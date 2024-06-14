Как вывести доллары и евро с брокерских счетов после введения санкций против Мосбиржи

Можно ли вывести доллары и евро с брокерских счетов после 12 июня, когда было объявлено об американских санкциях против Мосбиржи, читайте в материале РИАМО.

12 июня, в воскресенье, Мосбиржа заявила о прекращении торгов в долларах и евро после внесения площадки вместе с Национальным клиринговым центром (НКЦ) в санкционный список США. В связи с этим становится актуальной проблема вывода американской и европейской валют с брокерских счетов. Этот вопрос сейчас волнует многих участников фондового рынка.

Можно ли вывести доллары и евро с брокерских счетов после введения санкций против Мосбиржи

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Первые сообщения о приостановке вывода долларов и евро с брокерских счетов стали появляться еще вечером 12 июня. Одним из первых об этом заявил Райффайзенбанк.

Компания «Финам» также сообщила о том, что вывод долларов США, евро и гонконгских долларов с брокерских счетов стал временно недоступен, поскольку они начали отображаться как заблокированные.

«Нам понадобится некоторое время, чтобы получить данные от биржи об объеме заблокированных средств, произвести внутренние расчеты и предпринять необходимые действия, чтобы инвесторы получили возможность распоряжаться своими средствами», — сообщили в пресс-службе «Финама».

Брокер БКС также приостановил с 13 июня вывод со счетов долларов и евро. Такие же решения приняли «Т-инвестиции» и Сбербанк.

Однако к вечеру ряд брокеров заявили о возобновлении вывода долларов и евро со счетов. Первым такое решение принял Райффайзенбанк.

«Исключение составят сделки по покупке долларов и евро от 11 июня с расчетами 13 июня 2024 года. Мы ожидаем разъяснений по порядку расчетов и проведения самих расчетов по этим операциям группой „Московская биржа“», — сообщил банк в своем телеграм-канале.

БКС и «Финам» также анонсировали снятие валютных ограничений с 14 июня.

Куда обращаться за выводом долларов и евро с брокерских счетов

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Если иностранная валюта находится на брокерском счете, клиенту необходимо обратиться к своему брокеру для получения разъяснений по обслуживанию, сообщил «Ведомостям» представитель Мосбиржи.

По его словам, находящаяся на брокерском счете валюта может и не находиться на корреспондентских счетах НКЦ. Если иностранная валюта клиента учитывается на счете НКЦ как обеспечение брокера, то в отношении брокера как участника клиринга применяются меры по урегулированию последствий введенных ограничений, отметил он. По ранее заключенным сделкам расчеты будут проведены в соответствии с правилами клиринга, подытожил собеседник.

Как вывести доллары и евро с брокерских счетов: комментарий эксперта

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По мнению финансового эксперта, заместителя руководителя финансово-технологической компании Only Bank Виталия Китайчука, вывод долларов и евро с брокерских счетов теперь будет более сложным, чем ранее, и сопряженным с дополнительными издержками.

Финансист предположил, что вывод средств будет осуществляться через китайские фондовые биржи с использованием кросс-курса рубль-юань-доллар (или рубль-юань-евро).

«Для этого необходимо обратиться к своему брокеру, который предложит варианты вывода через партнерские банки и биржи в Китае», — полагает Китайчук.

Что касается ограничений по суммам вывода, то они, по словам эксперта, зависят от конкретного брокера и текущих регуляторных норм. Обычно существует лимит на разовый вывод, который может составлять от 10 тысяч до 50 тысяч долларов или евро, отметил собеседник.

«Сумма, поступающая на банковский счет, может отличаться от той, что была на брокерском, из-за дополнительных издержек на двойную конвертацию и комиссий. Налог на вывод средств обычно не взимается, но могут быть налоги на прибыль от инвестиций», — предупредил Китайчук.

Банковский счет, на который выводятся средства, должен принадлежать тому же лицу, что и брокерский. Вывод на счета третьих лиц, как правило, запрещен.

По словам финансиста, вывод долларов и евро с брокерского счета может занять от нескольких дней до нескольких недель, в зависимости от брокера и банковской системы.

Эксперт также отметил, что заявка на вывод средств может быть отклонена по нескольким причинам: из-за несоответствия реквизитов банковского счета, нарушений внутренних регламентов брокера или технических ошибок или сбоев.