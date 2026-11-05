Итоги выборов в Конгресс США: что говорят по обе стороны океана

В материале РИАМО собрали мнения экспертов об итогах выборов в США, выяснили, что по поводу победы демократов думают американские аналитики и российские эксперты и официальные лица.

Итоги выборов в Конгресс США в 2026 году: демократы получили обе палаты

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3 ноября 2026 года прошли промежуточные выборы, демократы взяли обе палаты Конгресса — Палату представителей и Сенат, а Трамп уже признал поражение своей партии. По данным NBCnews, в палате представителей демократы могут получить 259 из 435 мест против 176 у республиканцев (для большинства необходимо 218). В сенате демократы уже получили 54 места, а республиканцы — 44. Результаты еще двух сенатских гонок — в Миссисипи и Аляске — окончательно не определены.

Таким образом, Трамп стал первым президентом за 20 лет, чья партия потеряла сразу обе палаты конгресса по итогам промежуточных выборов. До него такое произошло с Джорджем Бушем-младшим в 2006 году.

Оппоненты Трампа ожидали, что он будет оспаривать результаты выборов, но президент был сдержан и в эфире Fox News поздравил соперников, признал итоги и сказал: «Демократы хорошо поработали. Они упорно боролись».

Главные сенсации выборов в Конгресс США: неожиданные победы демократов

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В Техасе демократ Джеймс Таларико обошел генпрокурора штата Кена Пакстона в сенатской гонке — впервые с 1988 года. Кандидатуру Пакстона поддерживал Дональд Трамп.

В Канзасе впервые с 1932 года победу одержал сенатор-демократ. Им стал Адам Гамильтон.

В Мичигане победил мусульманин, ставший дебютантом в Сенате США.

Демократ Трой Джексон побеждает на выборах в сенат от американского штата Мэн, обойдя республиканку Сьюзан Коллинз, которая была сенатором 30 лет.

Предварительно , в 22 штатах победили члены Демократической партии. В 13 штатах — республиканцы.

Почему республиканцы проиграли выборы в Конгресс США: война с Ираном и цены на топливо

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В американских СМИ со ссылкой на экзитполы пишут о том, что основной причиной поражения республиканцев стала война с Ираном. 74% избирателей назвали ее решающим фактором своего голоса. Также повлияли закрытие Ормузского пролива и цена бензина за 4–6 доллара за галлон.

Спикер палаты представителей США Майкл Джонсон выразил надежду, что республиканцы возьмут реванш в 2028 году.

Сам Трамп в эфире Fox News отказался считать поражение на выборах своим, в интервью газете The New York Times выразил готовность работать вместе с демократами.

Что говорят американские аналитики об итогах выборов в Конгресс США в 2026 году

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Журналист Такер Карлсон еще до выборов предупреждал о возможном ударе по иранскому объекту «Кирка» и обвинял Нетаньяху в давлении на Трампа, которое тоже могло повлиять на кампанию. Главной причиной провала Карлсон назвал войну США с Ираном, которая спровоцировала рост цен на топливо. Будущее партии, по мнению Такера Карлсона, пессимистично.

В лагере победителей говорят о «поворотном моменте» для партии и страны, так охарактеризовал итоги лидер большинства в Сенате Чак Шумер. В своем подкасте сенатор-республиканец Тед Круз называет результаты «синим цунами» и «отречением на уровне Уотергейта».

«Прошлой ночью была написана история, — сказал он, — В течение нескольких месяцев мы говорили, что 2026 год станет самым значимым периодом промежуточных выборов за всю нашу жизнь. К сожалению, мы оказались правы. 2026 год — это не просто „синяя волна“. Это „синее цунами“. Это был удар под дых. Это были не просто неудачные промежуточные выборы 2006 года. Это был провал уровня Уотергейта».

Большинство республиканцев ожидали, что потеряют контроль над Палатой представителей, и трезво оценивали сложность удержания Сената в условиях жесткого избирательного цикла, благоприятствующего партии, находящейся в оппозиции.

Что в России говорят о победе демократов на выборах в Конгресс США

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Заместитель председателя Совета безопасности Дмитрий Медведев дал, пожалуй, самую развернутую оценку среди российских политиков в своем канале в МАХ. Он считает, что демократы «попытаются раскрутить маховик импичмента», сильный Трамп «синей волне» не нужен. Кроме того, по мнению Медведева, поражение республиканцев «капитально пока никак» не отразится на России: демократы теперь контролируют обе палаты Конгресса, но на ключевые для Москвы решения не влияют. В-третьих, по Украине и санкциям он рисует сценарий торга: демократы будут давить Трампа новыми «адскими санкциями» против России в обмен на отказ от импичмента. Отсюда призыв зампреда Совбеза— «невзирая на выборы в далекой Америке громить врага на поле боя».

Американист Малек Дудаков говорит о «синем цунами». Он считает, что Конгресс попробует ограничить полномочия Трампа во внешней политике и прежде всего в вопросе отправки войск и продажи оружия. При этом, по его оценке, «европейцы и украинцы рано радуются»: возвращения прежнего уровня поддержки Киева ждать не стоит.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в комментарии журналисту Life Александру Юнашеву заявил, что Россия рассчитывает, что Трамп продолжит содействовать урегулированию украинского конфликта после промежуточных выборов в конгресс. «Президент Трамп продолжает свои полномочия. Мы искренне рассчитываем, что он продолжит и свои миротворческие усилия. Есть наработки. Совсем скоро будет очередной раунд трехсторонних переговоров. Успешные миротворческие усилия, гуманитарные [первой леди США] Мелании Трамп. Мы надеемся, что все это будет продолжено», — сказал Песков. На вопрос о том, может ли конгресс препятствовать миротворческим инициативам американского лидера, Песков ответил, что это «внутреннее дело в Америке».

Российский философ Александр Дугин в своем телеграм-канале выразил мысль, что теперь рассчитывать на улучшение отношений Вашингтона и Москвы не приходится. «Даже если Трамп захочет сейчас пойти в нашу сторону (а мы уверены, что он захочет?), то просто не сможет. Конгресс и сенат ему этого не дадут», — написал Дугин.

Депутат Госдумы, политолог Александр Асафов в комментарии для «Газеты.Ru» отметил, что к словам Трампа о готовности сотрудничать с демократами не стоит относиться со всей серьезностью, так как он может и передумать, да и сами демократы как будто не очень хотят с ним сотрудничать.

«Большой вопрос, готовы ли демократы к этому сотрудничеству. Они во многом для себя одержали значимую победу. Для Трампа это довольно болезненная история. Хотя сейчас многие из них будут делать вид, что ситуация абсолютно нормальная, ничего такого не произошло и продолжаем работать дальше. Однако я думаю, что демократы будут создавать определенные сложности всему аппарату Белого дома», — отметил депутат.

Асафов уверен, что и сам Трамп не будет сдаваться без боя, так как у него осталось право вето.

Что изменится после победы демократов в Конгрессе США и какие полномочия останутся у Трампа

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Новый состав конгресса начнет работу 3 января 2027 года. До этого действует прежний состав. Поэтому между объявлением результатов и реальным использованием новых парламентских полномочий пройдет почти два месяца. Эксперты сходятся во мнении, что поражение партии не означает полную потеряю возможности действовать для президента. Трамп может использовать исполнительные указы, для которых не требуется обычная процедура одобрения законопроектов обеими палатами. Есть и право вето. Трамп может отклонять принятые конгрессом законопроекты, а для преодоления вето необходимы две трети голосов в каждой палате. Поэтому демократическое большинство не означает, что любое решение демократов автоматически станет законом.