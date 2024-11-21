Яблоки и бананы влетят в копеечку: на сколько в России за год подорожали фрукты

О том, как подорожали самые популярные среди россиян фрукты за год, читайте в материале РИАМО.

Сейчас много пишут о подорожании продуктов в России, что неудивительно — цены растут рекордными темпами. В лидеры вышел картофель, стоимость которого с начала текущего года, по словам руководителя аппарата Картофельного союза Татьяны Губиной, выросла более чем на 50%. Сразу за картошкой в «рейтинге» самых подорожавших продуктов идет масло. Так, цена на пачку сливочного масла в 180 грамм в России поднялась на 24% в октябре 2024 года относительно октября 2023 года. Выросли в цене также подсолнечное и оливковое масло. На этом фоне немного меньше внимания уделяется увеличению стоимости фруктов. На сколько выросли в цене фрукты, чаще всего представленные в потребительской корзине россиян, читайте в материале РИАМО.

На сколько в России за год подорожали яблоки

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С середины ноября 2023 по середину ноября 2024, яблоки в торговых сетях России подорожали в среднем на 21,7%. Такие данные приводит сервис мониторинга и анализа цен на продукты питания «Ценозавр». При этом стоит отметить, что за последнее время яблоки несколько снизились в цене. На сегодняшний день килограмм яблок стоит порядка 157,9 рубля. Цены в различных магазинах отличаются, причем существенно. Можно найти продукцию как по акции за 20 рублей, так и за 300 и даже 400, но таких цен по России немного, отмечает основатель «Ценозавра» Константин Калугин.

«В Москве, например, яблоки "Ред Чиф" продаются в "Ашане" на Вавилова за 17,99 рубля по акции, а также в "Окее" на Кировоградской за ту же цену. Это самые низкие цены в стране», — отмечает эксперт.

На прилавках отечественных торговых сетей можно встретить свыше 70 сортов яблок, среди них «Гала», «Богатырь», «Чемпион», «Антоновка», «Белый налив» и многие другие.

При этом после гибели урожая из-за заморозков в мае РФ увеличила объем импорта яблок в 1,7 раза, до 115 тысяч тонн против 68,5 тысячи в период с мая по ноябрь прошлого года. Больше других объем поставок в РФ нарастили Китай, Турция и ЮАР.

Причем еще ранее, 31 мая, замруководителя Россельхознадзора Антон Кармазин на Всероссийском зерновом форуме уверял, что роста цен на яблоки и их недостатка на рынке РФ из-за снижения урожая в связи с заморозками не ожидается благодаря поставкам из других стран. И тем не менее яблоки подорожали почти на 22%. А до конца года фрукт может вырасти в цене еще на 5-7%, прогнозирует Калугин.

Сколько сейчас стоят мандарины и на сколько они подорожали

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Мандарины с ноября 2023 года по ноябрь 2024 выросли в цене на 14,3%. При этом наиболее значительное подорожание происходило с начала сентября. Средняя цена килограмма мандаринов на сегодняшний день составляет 256,9 рубля. Ценники различны, килограмм в зависимости от города и конкретно взятого магазина может стоить как 149,99 рубля, так и 470 рублей, отмечает Калугин.

На прилавках отечественных торговых сетей можно увидеть мандарины из Абхазии, Грузии, Марокко, Египта, Пакистана, Китая и других стран.

«До конца года цены на мандарины должны остаться примерно на том же уровне, следующего повышения цен можно будет ожидать уже в 2025 году», — прогнозирует эксперт.

Груши дорожают, но не столь быстрыми темпами

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Груши подорожали за год на 7,1%. При этом с сентября они существенно снизились в цене. Средний ценник за килограмм груш на сегодняшний день находится в районе 242,2 рубля. В различных торговых сетях цены различны, от 129,5 рубля до 369,99 рубля за килограмм.

На прилавках розничных магазинов, по данным «Ценозавра», присутствует порядка 18 видов груш. Это и «Аббат», и «Анжу», и «Медовая», и Пакхам», и многие другие.

До конца года цены на груши могут вырасти на 8-9%, считает Калугин.

Бананы по темпам подорожания догнали яблоки

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А вот бананы подорожали на 21,1%, практически догнав яблоки по уровню подорожания, комментирует эксперт. Их средняя цена выросла со 133,3 рубля до 161,7 рубля. Причем они также существенно выросли в цене с сентября. Килограмм бананов можно купить по цене от 114,99 рубля до 259,99 рубля.

На конец 2024 года цены на бананы должны остаться примерно на этом же уровне.

До конца 2024 года виноград вырастет в цене еще на 10%

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На сегодняшний день средняя цена килограмма винограда — 284 рубля, за год он вырос в цене на 13,1%, посчитал «Ценозавр». Цены различны, от 139,99 рубля до 499,99 рубля в зависимости от города, торговой сети и конкретного магазина.

На прилавках отечественных торговых сетей можно увидеть разнообразные виды винограда из разных стран, например, «Хусайни», «Дамские пальчики», «Кардинал», «Кишмиш», «Кримсон», «Мерседес», «Ризамат» и другие.

Виноград может подорожать еще примерно на 10% до конца текущего года.