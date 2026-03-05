Историческое решение: зачем нужен устный экзамен по истории в 9 классе и что думают об этом россияне

В материале РИАМО разбираемся, для чего вводят устный экзамен по истории для девятиклассников, где могут возникнуть проблемы и что о нем думают учителя, родители и ученики.

Зачем вводят устный экзамен по истории в 9-х классах и как он будет проходить

В 2027-28 учебном году вводится новый устный экзамен по истории для выпускников 9-х классов. Об этом сообщил министр просвещения РФ Сергей Кравцов. Экзамен будет допуском к итоговой аттестации, как и уже существующее собеседование по русскому языку.

«Напомню, что в ЕГЭ введено историческое сочинение, и мы дополняем общую проверку и изложение материала в 9-м классе в устном экзамене. Учебный план будет введен с 2027-2028 учебного года, поэтому есть план подготовки учителей, школьников для устного экзамена по истории», — сказал Кравцов на заседании Межведомственной комиссии по историческому просвещению.

Он отметил, что в стране уже завершена работа над единым государственным учебником по истории, а такая форма экзамена соответствует традициям изучения истории и сути исторического образования.

Экзамен будет проводиться в формате собеседования, а нововведение реализуется в рамках постепенного замещения обществознания историей в школьной программе. В Рособрнадзоре отметили, что перед введением экзамена будет проведена апробация, в которой примут участие более 1,5 миллиона человек. После теста результаты еще обсудят в профессиональном сообществе, и только потом экзамен полноценно будет введен.

Эксперты отмечают, что экзамен — это часть патриотического воспитания в школах. Кроме того, формат научит детей аргументировать свою позицию, критически мыслить и выстраивать причинно-следственные связи.

Лишняя и ненужная нагрузка: что думают об устном экзамене по истории ученики, учителя и родители

Перспектива сдавать дополнительный экзамен, естественно, не радует в первую очередь самих учеников. Они считают, что это станет лишним способом манипуляции у учителей.

«Нам и так проходить собеседование по русскому языку, для чего нужна история тем, кто идет в технические специальности, например. Понятно, что историю нужно знать, но мы ее для этого и учим в школе. Зачем экзамен? Теперь у учителей появится еще один инструмент давить на нас», — уверен ученик восьмого класса Никита.

Родители школьников тоже согласны с этим и задают вопрос о необходимости дополнительной нагрузки.

«Если есть уже устный экзамен по русскому языку, так называемое собеседование, то зачем еще вводить историю? Стресс буквально нас всех преследует — не успели привыкнуть к одному, уже вводят что-то другое. У меня дочь гуманитарий, и мы понимаем, что теперь история — это чуть ли не наш основной предмет, хотя лучше бы сделать упор на языки», — рассказывает мама семиклассницы Наталья.

Учителя отмечают, что устный экзамен — это всегда возможность увидеть настоящие знания ученика, а не заученные даты и фамилии, услышать, как он рассуждает, что понимает, а что просто выучил и забыл. Но, тем не менее, новый и обязательный для всех экзамен вызывает сомнения.

«Его вводят для формирования чувства патриотизма, для того, чтобы дети лучше понимали и разбирались в исторических процессах, но боюсь, что принудительно любить родину заставить нельзя. История должна изучаться добровольно и с удовольствием, поэтому нужны не экзамены, а продуманные уроки, которые вызывают интерес к этой науке», — говорит учитель истории гимназии в Московской области.

Он добавляет, что это нагрузка не только для учеников, но и для учителей, которые будут вынуждены перестраивать учебный процесс.

«Я понимаю, что устный экзамен по истории показывает реальные знания ученика лучше любого теста, и даже согласен с этим. Но зачем этот экзамен сдавать тем, кто не собирается получать дальше гуманитарное образование. Нам нужен токарь, сдавший экзамен по истории, или токарь, который выполняет свою работу четко и точно? Зачем ему тратить на лишний экзамен время и силы?» — спрашивает отец восьмиклассника из Королева.

Это научит грамотно излагать свои мысли: что говорят в защиту устного экзамена по истории

В беседе с «Российской газетой» ректор Российского государственного педагогического университета им. Герцена Сергей Тарасов отметил, что формат устного экзамена позволит понять, насколько школьники уже освоили учебную программу по истории, а также поможет оценить, могут ли они грамотно излагать свои мысли и выстраивать причинно-следственные связи между историческими событиями, аргументировать свою позицию, а не только механически запоминать факты.

«Как выпускник исторического факультета и в дальнейшем учитель истории могу сказать: развитие таких навыков принципиально важно для становления критически мыслящей личности, которая ориентируется в сложном информационном пространстве», — подчеркнул Сергей Тарасов.

Он добавил, что устный экзамен дополняет историческое сочинение на уровне ЕГЭ. Появляется единая линия оценки — от устной аргументации в средней школе до развернутого письменного анализа в старшей.

«Кроме того, формат дает возможность своевременно выявить пробелы в знаниях и скорректировать дальнейшую подготовку, что снизит стресс перед итоговой аттестацией и сделает образовательный процесс более гибким и адресным», — говорит Тарасов.

Преподаватель истории из колледжа в Твери Марта Ижицкая отмечает, что возврат устной формы экзамена — это попытка реанимировать культуру речи и мышления.

«Понимание истории приходит именно тогда, когда ты можешь связно объяснить, почему одно событие повлекло за собой другое. Если все будет организовано грамотно, мы через несколько лет получим более осмысленных студентов, которые будут не просто заучивать параграфы, а пытаться их анализировать», — говорит педагог.

Учитель истории из Королева уверена, что еще одна форма устного экзамена поможет школьникам формировать грамотную речь, что актуально в век онлайн-общения, они научатся говорить, мыслить, рассуждать.

«Такой экзамен не только и не столько про историю, сколько про понимание, формирование критического мышления, умение отделять зерна от плевел. Все это нужно не только гуманитариям, это нужно любому человеку, претендующему на звание образованного. И не важно, будет ли у него среднее специальное образование или несколько высших, всем нужно уметь ориентироваться в современном информационном потоке», — отмечает эксперт.