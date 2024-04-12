Качество бензина в России: можно ли его снизить и к каким последствиям это приведет

Почему снижение качества бензина не решит проблем с его дефицитом в России, читайте в материале РИАМО.

Власти РФ среди комплекса мер, призванных не допустить дефицита бензина в стране в преддверие высокого сезона, рассматривают возможность снижения требований к качеству топлива, например, частичный возврат к выпуску бензина «Евро-3» и снятия запрета на эффективную, но вредную и запрещенную с 2016 года октаноповышающую добавку — монометиланилин, сообщают СМИ. К каким последствиям может привести снижение качества бензина, разрешенного к обороту на внутреннем рынке, читайте в материале РИАМО.

Бензин низкого качества: вред экономике и экологии

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В условиях возможного дефицита топлива решение о снижении требований к качеству бензина может рассматриваться как краткосрочная экстренная мера для стабилизации ситуации на внутреннем рынке и удержания цен, если другие методы, например, увеличение объемов производства или импорта не могут быть быстро реализованы, считает председатель Общественного совета при Федеральной службе по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды (Росгидромет) Вадим Петров.

Такое решение имеет серьезные недостатки и может привести к долгосрочным негативным последствиям для экономики и экологии. И главное – оно не устраняет фундаментальные причины дефицита.

«Совершенно банальным экономическим последствием снижения качества бензина может стать увеличение износа двигателей и сокращению их срока службы, что повлечет за собой рост расходов на обслуживание и ремонт автомобилей. Это негативно скажется не только на отдельных потребителях, но и на транспортных компаниях, увеличивая общие эксплуатационные расходы в экономике», – отмечает Петров.

Использование же бензина низкого качества приводит к увеличению выбросов вредных веществ в атмосферу: соединения серы, азота и неполные продукты сгорания углеводородов могут усилить загрязнение воздуха, что особенно критично для городских агломераций, подчеркивает эксперт.

Особенно неуместно это будет выглядеть на тех территориях, где реализуется федеральный проект «Чистый воздух» национального проекта «Экология».

Долгосрочные последствия такого ухудшения экологической обстановки могут выразиться в росте заболеваемости населения и ухудшении общего состояния окружающей среды, говорит Петров.

Также, по его словам, снижение требований к качеству топлива может повлечь за собой изменения в технологических процессах на нефтеперерабатывающих заводах, что приведет к временной экономии ресурсов и снижению затрат на производство, но в то же время уменьшит стимулы для инвестиций в модернизацию и повышение эффективности производства.

Качество бензина снижать нельзя

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По мнению руководитель направления «Сопровождение» ГК CMS’ Николая Переславского, снижать качество бензина, даже временно – это плохая идея.

«Нет ничего более постоянного, чем временное. Это будет огромный шаг назад. Дело в том, что дефицит рано или поздно удастся ликвидировать, а вот восстановить качество бензина будет весьма проблематично», – говорит он.

Эксперт напоминает, что с 2016 года в России принят стандарта качества для бензина, не ниже «Евро-5».

Переславский также считает, что главное в этой ситуации то, что такая мера не способна решить проблему с дефицитом, ведь он образовался не от проблем с технологиями, а элементарно от сокращения мощностей.

«Кроме всего прочего, ухудшение качества топлива неизбежно приведет к более быстрому износу двигателей. Впереди посевная компания и думать следует не только о сегодняшнем дне. Сиюминутные выгоды не стоят долгосрочных потерь», – резюмирует эксперт.

На российских НПЗ достаточно бензина и дизтоплива

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Даже если такая мера и рассматривается, то она явно будет вносить временный характер, считает промышленный эксперт Леонид Хазанов.

Он считает, что отечественные нефтеперерабатывающие заводы способны обеспечить необходимое количество бензина и дизельного топлива для внутреннего рынка и существенного дефицита вряд ли стоит ожидать. Также он уверен, что требования экологических нормативно-правовых актов отменяться не будут.

Если же будет принято решение о снижении качества бензина на определенный период, то это может достаточно быстро привести к уменьшению его стоимости на рынке и смене ценников на автозаправочных станциях, говорит Хазанов.