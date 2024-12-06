Интервью Лаврова Такеру Карлсону: о позиции России, президенте США и об ограниченном ядерном ударе

В материале РИАМО читайте о том, что сказал министр иностранных дел России Сергей Лавров Такеру Карлсону, как он относится к Трампу, что думает об угрозе ограниченного ядерного удара и почему позиция России относительно конфликта на Украине остается неизменной.

Сергей Лавров о спецоперации на Украине

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Говоря о ситуации на Украине, Сергей Лавров отметил, что специальная военная операция была начата, чтобы положить конец войне, которую киевский режим вел против своего народа в Донбассе. И все это началось задолго до СВО.

«В своем последнем заявлении президент Путин дал ясно понять, что мы готовы к любому развитию событий. Мы предпочитаем мирное урегулирование путем переговоров на основе уважения законных интересов безопасности России, уважения живущих на Украине русских людей, их базовых прав, языковых и религиозных прав, уничтоженных рядом законов, принятых украинским парламентом» Сергей Лавров в интервью Такеру Карлсону

Он добавил, что у России никогда не было целью убивать людей, в отличие от украинского режима, и тем более не было намерения уничтожать украинский народ.

Сергей Лавров довольно подробно и четко объяснил причины конфликта на Украине, напомнил о том, как нарушались все достигнутые соглашения, совершался переворот, нарушались все права человека, и никто в мире не обращал внимания на это.

«На Украине они никогда не говорят про „права человека“, потому что видят, что эти самые права человека для русского и русскоязычного населения полностью запрещены законом. Поэтому, когда нам говорят, что, мол, давайте разрешим конфликт на основе Устава ООН, да, мы согласны, но не надо забывать, что Устав ООН не только про территориальную целостность, которая должна соблюдаться только в том случае, если правительство легитимно и если оно уважает права своего народа», — отметил глава МИД.

И добавил, что Украина была бы до сих пор единой — и с Крымом в составе, — если бы не госпереворот в 2014 году и если бы все достигнутые соглашения были соблюдены.

Кроме того, Сергей Лавров напомнил, как Владимир Зеленский отзывался о русскоязычном населении Украины.

«Ему задали вопрос, что он думает о людях по ту сторону линии соприкосновения. Он ответил, что есть люди, а есть „особи“. Потом сказал, что если кто-то, живя на Украине, чувствует связь с русской культурой, то советует им ради будущего своих детей и внуков валить в Россию. Если после всего этот человек хочет вернуть людей русской культуры под свою территориальную целостность, о чем он заявляет, то считаю его неадекватным», — резюмировал Лавров.

Лавров об условиях мира на Украине

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Глава МИД, отвечая на вопрос Такера Карлсона об условиях мира на Украине, обратил внимание на то, что именно неоднократное игнорирование достигнутых соглашений со стороны Киева довело до такого состояния.

По словам Лаврова, условия разрешения конфликта остаются неизменными и для заключения мира Украине придется принять во внимание реалии на земле.

«Об этих условиях говорил президент России Владимир Путин, выступая в МИД России 14 июня. Он подтвердил, что мы готовы вести переговоры на основе принципов, которые были согласованы в Стамбуле (…) Ключевой принцип — это неблоковый статус Украины. Мы были готовы войти в группу стран, которые предоставили бы гарантии коллективной безопасности Украины», — сказал глава МИД.

То есть никакого НАТО, никаких военных баз, военных учений на украинской земле с участием иностранных войск. К тому же придется принимать во внимание и тот факт, что изменилась Конституция РФ, и после проведения референдума Донецкая и Луганская республики, Херсонская и Запорожская области уже находятся в составе России.

«Мы не можем мириться с ситуацией, когда сохраняется украинское законодательство, запрещающее русский язык, российские СМИ, русскую культуру, Украинскую православную церковь. Это нарушение обязательств Украины по Уставу ООН. С этим нужно что-то делать (…)Нам пришлось привлечь к этому внимание „особым способом“» Сергей Лавров в интервью Такеру Карлсону

При этом Лавров добавил, что введенные санкции и их потенциальная отмена не сильно скажутся на результатах гипотетически возможных переговоров, так как Россия научилась жить в условиях санкций, многому научилась, в частности тому, что всегда нужно рассчитывать только на себя.

«Но вы знаете, „все, что нас не убивает, делает нас сильнее“. Они никогда не убьют нас. И это делает нас сильнее», — добавил Лавров.

Министр иностранных дел Сергей Лавров о позиции России в мире

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Такера Карлсона интересовал вопрос позиции России в мире. После распада СССР страну пытались привести в западный блок, теперь всех беспокоит «поворот России в сторону Востока». Глава МИД РФ обратил внимание на слова Владимира Путина на заседании дискуссионного клуба «Валдай» о том, что «мы никогда не вернемся к ситуации начала 2022 г., что все попытки быть на равных с Западом провалились».

«Мы понимаем, что лучше рассчитывать на себя и разрабатывать механизмы, платформы сотрудничества с „нормальными“ странами, дружественными по отношению к нам, и которые не смешивают экономические интересы и отношения. Особенно политику» Сергей Лавров в интервью Такеру Карлсону

Он отметил, что Западная Европа хочет подойти к границам России через Украину и в их планах было размещение британских военно-морских баз на Азовском море, они «присматривались» к Крыму и мечтали о создании там базы НАТО.

