К концу осени ждите 110 и выше: эксперты спрогнозировали курс евро к рублю

Сентябрь стал месяцем начала резкого снижения курса рубля к мировым валютам. 10 сентября курс евро достиг почти 100 рублей. Какой курс европейской валюты к рублю и доллару может быть осенью текущего года, читайте в материале РИАМО.

Курс евро закономерно стремится к новым уровням осенью 2025 года

Осень 2025 года может стать периодом, когда евро снова может вернуться к отметке 100 рублей, считает аналитик финансового маркетплейса «Сравни» Алексей Лоссан. На это указывают сразу несколько факторов, связанных как с российской, так и с мировой экономикой, добавляет он.

Экспортные доходы снижаются из-за сокращения цен на нефть и газ, а импорт восстанавливается после прошлогодних ограничений. То есть валюты в страну приходит меньше, а спрос на евро и доллар выше. В таких условиях курс евро закономерно стремится к новым уровням, говорит аналитик.

На мировом рынке евро укрепляется к доллару. Если тенденция сохранится, то пара EUR/USD будет расти, что автоматически поддерживает евро и в рублевых расчетах, объясняет эксперт.

Курс евро к рублю осенью 2025 года: эффект «двойного давления»

На внутреннем рынке рубль ослабляется, а во внешнем контуре пара EUR/USD может показать умеренное укрепление евро: ФРС готовится к снижению ставки, тогда как ЕЦБ близок к паузе, описывает ситуацию предприниматель, управляющий фондом и основатель финтех-платформы SharesPro Денис Астафьев.

«В результате мы получаем эффект „двойного давления“ — слабый рубль и относительно более устойчивый евро. Это формирует ориентир по EUR/RUB вблизи 110 рублей к концу осени. При негативном сценарии — более резком падении нефти или росте импорта — курс способен заходить и выше обозначенного уровня», — полагает эксперт.

Осенью евро будет более нестабильным, чем доллар

Осенние месяцы обещают быть непростыми для европейской валюты: евро столкнется с волатильностью как против доллара, так и против рубля, считает международный инвестор и бизнес-ангел Оскар Хартманн.

Сейчас EUR/USD торгуется на уровне $1.17136. Базовый сценарий — колебания в диапазоне $1.143-1.160 с возможным ростом к $1.20 к концу года. Причина оптимизма заключается в том, что ФРС планирует снизить ставки трижды до конца года, что ослабит доллар. При благоприятном развитии событий евро может дойти до $1.220 с пиком в декабре $1.214, объясняет инвестор.

«За» евро играет инфляция в еврозоне около 2% и рост ВВП на 1,0% в следующем году. «Против» — рецессия в Германии в то время как в США сохраняется стабильность, объясняет он.

При этом главный риск для курса рубля — если нефть упадет к $60, добавляет эксперт.

«Россиянам стоит планировать курс евро в диапазоне 95-100 рублей на осень. Средний курс EUR/USD за 10 лет — $1.12, к этому уровню пара и будет стремиться», — прогнозирует Хартманн.

На курс евро осенью будут влиять внешние и внутренние факторы

На динамику курса евро осенью будут влиять разные факторы, говорит ведущий аналитик AMarkets Игорь Расторгуев. Среди внешних — стоимость нефти и газа, которая остается относительно низкой, а также общая ситуация на валютных рынках, где евро колеблется по отношению к доллару в зависимости от политики ЕЦБ и ФРС. Важное значение будут иметь и новые санкционные инициативы, которые могут осложнить доступ к валютной выручке.

Внутренние факторы включают действия регулятора, снятие ограничений на продажу валюты экспортерами и рост интереса населения к сбережениям в иностранной валюте. Все это создает дополнительное давление на рубль, подчеркивает эксперт.

«С учетом текущей ситуации курс евро может превысить отметку 90 рублей. При этом многое будет зависеть от того, как быстро восстановятся экспортные доходы и какие шаги предпримут власти для балансировки бюджета», — полагает Расторгуев.

Смягчение ДКП создает возможности для роста спекулятивной игры на валютном рынке

Текущий курс рубля как к доллару, так и к евро является значительно заниженным, считает доцент кафедры стратегического и инновационного развития факультета «Высшая школа управления» Финансового университета Михаил Хачатурян. Это обусловлено с одной стороны, тем, что в условиях летнего периода объемы российского нефтегазового и не нефтегазового экспорта несколько снижаются, а, следовательно, падает и выручка экспортеров, которую они репатриируют в Россию и часть которой продают на межбанковском рынке.

С другой стороны, в виду ограниченности предложения валюты на рынке и существующей вероятности введения вторичных пошлин и санкций в отношении основных партнеров РФ со стороны США и ЕС, а также в контексте смягчения ДКП, которое не только создает условия для оживления экономической активности, но и возможности для повышения объемов спекулятивной игры на валютном рынке, банки предъявляют высокий спрос на валюту, что и выразилось в ослаблении рубля по отношению к основным валютам, объясняет Хачатурян.

По его словам, при условии снижения ключевой ставки не более 1-1,5% мы увидим балансирование курса на текущих показателях — 95-98 рублей за евро. Очевидно, что подобный курс играет на руку российским экспортерам. При этом сам факт начала реализации части валютной выручки станет поддерживающим фактором для рубля и, вероятно, позволит ему в начале октября несколько укрепиться до показателей 93-95 рублей за евро.

«Еще одним стабилизирующим фактором для курса рубля могло бы стать возвращение к необходимости обязательной продажи валютной выручки экспортерами, которая была отменена в августе. Однако с учетом среднесрочных прогнозов правительства курса рубля в диапазоне 90-100 рублей за доллар к концу текущего года реализацию этого инструмента мы можем увидеть только в случае возвращения курса рубля к январским значениям в 102-105 рублей за доллар и 105-108 рублей за евро», — отмечает эксперт.