CEX предлагают ряд инструментов, объединенных под концепцией «умной торговли»: Копитрейдинг. Позволяет автоматически копировать сделки опытных трейдеров. Выбирая стратегию профессионала, можно настроить параметры копирования, такие как объем вложений и уровень риска. Это особенно полезно для новичков, которые одновременно получают возможность зарабатывать и обучаться.

Торговые боты. Автоматизированные программы, такие как сеточные боты, создают ордера на покупку и продажу в заданных диапазонах цен. Такие стратегии, например, эффективны в условиях стабильного движения биткоина в пределах 90–100 тысяч долларов, позволяя извлекать прибыль из рыночных колебаний. Пользователи могут выбирать готовые настройки или создавать собственные алгоритмы.

Сигнальная торговля. Этот инструмент предоставляет рекомендации для открытия или закрытия сделок, основанные на рыночном анализе. Например, платформа OKX поддерживает интеграцию с TradingView, что дает возможность настраивать стратегии и выполнять автоматизированные действия на основе сигналов.