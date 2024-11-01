Как сделать поездки на такси безопаснее и в чем причины конфликтов между водителями и пассажирами

Как повлиял на безопасность новый закон о такси в России и что предлагают в связи с этим эксперты, читайте в материале РИАМО.

Российские женщины, заказывая такси, нередко подвергаются унижению, запугиванию, а порой и физическому насилию — об этом говорится в коллективном письме, которое Союз пользователей цифровых платформ «Цифровой мир» направил в Совфед и Госдуму. Законотворцев попросили принять меры по защите женщин, пользующихся услугами такси. При этом многие эксперты не согласны с выводами авторов письма.

Как новый закон о такси повлиял на безопасность водителей и пассажиров

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Об обращении «Цифрового мира» к сенаторам и депутатам стало известно 28 октября.

«Мы акцентируем внимание в первую очередь на безопасности женщин и детей как самых уязвимых представителей общества, которые физически не способны дать отпор правонарушителям», — отметили эксперты «Цифрового мира».

В обращении речь идет как о пассажирках, так и о женщинах-водителях. Эксперты указали на то, что введение нового закона о такси негативно сказалось на уровне безопасности, и попросили председателя Совета Федерации Валентину Матвиенко оценить текущее положение с безопасностью в сфере такси и рассмотреть возможность внесения изменений в закон, который вступил в силу в сентябре 2023 года. Анализ медиапространства показал, что количество сообщений о насильственных преступлениях в отношении таксистов увеличилось на 27%. Кроме того, участились случаи нападений на пассажиров, в частности на женщин и детей.

Как отметил председатель «Цифрового мира» Валерий Корнеев, новые требования законодательства, появившиеся в сентябре 2023 года, вызвали массовый уход около миллиона самозанятых водителей, использовавших свои автомобили, из агрегаторов такси. Специалисты полагают, что количество опасных ситуаций будет увеличиваться, поскольку большая доля таксистов теперь осуществляет свою деятельность вне рамок контроля агрегаторов. Ранее они имели возможность наказать водителей и даже приостановить их работу за грубые нарушения.

Уровень безопасности поездок на такси значительно вырос за последние 10-15 лет

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Эксперты, опрошенные РИАМО, не согласились с утверждением экспертов «Цифрового мира» о том, что ситуация с насилием при поездках на такси стала хуже. Как говорит директор по коммуникациям сервиса для заказа городских поездок Drivee Артем Рабчук, сегодня пользоваться услугами такси намного удобнее, а главное безопаснее, чем 10-15 лет назад.

«Практически исчезли „серые“ перевозчики и бомбилы, зато появились сервисы для заказа легкового такси, и обеспечение безопасности — одна из их главных задач», — отмечает эксперт.

С этим согласна и председатель независимого профсоюза «Новый Труд» Дарья Митина. Эксперт отмечает, что с использованием цифровых решений прозрачность в сфере пассажироперевозок возросла. Например, в 1990-е годы, когда невозможно было отследить, в какую машину сел пассажир, уровень преступности был значительно выше. А сегодня применение IT-технологий позволяет узнать время поездки, маршрут, персональные данные водителя и пассажира в случае возможных проблем.

В свою очередь, директор Института транспортного планирования Общероссийской общественной организации «Российская академия транспорта» Михаил Якимов указывает на то, что в настоящее время водителя такси гораздо легче идентифицировать через государственный номер или систему вызова такси, чем обычного прохожего. Поэтому в прочих равных условиях, в любой обстановке, в большом городе или на загородном шоссе, гораздо больше риск встретить потенциального преступника в лице пешехода, нежели водителя такси.

«Тенденция в этом плане объективно положительная. Раньше мы останавливали такси путем поднятия руки и было абсолютно неизвестно, кто является водителем этого такси и какую опасность он несет», — подчеркивает эксперт.

По мнению Якимова, сегодня принципиально другой механизм выбора и подачи такси, а также идентификации и оплаты за услуги таксомоторных перевозок. Все это снижает риски проявления какой-то агрессии ввиду того, что рынок становится более прозрачным.

