Холодно и дождливо: какой будет погода в сентябре 2025 в Москве и Подмосковье

Подробности о том, какой будет погода в сентябре 2025 года в Москве и Подмосковье, читайте в материале РИАМО.

Август 2025 запомнится жителям столичного региона не слишком летней погодой: еще до своего завершения этот месяц с 79 мм осадков попал в ТОП-10 самых дождливых в Москве за последние 25 лет. Между тем уже в будущий понедельник в свои права вступит сентябрь — первый месяц осени.

Какой будет погода в начале сентября в Москве и Подмосковье

Фото - © Медиасток.рф

По данным специалистов центра погоды «Фобос», последний месяц летнего сезона в столичном регионе оказался на 0,6 градуса прохладнее климатической нормы. И хотя последняя неделя августа тоже не порадует теплом жителей Москвы и Подмосковья, синоптики уверены: ставить точку в самом теплом периоде года еще рано.

«Лето обязательно вернется попрощаться и даже порадует своим природным комфортом учащихся школ и учебных заведений в День знаний», — отмечают специалисты.

В среду и четверг (27-28 августа) столбики термометров в Москве и области по ночам опустятся до отметки в плюс 7-10 градусов. После полудня потеплеет до 14-17 градусов, однако могут пройти дожди ливневого характера. В пятницу, 29 августа, осадков будет значительно меньше — лишь местами могут пройти небольшие дожди. Под утро в столичном регионе ожидается плюс 9-12 градусов, а днем за счет устойчивых прояснений в облаках потеплеет до климатической нормы финала августа —18-21 градусов.

Как отмечают специалисты центра погоды «Фобос», последние выходные лета порадуют москвичей летним теплом: в субботу, 30 августа, через Центральную Россию пройдет теплая фронтальная система, которая будет сопровождаться грозовыми дождями. Минимальная температура в этот день поднимется до плюс 11-14 градусов, а максимальная — до 21-24 градусов. Лето 2025 года попрощается с жителями столичного региона на приятной ноте — инициативу перехватит антициклон и окончательно распогодится. Благодаря этому ночью в Москве не будет прохладнее плюс 15 градусов, а в разгар дня может потеплеть до 25 градусов.

«Предварительно, День знаний примет теплую эстафету — в столичном регионе дневные термометры покажут плюс 20-23 градуса. Хорошее начало осени!», — отмечают синоптики.

Прогноз погоды на сентябрь 2025: тучи и дожди в Московском регионе

Фото - © Медиасток.рф

Согласно предварительному прогнозу портала Gismeteo, в первый месяц осени 2025 года Московский регион ждет в основном погода с переменной облачностью с четырьмя ясными днями — 13-15 и 17 сентября. Впрочем, это лишь один из вероятных сценариев. По предварительным данным, на протяжении более двух недель месяца возможны дожди.

Самые холодные ночи, когда столбики термометров в Москве и Подмосковье покажут плюс восемь градусов, ожидаются на 19, 21-22 и 26-28 сентября. Самая низкая дневная температура — плюс восемь градусов — ожидается 28 сентября. Самой теплой ночью первого месяца осени может стать ночь на 1 сентября, когда столбики термометров поднимутся на 18 градусов выше нуля. А самая высокая дневная температура — плюс 26 градусов — ожидается 3 сентября.

Каким будет начало осени в Москве и Подмосковье в 2025 году

Фото - © Медиасток.рф

В 2025 году сентябрь вряд ли станет четвертым летним месяцем — об этом предупредил метеоролог Александр Сергеев. По мнению синоптика, сентябрь, скорее всего, не принесет жителям столичного региона тепло или какие-либо температурные рекорды.

«Пока скорее все свидетельствует об обратном: первый осенний месяц будет достаточно холодным», — рассказал Сергеев в беседе с изданием NEWS.ru.

При этом, по мнению эксперта, в начале осени возможны и всплески тепла, однако продолжительными они не будут. Ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец также допустил, что в сентябре будут некоторые периоды потепления — в частности, теплым ожидается начало месяца. Однако средние температуры не будут сильно отклоняться от многолетней нормы.

Если бабье лето в принципе придет в столичный регион, оно не продлится долго, отметил Александр Сергеев. А теплый летний сезон не будет переходить в осень постепенно — вместо этого ожидаются резкие похолодания и ранние заморозки. О том, что сентябрь 2025 года в Центральном федеральном округе (ЦФО) может быть холоднее, чем в прошлом году, говорят и расчеты специалистов Гидрометцентра. Зато осадков в ЦФО ожидается больше, чем годом ранее.

Дождливый и промозглый сентябрь жителям столичного региона спрогнозировал и метеоролог Михаил Семенов. Согласно его данным, помимо большого количества осадков в центральной части России на протяжении сентября также могут наблюдаться резкие перепады давления. Однако в целом осень 2025 года, скорее всего, будет достаточно типичной, отметил Евгений Тишковец.

«Осень представляется похожей на осень. Зима, скорее всего, будет снежной и умеренно морозной», — заключил синоптик.