«У нас были дружеские отношения с Финляндией. И за одну ночь финны вернулись к ранним годам подготовки ко Второй мировой войне, когда они были лучшими союзниками Гитлера. Вся дружба, совместные походы в сауну, игры в хоккей — все мгновенно исчезло. Может быть, это „сидело“ глубоко в их сердцах, а нейтралитет и дружелюбие тяготили их. Не знаю», — добавил Сергей Лавров.

В целом он говорил о нелепом поведении западных чиновников, которые относятся к Уставу ООН как к меню, где можно выбрать нужное, то есть не следуют ему и не уважают.

«Это становится токсичным, когда кто-то видит, что со мной разговаривает американец или европеец. Европейцы вообще убегают, когда видят меня. Так было во время последнего саммита „группы двадцати“. Взрослые люди, но вели себя как дети. Невероятно», — обратил внимание глава МИД РФ.

Говоря про отношения с США, Сергей Лавров отметил, что нет никаких причин для того, чтобы РФ и США не могли сотрудничать.

«Мы хотели бы иметь нормальные отношения со всеми нашими соседями. Вообще со всеми странами, особенно с такой великой страной, как США» Сергей Лавров в интервью Такеру Карлсону

Глава МИД РФ о ситуации в Сирии и конфликтах в мире

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Сергей Лавров обратил внимание американского журналиста на то, что исторически США во внешней политике стремились создать какие-то проблемы, а затем смотреть, могут ли они «поймать рыбу в мутной воде».

«Если вы проанализируете американскую внешнюю политику, вернее сказать, их авантюры (большинство из них), то видна закономерность. Сначала они создают проблемы, а потом смотрят, как их использовать. Когда ОБСЕ наблюдала за выборами в России, то это всегда были крайне негативные отчеты. На этот раз в Грузии миссия наблюдателей ОБСЕ представила положительный отчет. Когда вам нравятся результаты выборов и нужно одобрение процедур, то вы признаете их. Если вам не нравятся результаты выборов — вы их игнорируете», — сказал Лавров.

Он добавил, что в Сирии американцы «подкармливают» некоторых курдских сепаратистов, используя прибыль от продажи нефти и зерна — ресурсов, которыми они пользуются. А «Астанинский формат» с участием России, Турции и Ирана является полезным объединением участников.

«Мы весьма обеспокоены случившимся в Алеппо. Мы хотели бы обсудить необходимость возвращения к строгому выполнению Идлибских соглашений, потому что идлибская зона деэскалации стала тем местом, откуда террористы двинулись на захват Алеппо. Надеюсь, удастся встретиться в Дохе „на полях“ международной конференции», — отметил глава МИД.

Он подчеркнул, что в целом конфликт на Ближнем Востоке — это сложная игра, в которую вовлечено много действующих лиц. В информации, находящейся в открытом доступе, упоминаются, в частности, американцы, британцы и некоторые другие. Некоторые говорят, что Израиль заинтересован в усугублении ситуации.

Сергей Лавров о президенте США Дональде Трампе

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Избранного президента США Дональда Трампа Сергей Лавров назвал сильным человеком и добавил, что республиканец «весьма дружелюбен в разговоре, но это не значит, что он настроен пророссийски». На это указывает количество антиросскийских санкций, введенных при администрации Трампа.

«Мы уважаем любой выбор, сделанный людьми во время голосования. С уважением относимся к выбору американского народа. Как сказал президент Владимир Путин, мы открыты (всегда были открыты) для контактов с нынешней администрацией. Все увидим, когда Трамп вступит в должность. Как сказал Владимир Путин, „мяч на их стороне“. Мы никогда не прерывали наши контакты, связи в сфере экономики, торговли, безопасности и т. д.», — отметил Лавров.

Глава МИД РФ об угрозе ядерных ударов

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Вопрос ядерной угрозы больше всего интересовал Такера Карлсона, журналист несколько раз возвращался к нему. Сергей Лавров был убедителен и неуклонно отвечал, что Россия не хочет усугублять ситуацию, но из-за ударов ATACMS по нашей территории приходится отправлять сигналы Западу. Таким сигналом стал «Орешник».

«Надеемся, что последний [пару недель назад] — от новой системы „Орешник“ — был воспринят всерьез» Сергей Лавров в интервью Такеру Карлсону

«Западники борются за сохранение своей гегемонии в мире, в любой стране, регионе, на любом континенте. Мы боремся за наши законные интересы безопасности. <…> Они борются за режим, который готов продать или отдать Западу все природные и человеческие ресурсы. Мы же сражаемся за живущих на этих землях людей, чьи предки на протяжении веков осваивали их, строили города, заводы», — отметил Лавров.

И добавил, что в США ошибаются, если думают, что красные линии России снова сдвигаются. Удар «Орешником» — это сигнал США и их союзникам, что Москва будет готова любыми средствами помешать им нанести стратегическое поражение.

Говоря о возможности обмена ограниченными ядерными ударами, Лавров сказал, что такого рода угрозы вызывают обеспокоенность. Он напомнил о военной доктрине.