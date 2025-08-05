Как изменилась стоимость товаров для школы к началу учебного года 2025-2026

Как изменилась стоимость товаров для школы в текущем году по сравнению с 2024 годом, читайте в материале РИАМО.

Стоимость большинства категорий товаров для школьников подорожала в преддверии 2025 учебного года в среднем на 4-7% или существенно не изменилась по сравнению с 2024 годом. Вместе с тем, рост цен на отдельные категории превысил 10%. О том, как изменились цены на эту товарную группу, РИАМО рассказал доцент кафедры экономической теории, ведущий научный сотрудник Института исследований международных экономических отношений Финансового университета при Правительстве РФ Дмитрий Морковкин.

Школьная форма и белье — лидеры по подорожанию в 2025 году

Более чем на 10% выросла стоимость школьных тетрадей и шариковых авторучек. В целом потребители могут не заметить это подорожание, потому что в общем бюджете товаров для школьников эти позиции составляют незначительную сумму — 15,5 руб. и 35 руб. соответственно.

«Проведенный анализ динамики средних потребительские цены на товары товаров для школы на 2024 и 2025 гг., по официальным данным Росстата, показал, что наибольший рост цен (июль 2025 года к июлю 2024 года) произошел, преимущественно на школьную форму и белье: цены на брюки выросли на 7,5%, рубашка верхняя для мальчиков подорожала на 7%, юбки — на 5,9%, спортивные костюмы — на 5,7%», — отмечает Морковкин.

Вместе с тем цены на футболки детские выросли на 4,3%, трусы детские — 4,4%, кроссовки — на 4%, джемперы — на 3,5%.

Учебники (учебные пособия) для школьников за год подорожали незначительно — на 3%, бумага для печати — на 3,4%, смартфоны — на 0,5%.

Таким образом, средние цены на канцелярские принадлежности и электронику росли меньшими темпами, чем школьная форма, подчеркивает экономист.

Более того, стоимость ноутбуков за год снизилась на 4,7% вследствие серьезного укрепления рубля в первом полугодии 2025 года: российская валюта укрепилась по отношению к мировым более чем на 20%.

«Это означает, что в целом в рассматриваемом периоде мы можем говорить о стабилизации стоимостных характеристик на товары для школы, динамика изменения цен укладывается в прогнозируемый уровень инфляции, или даже ниже», — считает Морковкин.

За три года ситуация с товарами для школьников стабилизировалась

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На фоне ценовых значений 2022 года, когда произошел сильный всплеск цен по многим товарным группам, выявленная летом текущего года динамика, выглядит умеренной, говорит экономист.

По его словам, если судить по реализуемым проектам импортозамещения в российской промышленности и реальном секторе экономики, то наметилась устойчивая тенденция для стабилизации конъюнктуры рынка отечественных непродовольственных товаров, в том числе товаров для школьников.

Тренд на стабильность наметился, но цены продолжают расти

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Однако, несмотря на тренд на стабилизацию, стоимость товаров продолжает расти. По мнению Морковкина, основными причинами продолжающегося повышения цен на непродовольственные товары, не только отечественного производства, но и товары, комплектующие и фурнитуру, поступающие в РФ по импорту, являются следующие.

«Прежде всего, это может произойти вследствие возросших логистических затрат, подорожания топлива, транспортных услуг, и нарушения глобальных цепочек поставок, что увеличивает затраты поставщиков и производителей, а значит, и общую конечную стоимость продукта. Кроме того, вследствие регулярно возникающих проблем в международных расчетах российских контрагентов и участников ВЭД, связанных с введенными антироссийскими санкциями», — объясняет эксперт.

Дело в том, что для производства в РФ, по-прежнему требуются, импортные материалы, комплектующие, сырье, материалы, добавляет он. В то время, как международные расчеты за импортные поставки в Россию, в том числе по параллельному импорту, осуществляются, преимущественно, в юанях, и по-прежнему, в международной резервной валюте — американском долларе.

Цены на импортные товары будут зависеть от курса рубля

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Таким образом, при сохранении выявленных тенденций, цена импортных непродовольственных товаров в России будет изменяться пропорционально динамике курса национальной валюты, уверен Морковкин.

«Так, например, импортная бытовая техника, в том числе для школьников (ноутбуки, планшетные компьютеры, другие гаджеты), может подорожать к концу 2025 года еще на 10-15% при условии пропорционального ослабления курса рубля по отношению в основным мировым валютам» Дмитрий Морковкин ведущий научный сотрудник Института исследований международных экономических отношений Финансового университета при Правительстве РФ

В результате проведенного анализа, следует сделать вывод о подорожании набора товаров для школьников в среднем за год на 4-7% к началу 2025 учебного года, резюмирует эксперт.