К вождю не попасть: что известно о закрытии Мавзолея Ленина на реконструкцию

В материале РИАМО рассказываем о том, на сколько закроют Мавзолей на Красной площади и что планируют сделать.

Почему в Мавзолей Ленина такие очереди

Фото - © lana1501 / Фотобанк Лори

В последнее время на Красной площади можно увидеть километровые очереди, которых не было уже очень давно, — москвичи и гости столицы хотят попасть в Мавзолей Ленина. Недавно стало известно, что его в ближайшее время закроют на реставрацию, которая продлится два года. Так что такое рвение и ажиотаж вокруг Мавзолея сейчас вполне объяснимы.

По словам очевидцев, очереди выстраиваются уже в 09:00, несмотря на то, что открывается Мавзолей только в 10:00. Некоторые хотят запомнить его до реставрации и потом сравнить с тем, что будет после. А кто-то и вовсе опасается, что тело Ленина больше не вернут на место.

Тем не менее лидер КПРФ Геннадий Зюганов говорил, что никакого перезахоронения не планируется — это возможно лишь при согласии родных упокоенных у Кремлевской стены.

«Я собирал подписи всех родственников 400 великих людей, похороненных на Красной площади – первого космонавта Юрия Гагарина, "отца" советской атомной бомбы Игоря Курчатова, великого ученого Мстислава Келдыша и других. Все они против перезахоронения. Этот список с подписями я носил президенту России Владимиру Путину. Он сказал, что пока сидит в Кремле, не допустит этого варварства», — сообщил он и напомнил, что Мавзолей уже неоднократно закрывали на реконструкцию и что это нормально явление.

Чтобы все желающие успели посетить Мавзолей до закрытия, даже открыли специальной вход рядом с Никольской башней.

Пока что точно неизвестно, когда именно закроют Мавзолей, по некоторым данным, это сделают в ближайший месяц. Откроют же его не ранее 2027 года.

Почему решили ремонтировать Мавзолей Ленина

Фото - © Николай Винокуров / Фотобанк Лори

Сайт портала госзакупок гласит, что общая сумма контракта Министерства культуры с подрядчиком составляет порядка 20 миллионов рублей. В документе указана общая информация о Мавзолее: это объект культурного наследия федерального значения, расположен в самом центре Москвы у подножия Кремлевской стены. В настоящее время здание используется как объект музейного показа.

В подтрибунном пространстве располагаются административные помещения. Объемно-пространственная композиция Мавзолея состоит из пяти разновысоких уступов. Здание Мавзолея имеет прямоугольную вытянутую в плане форму с габаритными размерами 34,9 х 225 метров, включающими трибуны. Строение имеет три секции, разделенные деформационными швами: трибуна Спасской башни, Мавзолей, трибуна Никольской башни.

В прошлом году была проведена экспертиза, в ходе которой выявили несколько нарушений, требующих ремонта. Среди них:

смещение наружных облицовочных плит из природного камня и отхождение их от конструкции несущей стены;

биопоражения на стенах и плитах покрытия из-за недостаточной вентиляции;

подвижки конструкций каркаса, о чем говорят разрывы маяков, которые установили в 2012–2013 годах;

шелушение окрасочного слоя наружных стен и плит покрытия.

В целом техническое состояние памятника тогда оценили как «ограниченно работоспособное». При этом состояние кирпичных частей стен малых коллекторов и стен спусков в подтрибунные помещения вдоль оси «Г» называется «аварийным».

Что планируют отремонтировать в Мавзолее и куда денут тело Ленина

Фото - © FotograFF / Фотобанк Лори

В ближайшие два года будут проведены следующие виды работ:

гидроизоляция и инъектирование стен;

устройство столярных заполнений и инженерных сетей;

усиление ограждающих конструкций и лестничных сходов.

Заниматься реставрацией будет компания «ЕКС». Она с середины 2010-х активно участвует в гостендерах. К 2020 году стоимость ее контрактов со структурами, связанными только с московской мэрией, составила почти один миллиард долларов, а сумма всех господрядов за все время существования «ЕКС» превышало 110 миллиардов рублей, или около 1,7 миллиарда долларов.

Несмотря на ремонтные работы, тело самого Ленина выносить оттуда не будут, так как оно находится в главном зале, который останется не тронутым.