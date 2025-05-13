Как отдыхаем в июне 2025: четыре выходных и короткая рабочая неделя

В материале РИАМО читайте о том, как россияне будут отдыхать в июне и когда лучше брать отпуск.

Сколько рабочих дней в июне 2025

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По производственному календарю в июне из 30 дней будет 19 рабочих и 11 выходных и праздничных. Один из рабочих дней – 11 июня – будет коротким, так как он предпраздничный.

Продолжительность рабочей недели зависит от конкретного графика. Норма рабочего времени для 40-часовой рабочей недели составит 151 час, при 36-часовой – 135,8 часа и при 24-часовой – 90,2 часа. Перед праздниками россиян ждет короткая рабочая неделя.

Как россияне будут отдыхать в июне 2025 года

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В июне 2025 года в России удастся отдохнуть четыре дня подряд. Это будут уже третьи подобные выходные в этом году. В связи с государственным праздником выходными будут 12, 13, 14 и 15 июня. При этом, согласно постановлению правительства РФ «О переносе выходных дней в 2025 году» , 13 июня будет выходным благодаря переносу с субботы – 8 марта был перенесен на пятницу.

Кроме того, выходными будут 1, 7, 8, 21, 22, 28 и 29 июня – всего вместе с праздничными 11 дней для отдыха.

Как в июне лучше брать отпуск

Фото - © Фотобанк Лори

Короткий отпуск лучше оформлять на рабочие дни, не включая выходные. Праздничные дни можно учесть перед началом отпуска или в конце, чтобы продлить выходные еще на четыре дня. Июнь не тот месяц, когда выгодно брать длинный отпуск. Чтобы не проиграть в деньгах, отдыхать лучше в октябре или в августе, когда рабочих дней больше.

Какой праздник отмечают в России 12 июня

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12 июня – День России. Это относительно молодой праздник, который насчитывает чуть более трех десятков лет. До 2002 года День России отмечали как День принятия декларации о государственном суверенитете России. Именно 12 июня 1990 года был принят этот документ, в котором, в частности, устанавливается «верховенство Конституции РСФСР и законов РСФСР на всей территории РСФСР».

Декларация гарантировала равные права всем политическим партиям и общественным организациям, в ней провозглашались принцип разделения властей (на законодательную, исполнительную и судебную) и верховенство Конституции РСФСР на территории страны.

На государственном уровне 12 июня начали отмечать только в 1995-м. В 2003 году в Москве впервые прошли масштабные торжества: на Красной площади устроили театрализованное представление и провели парад с участием делегаций всех регионов России.

Цель праздника – вспомнить о провозглашении государственного суверенитета страны, когда Россия перестала быть частью СССР и превратилась в отдельное, самостоятельное государство.

Какие еще праздники отмечают в июне

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12 июня – единственный государственный праздник в летнем периоде, когда есть официальный выходной день. Но в июне есть еще профессиональные праздники, а в первый день лета отметим Международный день защиты детей и День Северного флота России. Он как раз приходится на выходной – воскресенье.

5 июня отмечается День эколога, 7-го – День мелиоратора, 8-го – День социального работника, 11 июня – День работников текстильной и легкой промышленности. В этом году День медицинского работника выпадает на 18 июня. 28 июня отмечается День молодежи.