Игра в цены: как Венесуэла разбалансирует рынок нефти и ударит ли это по российскому бюджету в 2026 году

Какой будет цена на российскую нефть в 2026 году из-за событий в Венесуэле, читайте в материале РИАМО.

Резкое обострение политического кризиса в Венесуэле стало новым фактором неопределенности для мирового рынка нефти. Заявления США о планах взять под контроль нефтяной сектор страны и нарастить добычу ради снижения мировых цен вызвали вопрос: ждет ли российскую нефть новое потрясение? Эксперты сходятся в одном — рынок ждет период повышенной волатильности, но сценарии развития цен на российскую нефть варьируются от умеренного роста до скрытого давления из-за сжатия рынков сбыта. Как могут измениться цены на российскую нефть и к каким последствиям это приведет, читайте в материале РИАМО.

Приведут ли громкие заявления из Венесуэлы к обвалу цены на нефть

Финансовый эксперт Татьяна Волкова прогнозирует, что основной характеристикой рынка в 2026 году станут резкие, но краткосрочные ценовые колебания на фоне геополитических новостей. По ее мнению, о стабильности в ближайшее время говорить не приходится.

«Мы уже сейчас наблюдаем просадки в пределах 5 – 7 – 10%, и подобные колебания могут сохраняться» Татьяна Волкова Финансовый эксперт

Эксперт скептически оценивает способность США быстро реализовать планы по наращиванию венесуэльской добычи, считая такие заявления декларативными. Более того, она не исключает умеренного укрепления позиций российской нефти. Волкова поясняет, что попытки Вашингтона вытеснить Россию и Китай из Венесуэлы, а также эскалация конфликта в Иране могут, наоборот, подстегнуть спрос на российские энергоносители со стороны ближайших партнеров, что способно поддержать цены.

Что ждет мировые цены на нефть

Ситуация в Венесуэле крайне неоднозначная, поэтому резкого изменения цен в ближайшей перспективе наблюдаться не будет, считает д.э.н., профессор Московского энергетического института Евгения Сухарева.

В краткосрочной перспективе она ожидает небольшого повышения цен из-за приостановки текущих поставок из Венесуэлы.

«Если США все-таки возьмет под контроль венесуэльские нефтяные компании, они, несомненно, будут наращивать объемы экспорта, что приведет к снижению мировых цен на нефть. Скажется это и на российских ценах» Евгения Сухарева профессор Московского энергетического института

Однако эксперт сразу же смягчает этот прогноз, указывая на серьезные структурные проблемы. Она напоминает, что венесуэльская нефть — тяжелая и сложная в переработке, а инфраструктура страны сильно изношена. На ее восстановление потребуются огромные инвестиции и время, поэтому резкое обвальное снижение цен маловероятно. Если же Каракас сумеет сохранить контроль над своими ресурсами, влияние на Россию, по мнению Сухаревой, и вовсе окажется минимальным.

Есть ли угроза для России из-за действий США в Венесуэле

В то время как одни эксперты обсуждают прямой эффект от венесуэльской нефти, аналитик по макроэкономике Александр Иванов обращает внимание на более долгосрочную и системную угрозу для РФ. По его словам, США последовательно вытесняют Россию с привычных рынков сбыта, и Венесуэла — лишь часть этой стратегии.

Иванов уточняет, что мгновенного краха не произойдет, так как для наращивания добычи в Венесуэле нужны годы и миллиарды долларов. Но для России, по его мнению, это «скользкая» тропа.

«Единственный (или доминирующий) покупатель (для нас сейчас это Китай и Индия) сможет продавливать нас по ценам гораздо эффективнее, чем раньше», — предупреждает аналитик. Таким образом, даже без обвала мировых котировок Россия может столкнуться с усилением ценового давления со стороны ключевых импортеров, которые получат больше рычагов влияния.

Почему даже небольшой дисконт на нефть марки Brent больно ударит по России

Инвестор, предприниматель Владислав Никонов также не ждет от Венесуэлы в 2026 году революции, способной мгновенно перевернуть нефтяной рынок. Он согласен с коллегами, что изношенная инфраструктура не позволит быстро нарастить предложение. Однако он указывает на специфическую уязвимость российской нефтянки.

Никонов подчеркивает, что для бюджета РФ важна не только мировая цена на нефть марки Brent, но и целый комплекс факторов: скидка (дисконт) к эталонным сортам, стоимость логистики и действующие ограничения. Из-за этого даже небольшое снижение мировых котировок может иметь для России непропорционально болезненные последствия.

«Мой базовый сценарий на 2026 год такой: скорее всего, мы увидим широкий коридор цен и постоянные движения цен на фоне новостей. Пример: если из Венесуэлы на рынок выйдет дополнительный объем, цены могут просесть на несколько долларов, и это сразу снизит экспортную выручку, даже если объемы поставок у нас не меняются», — резюмирует предприниматель.

Таким образом, главный риск для РФ — не обвал, а снижение доходов на фоне волатильности и усиления конкуренции.