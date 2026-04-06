История кита Тимми: что известно о хронологии спасения и последние новости

В материале РИАМО рассказываем о том, какие усилия предпринимались для спасения горбатого кита с отмели и каков вердикт морских биологов о его дальнейшей судьбе.

Что случилось с китом Тимми и как проходила спасательная операция

23 марта 2026 года люди, гуляющие по побережью Балтийского моря на севере Германии, заметили неподалеку от берега горбатого кита. В первый день очевидцы думали, что кит просто заплыл в бухту на время и вскоре самостоятельно вернется в море. Однако 25 марта стало понятно, что 10-метровое животное застряло на мелководье Любекского залива и не может самостоятельно выбраться.

Была организована масштабная спасательная операция. Приехавшие на место морские биологи предположили, что кит (в СМИ ему дали имя Тимми, так как ЧП случилось недалеко от общины Тиммендорфер-Штранд) «сбился с маршрута» во время миграции и не смог понять, что движется в сторону берега. Была также версия о том, что он мог запутаться в остатках рыболовных сетей и из-за этого утратить подвижность.

Спасательная операция осложнялась тем, что горбатый кит — животное очень крупное, а Тимми, по предположениям биологов, мог весить от 15 до 30 тонн, и сдвинуть его с места при помощью техники не удалось. Также не помогли попытки создать искусственные волны, чтобы кит смог «сняться с мели» и получить возможность плыть самостоятельно.

В итоге к операции было решено привлечь плавучие экскаваторы, которые в течение многих часов подрывали грунт вокруг животного. Надежда была на то, что, получив «пространство для маневра» на приемлемой глубине, кит сам уйдет в открытое море. 26 марта усилия спасателей увенчались успехом: Тимми смог наконец выплыть из бухты.

Почему Тимми вернулся на отмель: предположения биологов

В начале апреля жители немецкого города Висмар сообщили, что в Висмарском заливе на отмели застрял крупный кит. Морские биологи, прибывшие на место, определили, что попавшее на мелководье животное — все тот же горбатый кит Тимми.

Висмарский залив находится в 40 километрах восточнее Любекского залива, в той же части акватории Балтийского моря. Очевидно, за прошедшие с момента спасения несколько дней кит проплыл несколько десятков километров и снова направился в сторону берега. По мнению специалистов, причина такого аномального поведения в том, что у Тимми полностью отказал «внутренний навигатор», который позволяет крупным морским млекопитающим выбирать маршрут во время миграции из одной части моря в другую.

Российский биолог Дмитрий Сафонов предположил, что у Тимми нарушены органы равновесия, нервная система или вестибулярный аппарат во внутреннем ухе, что могло быть вызвано инфекцией или паразитами. В итоге кит выбрал мелководье преднамеренно: в этом месте не надо бороться с волнами и течениями.

Как себя чувствует кит Тимми: последние новости

Находящиеся на месте происшествия морские биологи сообщают, что кит выглядит ослабленным и вряд ли сможет самостоятельно вернуться в отрытые воды. Также они отметили, что на его теле видны повреждения, которые могли быть причинены гребным винтом судна и рыболовными сетями.

5 апреля министр окружающей среды Мекленбурга — Передней Померании Тилль Бакхаус сообщил, что попытки спасти животное было принято прекратить: «Мы предприняли все возможное, чтобы дать ему шанс. Это уникальная трагедия, но таков его выбор». Мнение ученых по этому поводу было схожим: «Нам пришлось бы подталкивать его, но это бессмысленно, так как у него больше нет сил. Шансы на успех настолько малы, что мы сочли это чистым издевательством над животным»

Сейчас Тимми по-прежнему находится в Висмарской бухте, вокруг него организована 500-метровая запретная зона. Ученые время от времени «навещают» кита на лодках, чтобы наблюдать за его состоянием, но их прогнозы неутешительны: скорее всего, Тимми уже не сможет вернуться в море.