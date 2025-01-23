Как заработать на криптобирже: какую платформу выбрать и какие инструменты они предлагают
Как сделать первые шаги в криптотрейдинге с помощью инструментов централизованных и децентрализованных бирж, читайте в материале РИАМО.
Как заработать на криптовалютном рынке
Фото - © Unsplash.com
Последние три месяца биткоин обновляет рекорды и 20 января достиг нового исторического максимума - 109 тысяч долларов. Инвесторы надеются на новый виток роста и очередные рекорды. Но даже сейчас у тех, кто еще не успел приобрести биткоины, есть возможность заработать. Современные инструменты на криптобиржах, такие как автоматизированные боты, копитрейдинг и сигнальная торговля, позволяют получать доход даже в условиях падающего или стагнирующего рынка. И для этого вовсе не нужно быть специалистом в области трейдинга и криптовалют.
Криптовалютный рынок остается местом, где заработать может каждый — от новичков до опытных инвесторов. Главное, внимательно подойти к первому шагу: изучить основные принципы торговли, выбрать площадку для торговли, разобраться с доступными инструментами и четко определить свои цели. Начав с малого и действуя осознанно, даже в условиях переменчивого рынка можно найти возможности для успешных сделок и долгосрочного роста.
Какую биржу выбрать: централизованную (CEX) или децентрализованную (DEX)
Фото - © Unsplash.com
Перед началом торговли важно определиться с выбором платформы: централизованной (CEX) или децентрализованной (DEX). Главное отличие DEX и CEX — принцип хранения криптовалют.
Децентрализованные биржи (DEX) обеспечивают полную независимость, так как средства остаются в личных кошельках пользователей, а сделки совершаются через смарт-контракты. Принцип «не твои ключи — не твои биткоины» полностью соблюдается, что делает DEX привлекательными для тех, кто ценит приватность и безопасность. Однако смарт-контракты, обеспечивающие работу DEX, могут быть уязвимы и иметь изъяны в коде, чем могут воспользоваться мошенники.
Централизованные биржи (CEX), напротив, требуют перевода активов на свои кошельки, что лишает пользователя прямого контроля. Впрочем, биржи, нацеленные на долгосрочную работу, ценят репутацию, а потому ответственно подходят к вопросу хранения пользовательских средств. Более того, после краха криптобиржи FTX в 2022 году крупнейшие торговые площадки начали публиковать отчеты о состоятельности - Proof-of-Reserve.
Какие криптобиржи самые ликвидные и удобные
Фото - © Unsplash.com
Если сравнивать CEX и DEX по удобству пользовательского опыта и ликвидности, то CEX пока лидируют. На централизованных криптобиржах ниже спреды, мгновенное исполнение ордеров и поддержка фиатных валют. Удобные интерфейсы и дополнительные инструменты, такие как торговые боты и копитрейдинг, делают их идеальным выбором для новичков и профессионалов.
DEX, в свою очередь, полагаются на пулы ликвидности, созданные пользователями. Это замедляет торговлю и создает порой риски манипуляций, а также ограничивает доступ к традиционным инструментам торговли.
Выбор криптобиржи зависит от целей
Фото - © Unsplash.com
CEX подходят тем, кто ищет удобство, ликвидность и поддержку фиата. DEX — выбор для криптоэнтузиастов, ценящих приватность и децентрализацию. В современном криптопространстве эти платформы все чаще дополняют друг друга, предоставляя пользователям гибкость и разнообразие возможностей.
Некоторые централизованные криптобиржи создают децентрализованные торговые секции внутри своих экосистем. Так, у криптобиржи OKX есть агрегатор OKX DEX, который объединяет ликвидность более чем 100 DEX и предлагает оптимальные маршруты для обмена криптоактивов с минимальным проскальзыванием и сетевыми комиссиями. OKX DEX поддерживает свыше 100 тысяч токенов на более чем 10 блокчейнах, включая Ethereum, Binance Smart Chain и другие.
Какие инструменты торговли предлагают CEX
Фото - © Unsplash.com
В последние годы криптовалютные биржи значительно расширили спектр предлагаемых продуктов и инструментов. Ранее они функционировали преимущественно как платформы для простой купли-продажи цифровых валют, напоминая традиционный спотовый рынок. Сегодня же на таких биржах доступны деривативы и дополнительные инструменты, которые упрощают работу и экономят время пользователей. Для повышения эффективности и безопасности торговли CEX предлагают ряд инструментов, объединенных под концепцией «умной торговли»:
- Копитрейдинг. Позволяет автоматически копировать сделки опытных трейдеров. Выбирая стратегию профессионала, можно настроить параметры копирования, такие как объем вложений и уровень риска. Это особенно полезно для новичков, которые одновременно получают возможность зарабатывать и обучаться.
- Торговые боты. Автоматизированные программы, такие как сеточные боты, создают ордера на покупку и продажу в заданных диапазонах цен. Такие стратегии, например, эффективны в условиях стабильного движения биткоина в пределах 90–100 тысяч долларов, позволяя извлекать прибыль из рыночных колебаний. Пользователи могут выбирать готовые настройки или создавать собственные алгоритмы.
- Сигнальная торговля. Этот инструмент предоставляет рекомендации для открытия или закрытия сделок, основанные на рыночном анализе. Например, платформа OKX поддерживает интеграцию с TradingView, что дает возможность настраивать стратегии и выполнять автоматизированные действия на основе сигналов.
Какие дополнительные возможности есть у криптобирж
Фото - © Unsplash.com
Крупные криптобиржи также предлагают дополнительные способы заработка на криптовалютном рынке:
- Лаунчпады — это площадки, где продаются токены новых проектов. У OKX — это Jumpstart. Здесь пользователи получают ранний доступ к перспективным криптовалютным проектам. Все токены проходят строгий отбор, что снижает риски для участников. Среди успешных примеров — запуск TONCOIN, который вошел в число лидеров по рыночной капитализации.
- Стейкинг. Продукты OKX Earn предоставляют пользователям возможность получать пассивный доход за хранение активов. Варианты включают DeFi-стейкинг, ETH-стейкинг и «Простой Earn» с фиксированными сроками.