Индексация пенсий снова станет единой: что это означает для россиян

Что означает решение об индексации пенсий 2 раза в год с 1 февраля 2025 года всем пенсионерам — работающим и неработающим, читайте в материале РИАМО.

В России принято решение о возвращении индексации пенсий работающим пенсионерам. Об этом сообщил президент РФ, выступая на Пленарном заседании ПМЭФ. А 21 июня подтвердил глава Минтрудсоцразвития страны Антон Котяков. Что это означает для россиян, читайте в материале РИАМО

Индексация пенсий 2 раза в год – это справедливое решение

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Российские пожилые трудящиеся граждане (по данным Соцфонда России, их насчитывается более 7,8 млн. человек) ждали этого 8 лет, ведь индексация пенсий работающим пенсионерам прекратилась в январе 2016 г., напоминает доцент кафедры институциональной экономики ГУУ Константин Андрианов.

«Справедливость наконец-таки восторжествовала», — подчеркивает эксперт.

Он проанализировал, каким может быть потенциал изменения пенсий.

Какой будет размер пенсии после индексации с 1 февраля 2025 года

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В настоящее время средний ежемесячный размер пенсии работающих российских пенсионеров составляет 17,48 тысяч рублей. Это более чем на 4 тысячи рублей меньше, чем аналогичный показатель у неработающих пенсионеров (21,75 тысяча рублей). При этом согласно статистике Соцфонда, эта разница еще выше — 5,6 тысяч рублей.

С 1 февраля 2025 г. пенсии будут проиндексированы на фактическую инфляцию по итогам 2024 г. (согласно прогнозу Минэкономразвития России, она составит 5,1%). Таким образом, если данный прогноз по инфляции сбудется, то месячная прибавка к пенсии неработающих пенсионеров составит в среднем около 900 рублей, приводит расчеты Андрианов.

Индексация пенсий — вклад в экономику России

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«Помимо вопроса социальной справедливости и повышения социального благополучия миллионов российских граждан, решение о возобновлении индексации пенсий неработающим пенсионерам — это еще и определенный вклад в экономическое развитие нашей страны. Ведь благодаря этому решению, увеличится платежеспособный спрос почти у восьми миллионов наших сограждан, следовательно, хоть немного, но увеличится и вся отечественная экономика», — высказывает свое мнение Андрианов.

Кроме того, индексация пенсий работающим пенсионерам послужит определенным вкладом в решение проблемы кадрового голода, с которым сейчас сталкивается российская экономика, добавляет он. Ведь возобновление индексации пенсий работающим пенсионеров простимулирует пожилых граждан к увеличению продолжительности своей трудовой занятости. По данным Росстата, после прекращения индексации пенсий работающим пенсионерам, их численность сократилась примерно на 35%, или более чем на пять миллионов человек. Так что российская экономика потенциально может получить дополнительно около пяти миллионов трудящихся, отмечает эксперт.

Пенсию работавшим пенсионерам можно было бы начать индексировать уже сейчас и предусмотреть компенсацию

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По словам Андрианова решение о возобновлении индексации пенсий работающим пенсионерам — это крайне положительный. Но здесь у эксперта возникает один большой вопрос: «Почему это решение нельзя было принять ранее — год, два, три назад. Почему только сейчас? И почему только с февраля 2025 г.? Что мешает Минфину уже сейчас выделить всего лишь около 84 млрд. руб. (по подсчетам самого министра финансов Силуанова), чтобы не оттягивать с индексацией пенсий еще семь месяцев».

Кроме того, эксперт считает, что для полной справедливости, необходимо предусмотреть компенсацию отсутствия индексации пенсий за прошедший с 2016 г. период задним числом.

«Это необходимо сделать. Тем более, что нынешняя финансовая ситуация в стране это вполне позволяет», — говорит Андрианов.