Каковы причины происшествий при поездках на такси

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По словам Дарьи Митиной, сегодня профсоюз «Новый Труд» отслеживает ситуацию, связанную с использованием легкового такси, в том числе с точки зрения безопасности. Мониторинг показывает: количество случаев, когда таксисты применяют насилие к своим клиентам, сопоставимо с числом инцидентов, вызванных агрессией пассажиров.

«Стоит отметить, что принятые сегодня законодательные основы не позволяют водителю находиться в состоянии алкогольного или наркотического опьянения, а с другой стороны, вполне позволяют пользоваться услугами такси пассажиру в состоянии алкогольного опьянения или в любом другом неадекватном состоянии», — говорит Михаил Якимов.

Таким образом, как отмечает эксперт, водитель объективно находится в гораздо более сложных условиях, сталкиваясь порой с нетрезвыми пассажирами. Определенный рост обвинений водителей такси в различных уголовных преступлениях Михаил Якимов связывает с активным приходом жителей ближнего зарубежья в таксомоторные перевозки — в частности, жителей Киргизии, Узбекистана и Белоруссии.

«Сегодня мы видим много попыток использовать тему этнических различий для привлечения внимания. Хотя никакой связи здесь нет: преступления часто совершаются людьми, которые не имеют никакого отношения к миграционной теме», — подчеркивает Дарья Митина.

По мнению Артема Рабчука, составить портрет, определить пол, возраст или социальное положение пассажира, который больше других рискует нарваться на проблемы, вызвав такси, довольно сложно. Впрочем, как и в любых других жизненных ситуациях, чаще всего различные инциденты происходят с подвыпившими пассажирами.

По мнению эксперта, типичный конфликт в такси чаще всего вырастает из мелочи: например, водителю может показаться, что пассажир ответил ему невежливо, или же пассажиру кажется, что водитель ведет себя некорректно. Бывает, что человек просто сбрасывает в такси свое плохое настроение, не считает нужным сдерживаться или в принципе конфликтен по своей природе.

Как сделать поездки на такси безопаснее

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В рамках закона, вступившего в силу 1 сентября 2023 года, все перевозчики обязаны вступить в реестры, а водители — соответствовать большому количеству требований, включая отсутствие судимости за совершение преступлений, указанных в статье 328.1 ТК РФ. Как отмечает Дарья Митина, документ с самого начала вызвал множество вопросов — поэтому не исключено, что будут инициированы различные поправки в него.

«В настоящее время разрабатываются механизмы подтверждения национальных водительских удостоверений и интеграции иностранной рабочей силы в правовое пространство РФ», — рассказывает в беседе с РИАМО Михаил Якимов.

Полностью избежать межличностных конфликтов можно лишь при появлении беспилотных такси, которые будут полностью безопасными в этом смысле, считает Артем Рабчук. Пока же хорошо сдерживать конфликты на пустом месте во время поездок могла бы видео- и аудиофиксация происходящего в салоне. Но тут, по словам эксперта, могут возникнуть некоторые юридические коллизии.

Рабчук дополняет, что сегодня многие операторы такси вводят «маскинг» номеров, чтобы водитель не мог позвонить пассажиру после поездки. Кроме того, возможной профилактической мерой он называет информирование об управлении конфликтами как водителей, так и пассажиров, поскольку обычная бытовая вежливость может сослужить им очень хорошую службу.

«В рамках донастройки правового регулирования необходимо сохранить условия для легальной работы отрасли, обеспечить баланс между интересами пассажиров и таксистов. Только адекватные и прозрачные механизмы контроля за всеми участникам рынка могут гарантировать безопасность и достойное качество услуг», — говорит Дарья Митина.

Все IT-новации будут гораздо эффективнее, если государство вернется к задачам по воспитанию граждан и популяризации правовой культуры. Никакие технологии не помогут, если не будет вестись работа с людьми, заключает эксперт.