Изоляция Путина не удалась: что пишут в зарубежной прессе про саммит БРИКС 2024

Какова реакция как западных, так и незападных СМИ на встречу глав БРИКС в России, читайте в материале РИАМО.

XVI саммит БРИКС, состоявшийся в конце октября в Казани, привлек внимание всего мира, что отразилось в многочисленных публикациях национальных СМИ.

Реакция западных СМИ на прошедший саммит БРИКС 2024

Фото - © Алексей Даничев, фотохост-агентство brics-russia2024.ru

Практически все западные СМИ в своих материалах, посвященных саммиту, так или иначе упоминают о том, что международная изоляция России и ее лидера не удалась.

The Guardian

Статья британского издания вышла с заголовком: «Путин возвращается на мировую сцену». По словам авторов, «подвергнутый остракизму со стороны Запада и получивший ярлык потенциального военного преступника от Международного уголовного суда», Владимир Путин все равно принимает 36 мировых лидеров на саммите, «предназначенном для демонстрации того, что Москва ни в коей мере не изолирована».

The New York Times

Влиятельная американская газета написала о том, что «мировые лидеры встанут бок о бок с президентом России Владимиром Путиным, несмотря на его статус изгоя на Западе». При этом издание подчеркнуло, что между странами-членами БРИКС есть «глубокие различия», а сам блок «не может сформулировать и определить свою цель».

The Washington Post

Еще одно влиятельное американское СМИ выпустило материал с заголовком: «Путин наслаждается ролью на сцене, но война на Украине маячит над саммитом БРИКС». По словам авторов статьи, «Владимиру Путину была предоставлена возможность покрасоваться ролью его нации на мировой сцене, игнорируя попытки Запада подвергнуть его остракизму с 2022 года». При этом, вопреки заголовку, в материале констатируется, что «война на Украины не была в центре внимания» на саммите.

CNN

Заголовок на сайте главного американского телеканала гласит: «Запад хочет изолировать Путина, но большой саммит, который он принимает, показывает, что он далеко не один».

Frankfurter Allgemeine Zeitung

В материале одного из ведущих немецких изданий БРИКС охарактеризован так: «Группа государств воспользовалась международным недовольством в отношении Запада. Развивающиеся страны собрались вместе и выразили мнение, что Запад виноват в отсутствии прогресса в их развитии. Кроме того, существует глубокое разочарование в международной финансовой системе, которая, по мнению государств-членов объединения, не служит их интересам».

La Tribune

Авторы статьи во французской газете полагают, что расширение БРИКС, которое должно состояться в ближайшие месяцы – это «вызов для западных стран».

«Речь идет о победе Пекина и Москвы, которые выступали за расширение в противовес трем другим членам – Индии, Бразилии и ЮАР. Развивающиеся страны теперь знают, что для финансирования своего развития они могут обратиться не ко Всемирному банку или Международному валютному фонду (МВФ), а к другой организации – БРИКС», – констатируется в материале.

Реакция СМИ остального мира

Фото - © Алексей Даничев, фотохост-агентство brics-russia2024.ru

Xinhua

По мнению китайского правительственного информагентства, «сотрудничество стран-членов БРИКС находится на ключевом этапе… постоянно углубляется и становится все более прочным, обеспечивает стабильный и долгосрочный характер объединения».

Indian Express

Авторы материала в ведущей газете Индии полагают, что вступление в БРИКС новых стран может укрепить его претензии на роль «голоса Глобального Юга», с одной стороны, и вызвать обеспокоенность по поводу растущего доминирования Китая на международной арене — с другой.

O Globo

Авторы ведущей бразильской газеты придают особое внимание тому, что БРИКС, «в который входят крупнейшие производители продовольствия и промышленных товаров – Бразилия и Китай, – пополнится главным производителем нефти в мире – Саудовской Аравией».

Arab News

При этом в самой Саудовской Аравии, которая, несмотря на официальное приглашение, в БРИКС пока не вступила, вышел материал с критикой объединения. Авторы газеты, издающейся на английском языке, отмечают, что «шансы блока стать глобальным политическим и экономическим игроком ограничены из-за отсутствия последовательного видения и конкретных результатов и разногласий».

NHK

По мнению журналистов японского телеканала, «Китай и Россия стремятся укрепить БРИКС, чтобы организация могла быть противовесом Западу. Однако Индия и Бразилия опасаются стать слишком антизападными. По этой причине в ближайшее время внимание будет приковано к тому, в каком направлении будет двигаться БРИКС, куда войдут Иран, находящийся в конфронтации с США, и Саудовская Аравия, которая в последнее время все больше сближается с Китаем».