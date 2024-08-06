Хоббихорсинг: что это за увлечение и полезны ли «скачки» на деревянных лошадках

Хоббихорсинг – явление в современном мире сравнительно новое, но уже получившее неоднозначные оценки общественности. Кто-то считает, что «скачки» на деревянных палках с лошадиными головами могут быть вредны для психики и нравственности, а кто-то полагает, что такое хобби ничем не хуже любых других подростковых развлечений. Что же такое хоббихорсинг – разбираемся в материале РИАМО.

Что такое хоббихорсинг

Хоббихорсинг – современное молодежное увлечение, которое представляет собой выступления, бег, прыжки и трюки на деревянной палке с лошадиной головой. Стоит отметить, что езда на деревянной «лошадке» – детская забава, известная уже в течение многих столетий. Во все времена дети старались воспроизводить в играх занятия взрослых, и конные скачки не были исключением.

Современный хоббихорсинг отличается от более ранних развлечений тем, что для этого занятия придуманы правила, проводятся турниры и соревнования, да и сами участники считают себя спортсменами. Само движение зародилось в начале 2000-х годов в Финляндии. А с 2017 года финский чемпионат по хоббихорсингу, собирающий сотни участников, ежегодно проходит в городе Сейняйоки.

Чем занимаются хоббихорсеры

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Как правило, хоббихорсерами становятся девочки в возрасте 8-14 лет, которые имеют отношение к конному спорту или хотели бы им заняться. Хоббихорсеры знают многое о том, как тренировать лошадь, как она себя ведет, как двигается, какие может выполнять трюки.

Во время тренировок и выступлений хоббихорсеры выполняют программу и за наездника, и за лошадь. Наездник должен держать осанку, лошадь должна выполнять необходимые элементы программы: высоко поднимать ноги, ритмично двигаться, преодолевать барьеры, бегать рысцой. В идеале хоббихорсер должен составлять со своей деревянной лошадкой единое целое и при должном воображении показывать элементы, которые выполняют реальные наездники на реальных лошадях во время соревнований.

Что должен уметь хоббихорсер

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Хоббихорсинг сочетает в себе театральное мастерство и различные элементы легкой атлетики.

В программе соревнований хоббихорсеров (а их организовывают Ассоциация хоббихорсинга России, Федерации хоббихорсинга Московской области и Санкт-Петербурга и региональные энтузиасты), как правило, существуют две дисциплины: выездка и конкур.

Конкур считается самой зрелищной, сложной и энергозатратной частью соревнований, так как участникам приходится имитировать преодоление лошадью настоящих барьеров, высотой от 110 до 150 см. Как отмечают сами хоббихорсеры, для таких соревнований необходима серьезная легкоатлетическая подготовка и многодневные тренировки.

Вторая дисциплина – выездка – в конном спорте считается высшей школой верховой езды. Это показатель мастерства наездника и его способности управлять лошадью так, чтобы она выполняла его команды слаженно и четко. В случае с хоббихорсингом наездник представляет и себя, и лошадь, так что его задача – выполнять элементы программы красиво, изящно, без изъянов. Важны ритмичность движения, высота и четкость поднятия ног во время ходьбы, умение красиво развернуться или пробежать.

Хоббихорсинг с точки зрения психологов

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Большинство психологов склонны считать хоббихорсинг безобидным и отчасти даже полезным подростковым увлечением. Во-первых, дети получают возможность почувствовать себя частью группы, проявить себя, пообщаться с единомышленниками и получить эмоциональную поддержку. Во-вторых, через хоббихорсинг подростки могут реализовать потребность быть особенными, не такими, как все. В-третьих, это хобби позволяет реализоваться тем детям, которые мечтают о конном спорте, но не имеют для этого финансовых или социальных возможностей. Хоббихорсинг по сути требует лишь вовлеченности и желания добиваться результатов.

К тому же хоббихорсеры довольно часто привязываются к своим игрушечным коням: дают им клички, придумывают даты рождения, привычки и повадки, таким образом восполняя недостаток привязанности в реальной жизни.

Хоббихорсинг как бизнес

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Финансовая составляющая в этом движении тоже присутствует, но изготовление реалистичной головы лошади – не краеугольный камень хоббихорсинга, при желании можно выступать на соревнованиях и с имитацией лошади, сделанной из чулка, обрезков ткани, ваты и бечевки. Однако самые увлеченные спортсмены сами делают себе игрушечных лошадок, параллельно обучаясь шитью, вязанию, плетению узлов и основам колористики.

Хоббихорсинг породил также целую нишу для творческих личностей: изготовление лошадиной головы на заказ по эскизам и задумкам покупателя может стоить до 20 тысяч рублей.

При этом соревнования хоббихорсеров носят, как правило, любительский характер: в отличие от профессиональных конных выступлений, победители не получают денежных призов или кубков, обычно наградой становятся почетные грамоты или тематический мерч.

Хоббихорсинг: спорт или нет?

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В конце июля 2024 года появились сообщения о том, что хоббихорсинг может быть включен во Всероссийский реестр видов спорта, а также он якобы может стать одной из дисциплин на спортивных играх БРИКС.

В ответ организация «Ветераны России» выступила с обращением к Министру спорта РФ Михаилу Дегтяреву с просьбой разъяснить официальную позицию министерства по поводу признания хоббихорсинга видом спорта и включения его во Всероссийский реестр видов спорта.

«В Движении „Ветераны России" считают хоббихорсинг деструктивным течением, подобным квадробике и фурри, которое стирает грань между человеком и животными, стремясь „оскотинить” людей», – отметил спикер организации.

30 июля глава Министерства спорта Михаил Дегтярев заявил: «Минспорт не признавал хоббихорсинг видом спорта и не рассматривает возможность включения связанных с этим явлением физкультурных мероприятий в календарь, и не планирует популяризировать этот вид досуга».

Между тем в Федерации конного спорта заявили, что «скачки» на воображаемых лошадях полезны для подростков, так как дают необходимую интеллектуальную нагрузку, а запрет этого хобби может плохо повлиять на психику вовлеченных детей.