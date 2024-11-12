Ипотечный вопрос в России: брать или не брать

Стоит ли сейчас брать ипотечный кредит и принять на себя добровольное финансовое рабство или лучше подождать до «лучших времен», оставаясь без своей крыши над головой — это вопрос волнует многих россиян. Эксперты рассказали РИАМО, как лучше поступить в нынешней ситуации и можно ли надеяться на «свет в конце тоннеля» в ипотечном вопросе.

Стоит ли сейчас брать ипотеку

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По мнению ведущего научного сотрудника лаборатории социального моделирования ЦЭМИ РАН Сергея Гатауллина, по доступности жилья для граждан наша страна скатывается все ниже и становится несопоставима с мировыми лидерами.

«Ипотека в актуальном представлении превратилась из инструмента повышения доступности собственного жилья в лотерею, проводимую при поддержке Центробанка, в которой шансы на успех имеют все, кроме заемщика. Курирующий строительство вице-премьер регулярно отчитывается об опережающих темпах жилищного строительства, отрасль вышла на объем более 100 миллионов квадратов в год, но на кого рассчитано это предложение, совершенно непонятно», — полагает эксперт.

При этом, как отмечает Гатауллин, также очевидно, что сила и направленность бюджетного импульса несоразмерна существующим демографическим вызовам, равно как необходимости поддержания рынка труда и стратегически важных отраслей. Так, лимитов по семейной ипотеке хватает банкам на несколько месяцев выдачи, а госпрограммы поддержки отдельных профессий утрачивают привлекательность после пересмотра условий, отмечает эксперт.

По его мнению, на ближайшие 7-10 месяцев принятие решения о приобретении жилья с использованием заемных средств не выглядит обдуманным и тем более экономически эффективным.

«Пока ситуация на рынке такова, что заемщик несколько лет может производить ипотечные платежи, кратно превышающие стоимость аренды, а при продаже жилья, в случае возникновения каких-либо обстоятельств, эту разницу подарит банку», — констатирует Гатауллин.

Когда брать ипотеку: в конце 2024-го или отложить до 2025 года

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«Конечно, ипотека существует, однако для многих купить жилье в ипотеку, ставки по которой превысили 20%, стало невозможным», — высказывает свое мнение генеральный директор Colife Invest Ольга Полетцкая.

Если у человека есть возможность войти в ипотеку с господдержкой или воспользоваться акциями от застройщиков в виде рассрочек, то стоит рассмотреть этот вариант, считает эксперт. В любом другом случае приходится ждать, ведь купить сейчас что-то с нуля проблематично, поэтому люди предпочитают аренду, добавляет Полетцкая.

Когда брать ипотеку — это вопрос, который зависит не только от рыночной ситуации, но и от личных обстоятельств потенциальных заемщиков. Те, кто могут подождать, вероятно, будут ждать снижения ставок и падения цен на недвижимость, а те, кто не могут, будут искать способы достижения своих целей, говорит руководитель агентства недвижимости IDEA Estate Максим Чурилов.

Решение о том, стоит ли брать ипотеку сейчас или отложить до 2025 года, зависит от нескольких факторов, включая текущие финансовые условия, личные обстоятельства и прогнозы рынка, считает финансовый советник Анна Веденеева.

«На сегодняшний день ставки по ипотеке действительно находятся на высоком уровне, что делает кредиты менее доступными для многих заемщиков. В условиях „заградительных“ ставок потенциальные покупатели могут столкнуться с высокой финансовой нагрузкой, особенно если они не готовы к значительным первоначальным взносам (многие банки повысили размер первоначального взноса от 30 до 50% от стоимости жилья)», — считает Веденеева.

«Совесть не позволяет рекомендовать сейчас оформлять ипотеку и врать про рефинансирование»

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По словам руководителя Ипотечного бюро и проекта Электроннаясделка.рф Камилы Фазлыевой, многие риелторы и застройщики говорят, что нужно брать ипотеку сейчас.

«Да, им нужны сделки, и я как специалист этой сферы тоже должна быть в этом заинтересована. Но совесть не позволяет рекомендовать сейчас оформлять ипотеку и врать, что скоро вы сможете ее рефинансировать», — говорит эксперт.

Те, кто поверили в обещания скорого рефинансирования и оформили ипотеку по возросшим процентам, уже с большим трудом обслуживают взятый кредит, поясняет Фазлыева.

«Продать квартиру дорого, чтобы погасить ипотеку и вернуть свои вложения, они вряд ли сейчас смогут. Рынок полумертвый» Камила Фазлыева руководитель Ипотечного бюро и проекта Электроннаясделка.рф

По мнению эксперта, квартира — это не предмет первой необходимости, как хлеб или молоко, поэтому с ее покупкой можно и потерпеть.

«Это вредный совет с точки зрения застройщиков, которые пытаются подогреть продажи, но это правильный совет с точки зрения обывателя, который должен будет платить по кредиту 30 лет», — уверена Фазлыева.

Ждать оживления льготных ипотек не нужно, это пустая трата времени, добавляет руководитель Ипотечного бюро и проекта Электроннаясделка.рф.