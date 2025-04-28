Изменения в законах с 1 мая 2025: статус ветерана боевых действий и ужесточения для иноагентов

В материале РИАМО читайте о том, что изменится с 1 мая в банковской сфере, в контроле за иноагентами и в обработке персональных данных.

Стартует этап обязательной маркировки бакалейной продукции

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Сроки маркировки бакалейной продукции опубликованы в постановлении Правительства РФ №1682. С 1 мая в системе «Честный знак» производители и импортеры должны будут предоставлять сведения о маркировке и вводе в оборот снеков – чипсов, начос, сухариков, гренок, кукурузных палочек, хлебцев и готового попкорна. Второй этап маркировки бакалеи начнется с 1 июля, и нужно будет маркировать соусы, специи, приправы и другую бакалею.

Продукцию, произведенную до этого момента, можно будет продавать до истечения срока годности. Маркировка помогает бороться с нелегальной продукцией.

Более того, с 1 мая крупные торговые сети должны будут блокировать на кассе продажу нелегальных маркируемых товаров даже в отсутствие интернета или ответа от оператора системы маркировки «Честный знак» (ЦРПТ) в течение 1,5 секунды. Запрет на продажу в России нелегальной маркированной продукции на кассе вводится постепенно и уже действует в отношении табака, пива, молочной продукции и воды. С 1 мая это коснется табачной, никотинсодержащей и безникотиновой продукции, молочной продукции, упакованной воды, пива и пивных напитков, отдельных видов слабоалкогольных напитков и других товаров.

Ужесточение контроля за иноагентами и ужесточение ответственности

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С 1 мая, согласно федеральному закону от 21.04.2025 № 89-ФЗ «О внесении изменений в статью 4 Федерального закона "О контроле за деятельностью лиц, находящихся под иностранным влиянием», статус иностранного агента будут получать лица, поддерживающие международные организации (в которых не состоит Россия), а также оказывающие помощь иностранным структурам, чья деятельность направлена против безопасности страны. Кроме того, в реестр будут включаться те, кто привлекает граждан, в том числе несовершеннолетних, к сбору военной информации, способной навредить России.

Совет Федерации на заседании 16 апреля одобрил законопроект о новых ограничениях для иноагентов, документ направлен на подпись президенту РФ. Согласно документу, лицам, включенным в госреестр иноагентов, полностью запрещено заниматься на территории России любой просветительской и образовательной деятельностью, то есть проводить лекции, презентации, семинары, мастер-классы, а также круглые столы, дискуссии для россиян любого возраста.

Кроме того, законом повышена уголовная ответственность за дискредитацию ВС РФ, содействие исполнению решений международных организаций из корыстных побуждений или по найму. Имущество, полученное в результате подобных преступлений, будет конфисковано. Также суд сможет заочно начать разбирательство в отношении иноагентов и лиц, совершивших противоправные действия против России из-за рубежа, по ряду уголовных статей.

В ОКВЭД введут отдельные коды для блогеров

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Согласно приказу Росстандарта, в общероссийский классификатор видов экономической деятельности включат новые коды, отражающие деятельность по распространению информации пользователем социальной сети (70.21.1) и деятельность по распространению рекламы пользователем социальной сети (73.11.1). Их нужно учитывать с 1 мая.

Кроме того, приказом Роскомнадзора рекламораспространители, работающие на аудиторию более 200 тысяч российских пользователей в сутки, и владельцы сервисов размещения объявлений и агрегаторов информации о товарах (услугах) обязаны бесплатно распространять на своих информационных ресурсах социальную рекламу.

Согласно приказу, Роскомнадзор будет устанавливать число пользователей путем подсчета однократных в течение суток обращений уникальных пользователей к конкретному информационному ресурсу. При этом если установить число пользователей указанным способом невозможно, то планируется использовать сведения, полученные в результате обработки информации с применением специальных программ.

Статус ветерана смогут получить больше участников боевых действий

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По федеральному закону «О внесении изменений в Федеральный закон «О ветеранах» статус ветерана боевых действий смогут получить военнослужащие, сотрудники правоохранительных органов и бойцы добровольческих формирований, участвовавшие в отражении вооруженного вторжения на территорию России.

Изменения коснутся в равной степени всех бойцов, которые отражали вторжение как в Курской области, на госгранице, в регионах, прилегающих к зоне СВО, так и в «каких-либо иных конфликтах в будущем», будь то военные, полицейские, судебные приставы, прокуроры, пожарные, сотрудники Росгвардии, Следственного комитета, ФСИН. Кроме того, такие лица, ставшие инвалидами вследствие ранения, контузии, увечья или заболевания, полученных при выполнении указанных задач или в связи с исполнением обязанностей по контракту о пребывании в добровольческом формировании, являются инвалидами боевых действий. Перечень российских территорий, прилегающих к районам проведения СВО, будет определять правительство.

Повышение штрафов за утечку персональных данных до 15 миллионов рублей

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Федеральным законом от 30 ноября 2024 г. № 420-ФЗ «О внесении изменений в Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях» с 30 мая 2025 года предусмотрено увеличение штрафов за утечку персональных данных. Для граждан они составят до 10-15 тысяч рублей, для организаций до 300-500 тысяч рублей. Повысятся штрафы и за повторные нарушения. Более того, будет введена ответственность за неуведомление оператором органа по защите прав субъектов персональных данных о намерении обрабатывать персональные данные и за неправомерную передачу данных. За это для юридических лиц предусмотрена ответственность в виде штрафа до трех миллионов рублей и до пяти миллионов рублей – за массовую утечку данных.

Вводятся ограничения на перевод денег без открытия счета

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С 30 мая начнет действовать федеральный закон от 29.05.2024 № 122-ФЗ, по которому россияне не смогут разово отправлять более 100 тысяч рублей без открытия счета. Как сообщается в пояснительной записке, лимит перевода в 100 тысяч рублей позволит снизить риски отмывания преступных доходов и финансирования терроризма. Новая мера к тому же должна помочь в борьбе с выводом капитала из страны.

Правила затронут прежде всего тех, кто отправляет переводы внутри страны или за рубеж через сервисы денежных переводов, такие как «Золотая Корона», «Юнистрим», «МТС.Деньги» и другие.

Закон также повышает максимальный остаток денежных средств, который может храниться на неперсонифицированном электронном средстве платежа, с 60 тысяч рублей до 100 тысяч. Лимит переводов в размере не более 200 тысяч рублей в месяц остался при этом неизменным.