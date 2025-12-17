Игры с огнем: как подростки кошмарят петардами целые районы и каким образом «хлопушки» попадают к ним в руки

В материале РИАМО выясняем, как петарды попадают к подросткам, зачем они взрывают их в кормушках и под машинами и что с этим можно сделать.

Каковы последствия «игр» с петардами

Фото - © сгенерировано ИИ/Freepik.com

«Кошмарят целый район», «взорвали кормушку», «кидали петарды под машины», «казалось, что началась война» — такие и подобные сообщения зимой особенно активно начинают разрывать чаты жителей всех городов России. С приближением Нового года и каникул дети и подростки активно используют петарды — и вовсе не для того, чтобы отметить праздник. В большинстве случаев петарды и фейерверки дети взрывают с целью похулиганить.

При этом подростки не просто устраивают целые петардные налеты на дворы, но и снимают все это на видео, выкладывают в соцсети. Выглядеть это может довольно безобидно — есть те, кто уверен, что дети пошалят и перестанут. В конце концов, испуг соседки или ее собаки — это не так страшно.

На самом деле, испугаться могут и маленькие дети, для которых такой сильный стресс может стать причиной проблем со здоровьем, и взрослый человек может испытывать нешуточный страх перед взрывом. Петарды наносят вред и самим хулиганам. Каждый год зимой новостные ленты наполняют новости об оторванных пальцах, сильных ожогах, травмах, которые нередко заканчиваются ампутацией не только фаланги, но и целой кисти.

Фейерверк — это не безобидная игрушка. При неправильном использовании и реализации он может нанести серьезный ущерб здоровью и тем, кто его использует, и окружающим. Если он плохо закреплен в снегу, то может полететь в стороны, а не вверх, например.

Что говорит закон о продаже петард и фейерверков несовершеннолетним

Фото - © Николай Хижняк/РИА Новости

Реализация и использование пиротехнических средств регулируется законом, в котором прописано, где и как должны продаваться петарды и фейерверки, как они должны быть размещены, какие документы должны предоставлять продавцы. Кроме того, законом установлено, что продажа пиротехнических изделий запрещена детям до 16 лет.

Такая продажа — это административное правонарушение. Оно грозит штрафом до 40 тысяч рублей: от полутора до двух тысяч рублей для физических лиц, от трех до четырех тысяч рублей для должностных и от 30 тысяч до 40 тысяч рублей для юридических лиц. Также возможна конфискация товара. Детям с 10 до 16 лет можно продавать только бенгальские огни и хлопушки, которые, впрочем, тоже стоит использовать под присмотром взрослых.

Важно не забывать и о последствиях: если неправильное использование пиротехники стало причиной материального или физического ущерба кому-либо, то это влечет уже уголовную ответственность.

Как и зачем подростки покупают петарды

Фото - © Николай Хижняк/РИА Новости

Член муниципальной общественной палаты Маргарита Белозерова считает, что пиротехнику не стоит продавать даже с 16 лет. Кроме того, она уверена, что небезопасное поведение подростков — это вина в первую очередь их родителей.

«У нас двор такой, что звук никуда не уходит, любой звук отдается громким эхом. Можно себе представить, какой ад творится, когда у нас дети начинают взрывать петарды. Мы как будто на войне оказываемся. А когда мы делаем замечание, объясняем, что нельзя петарды кидать в подъезды и под машины, родители встают на защиту своих детей, говоря, что „ничего такого они не сделали“. Такая безнаказанность, уверенность, что никаких последствий не будет, развязывает руки хулиганам», — говорит общественница.

Она уверена, что часто сами взрослые покупают детям пиротехнику, не говоря уже о недобросовестных продавцах, для которых прибыль на первом месте. Не продают детям петарды в официальных магазинах, но насколько много несанкционированных точек продаж?

«Приходят даже вместе с родителем, который говорит, что разрешает купить, приносят якобы записки от родителей. Придумывают любые уловки», — рассказывает Белозерова.

Сами же 16-летние покупают петарды и отдают их младшим, а сами используют их для хулиганства.

«Я вообще не понимаю, для чего нужны эти кустарные фейерверки? Есть большие салюты, городские, например, на 9 Мая, на тот же Новый год. Ну сходите, посмотрите и успокойтесь. Не вижу никакой радости от разноцветных громких взрывов», — говорит жительница подмосковного Реутова.

А вот сами подростки, использующие петарды, уверены, что это весело и разыграть окружающих в новогодние праздники — это практически традиция. Они отвечают, что «ничего не будет», «они аккуратно», «все так делают», но это до тех пор, пока кто-то из близких не получит травму от пиротехники.

Как можно решить проблему петард

Фото - © Николай Хижняк/РИА Новости

Основатель коммуникационного агентства PR Perfect Кристина Петрова уверена, что ситуация с петардами во многом упирается в общественное отношение к проблеме.

«Пиротехника по-прежнему воспринимается как безобидный атрибут праздника, а не как источник реального риска. В такой рамке любые ограничения неизбежно работают слабо: общество не считает их по-настоящему значимыми. В отличие от тем алкоголя или дорожной безопасности, профилактика в сфере пиротехники носит эпизодический характер. Вопрос поднимается в новостях раз в год, накануне праздников, но не формирует устойчивого понимания последствий, травм, психологических проблем для детей и взрослых, угрозы для животных», — говорит эксперт.

Она уверена, что пиротехнику необходимо позиционировать как товар повышенного риска, об этом должны говорить медиаперсоны, в социальной рекламе. Важно делать акцент не на запретах, а на последствиях — показывать травмы во всей «красе», рассказывать о них, показывать жизнь подростков, которые уже пострадали и остались без пальца или с последствиями сильного ожога.

Петрова уверена, что для продавцов должны работать не только штрафы, но и их публичность. И сама ответственность должна быть неизбежной.

«Для Московской области с ее высокой плотностью населения и большим количеством семей с детьми эта тема особенно чувствительна. Без последовательной работы с общественным мнением, без изменения самой нормы допустимого поведения проблема будет проявляться ежегодно, независимо от формальных ограничений», — предупреждает Петрова.

Маргарита Белозерова добавляет, что важно вести работу с родителями, для которых тоже должна быть установлена ответственность.

«Это должна быть не просто беседа или условный штраф в 500 рублей. Родители должны понимать, что они отвечают за своих детей и за их воспитание. Если ребенок совершает правонарушение, хулиганские действия, за это в первую очередь должны отвечать родители, крупными штрафами, постановкой на учет, например», — уверена эксперт.