Гостеприимство или нарушение прав: почему студентов УрФУ выселяют из общежитий на 3 месяца

В материале РИАМО читайте о том, как переселяют студентов УрФУ перед Международным фестивалем молодежи, почему молодые люди не хотят переезжать и какие условия им предлагают.

Что происходит в УрФУ перед Международным фестивалем молодежи

Международный фестиваль молодежи пройдет в Екатеринбурге с 11 по 17 сентября. Он объединит около 10 тысяч участников из России и зарубежных стран. В нем смогут принять участие молодые люди от 16 до 35 лет, а также одна тысяча человек в возрасте от 14 до 17 лет. Основной площадкой фестиваля станет кампус Уральского федерального университета в Новокольцовском.

Для проведения фестиваля студентов, проживающих в кампусе, планируют переселять, и именно это вызвало волну недовольства среди молодых людей.

Как сообщили в пресс-службе вуза, УрФУ организует инфраструктурную поддержку переезда студентов и сохранит за ними жилые помещения по возвращении. Кроме того, в связи с проведением фестиваля до середины октября обучение будет проходить в гибридном формате.

На время фестиваля будет введен мораторий на отчисление — сроки пересдач продлили до 30 октября. Но до 1 июля студентам предстоит переехать, вернуться можно будет только после 1 октября.

Что говорят студенты УрФУ о перспективах временного переселения из общежития

Для многих студентов, большая часть которых — иногородние, сообщение о необходимости переезда стало полной неожиданностью. Договоры на проживание у них заключены на весь срок, сам фестиваль будет идти всего несколько дней, а выселиться нужно на целых три месяца.

В кампусе в Новокольцовском районе расположены пять корпусов общежития, где живут семь тысяч человек, включая иностранцев.

Студенты массово жалуются и пишут, что другие общежития предоставили только бюджетникам и льготникам, а тем, кто платит за обучение, компенсацию не обещают. Кроме того, само переселение в предоставленные комнаты, по словам студентов, — это менее комфортные условия.

«В комнаты собираются запихивать дополнительные кровати — Роспотребнадзор уже проверял помещения», «По договору нас могут выгнать только в двух случаях: отчисление или смерть. А тут — фестиваль. Это вообще законно?» — спрашивают студенты.

Неудобные вопросы звучали и на встрече с проректором, которая продлилась 2,5 часа, в ней приняли участие 250 студентов. Молодые люди спрашивали, почему иностранные студенты важнее «своих», что будет, если не подписывать дополнительное соглашение, какие есть варианты, чтобы не выезжать из кампуса, и могут ли отчислить несогласных.

«Мы можем разорвать с вами договор только в случае вашего отчисления или выпуска из университета. Он заключен с вами на все время проживания. Мы предложим вам заключить допсоглашение. Если вы откажетесь, я постараюсь вас убедить, объяснить, что это очень важное мероприятие, и так далее, и так далее. Если не согласитесь, ну, я не знаю, я в тупике. Я боялся этого вопроса, но я не предполагал, что он действительно прозвучит. Я не могу вам ничего ответить. Договор с вами не будет разрываться, безусловно», — объяснил Александр Иванов.

Какие условия предлагают студентам УрФУ

Помимо гибридного формата обучения и моратория на отчисление вуз предложил несколько форм поддержки. На встрече со студентами 15 марта Александр Иванов сообщил, что студенты льготных категорий по максимуму будут обеспечены жильем в Екатеринбурге — для них уже зарезервированы места в городских общежитиях. Университет также освободит переселяемых студентов от оплаты коммунальных услуг и компенсирует расходы на проезд до места регистрации при необходимости.

«Для студентов льготных категорий зарезервируют места в общежитиях Екатеринбурга, переселяемых также освободят от коммунальных платежей и при необходимости компенсируют проезд до места регистрации. Студентам с семьями могут возместить аренду жилья — до 40 тысяч рублей», — сообщают СМИ со ссылкой на университет.

Более того, студентам обещано при переезде предоставить транспорт, камеры хранения и помощь студенческих отрядов, а еще — ремонт, обновление инвентаря и уборка перед возвращением.

«Все сложные вопросы будут разбираться индивидуально: с этой целью для студентов созданы каналы обратной связи для вопросов и предложений. Такие встречи со студентами будут регулярными», — говорится в сообщении.

Добавляется, что часть участников встречи выразила желание стать волонтерами Международного фестиваля молодежи. Это позволит ребятам приобщиться к масштабному проекту, а кроме того, остаться жить в кампусе.

Что говорят чиновники и общественники о проблеме студентов УрФУ

На проблемы студентов обратила внимание директор Лиги безопасного интернета, член Общественной палаты России Екатерина Мизулина. В ее телеграм-канале опубликованы несколько сообщений от учащихся вуза с просьбой помочь разобраться.

Она обращает внимание на то, что меры поддержки были предусмотрены только для бюджетников и льготников, а тем, кто учится платно, придется выкручиваться самим.

«Вещи студентам придется вывозить самостоятельно за свой счет, причем в ходе сессии. Некоторые студенты планировали остаться в городе летом: работать, проходить практику. К тому же, как говорят, все пока только на словах: никаких официальных документов никто так и не предоставил», — пишет Мизулина.

Она добавила, что нужно быть гостеприимным, но о благополучии студентов тоже важно позаботиться.

Проректор УрФУ по международным связям Сергей Тушин, отвечая на вопросы о регистрации иностранцев в кампусе в Новокольцовском, говорит, что университет решит все вопросы, связанные с регистрацией студентов из Ближнего и Дальнего зарубежья.

Проректор Александр Иванов уверяет студентов, что фестиваль — это прекрасно и «потрясающе», что студенты — это «главное богатство», и предлагает рассмотреть совместную аренду жилья, чтобы сэкономить.

В целом пока для студентов УрФУ многие вопросы остаются открытыми, так как слова на собрании еще не подкреплены никакими бумагами и многие проблемы не решены, а только будут рассматриваться руководством вуза.