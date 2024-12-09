Госпереворот в Сирии: что произошло и что ждет страну после отставки Асада

Журналист Аббас Джума: Сирия для всех будет источником проблем еще очень долго

В материале РИАМО рассказываем о госперевороте в Сирии, отставке Башара Асада, требованиях вооруженной оппозиции и судьбе страны.

В Сирии всего за 10 дней вооруженная оппозиция, начав с восточных рубежей, смогла взять под контроль почти всю страну. Запрещенная в России группировка «Хайят Тахрир аш-Шам» и «Сирийская национальная армия» достаточно быстро сначала взяли под контроль Идлиб, спустя два дня они заняли Алеппо, к утру 8 декабря был занят Дамаск – и официальная власть в Сирии пала.

Стремительное обрушение власти в Сирии в декабре 2024

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Ситуация в Сирии всегда была напряженной, и в 2015 году Россия вступила в борьбу и помогала сирийским властям в борьбе с экспансией «Исламского государства» (запрещена в России). И еще тогда президент России Владимир Путин, комментируя российскую помощь сирийскому народу, сказал: «Мы не собираемся быть большими сирийцами, чем сами сирийцы», и Москва всегда выступала за диалог сирийского правительства и оппозиции».

В отсутствие политического регулирования конфликта поддерживаемая Турцией «Хайят Тахрир аш-Шам»* (*запрещена в России) и «Сирийская национальная армия» начали занимать города один за одним – Идлиб, Алеппо, Хама, Хомс и Дамаск, параллельно на юге страны «Сирийская свободная армия», которую поддерживает Вашингтон, взяла под контроль провинции Деръа и Сувейда.

Дамаск пал в воскресенье, и 8 декабря завершилось 54-летнее правление семьи Асадов. Оппозиционеры выступили по телевидению и объявили, что Башар Асад свергнут. Война длилась 14 лет, а вооруженная сирийская оппозиция смогла за 10 дней взять власть в свои руки.

Почему в Сирии госпереворот стал возможным

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Проправительственные силы в Сирии не слишком сильно сопротивлялись – они лишь несколько раз контратаковали при поддержке российских ВКС и сдавали города один за другим. Востоковед Иван Бочаров в интервью СМИ сообщил, что «к взрыву привел целый комплекс факторов, и пока трудно сказать, какой из них стал определяющим. Возможно, свою роль сыграл низкий уровень мотивации регулярных войск: им попросту было не за что воевать».

По его словам, в Сирии не были проведены необходимые реформы, не было предпринято достаточных попыток для того, чтобы интегрировать другие политические силы в систему управления и сформировать инклюзивное правительство.

«Уже несколько лет подряд в Сирии ухудшалась экономическая и гуманитарная ситуация. В стране росла инфляция, наблюдались проблемы с обеспечением безопасности, продовольствием и энергоснабжением», – добавил Бочаров.

Повлияла на проблемы в Сирии и ситуация в Ливане, Асаду почти перестали оказывать поддержку Иран и «Хезболла», в итоге за президента САР просто некому было заступиться.

Журналист-международник Аббас Джума приводит цитату из Fars news: «Когда ИГИЛ** (**запрещена в России) появилось в Сирии, правительство этой страны обратилось за помощью к Исламской Республике Иран в официальном порядке. Присутствие Ирана в Сирии также осуществлялось в рамках консультативных действий, а это означает, что сирийская армия и вооруженные силы этой страны боролись против террористов, а консультативные силы Ирана не должны были воевать вместо сирийцев. Хотя Иран был вынужден направить ограниченные военные силы в определенные моменты войны».

Таким образом, Иран видит проблему в Башаре Асаде, который не видел угроз, несмотря на предупреждения, и отсутствии мотивации у сирийской армии.

При этом журналист считает, что вооруженная оппозиция «при содействии курирующих их сил сейчас будет играть в демократов, раздавать гарантии, обеспечивать всем безопасность».

«На Западе трудятся талантливые имиджмейкеры, спичрайтеры и пропагандисты. В их распоряжении крупнейшие СМИ и все соцсети. Но никогда не забывайте, кто пришел в Дамаск и откуда. Даже если они сбреют или укоротят свои бороды. Не забывайте, кто их хозяева и кто обеспечил им победу. Кто заплатил за это и кто в итоге будет заказывать музыку. Это будет не русская народная и точно не песня на фарси. Сирия для всех будет источником разного рода проблем еще очень долго», – отметил Аббас Джума.

Где сейчас Башар Асад и что с российскими базами в Сирии

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После захвата Дамаска долгое время не была известна судьба президента республики. В СМИ даже появлялась информация о том, что он мог погибнуть при крушении самолета. Однако к вечеру стало известно, что Асад вместе с семьей прибыл в Москву.

По информации российского МИД, в результате состоявшихся переговоров Башара Асада с участниками конфликта на территории САР он принял решение оставить президентский пост и покинул страну, дав указание осуществить передачу власти мирным путем.

«Россия в этих переговорах не участвовала. При этом обращаемся ко всем вовлеченным сторонам с убедительным призывом отказаться от применения насилия и решать все вопросы управления политическим путем. В связи с этим Российская Федерация находится в контакте со всеми группировками сирийской оппозиции» сообщение МИД РФ

В МИД РФ призвали к уважению всех этноконфессиональных сил сирийского общества и налаживанию процесса на основании единогласно принятой Советом Безопасности ООН резолюции 2254.

«Одновременно принимаются все необходимые меры для обеспечения безопасности наших граждан, находящихся в Сирии. Российские военные базы на территории Сирии находятся в режиме повышенной боевой готовности. На данный момент серьезной угрозы их безопасности нет», – сообщается в телеграм-канале.

В Кремле сообщили, что Башару Асаду, прибывшему с семьей в Москву, предоставлено убежище, исходя из соображений гуманитарного характера.

При этом сообщается, что «Российские официальные лица находятся в контакте с представителями вооруженной сирийской оппозиции, лидеры которой гарантировали безопасность российских военных баз и дипломатических учреждений на территории Сирии».

Что будет с Сирией дальше

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Воспользоваться госпереворотом в Сирии, конечно, будут стараться все заинтересованные стороны. Так, на фоне происходящих событий ЦАХАЛ развернула свои силы в буферной зоне у Голанских высот, мотивируя свои действия соображениями безопасности.

Проиранские силы и «Хезболла» понесли существенные потери в ходе недавних боевых действий и продолжающихся ударов израильских ВВС, а сирийская армия оказалась недееспособной – и это идеальный момент для операции ЦАХАЛ.

Интересы в Сирии есть и у Турции, и у американцев, и у британцев. Как отметил глава МИД РФ Сергей Лавров, «конфликт на Ближнем Востоке – это сложная игра, в которую вовлечено много действующих лиц». Эксперты не дают однозначных прогнозов и называют перспективы страны туманными. Пока неясно, как будут выстраиваться отношения между разными противоборствующими силами.

В Сирии настоящая гражданская война, которая не скоро закончится. А разные силы «курируются» из разных стран. Так, Турция поддерживает «Хайят Тахрир аш-Шам» (запрещена в России) и «Сирийскую национальную армию», которые «дружат» против курдских «Сил демократической Сирии» на востоке страны, которые «курируются» США.

При этом в стране остаются военные базы России, сохраняет военное присутствие Пентагон, и неясно, сумеет ли переходное правительство сохранить единое сирийское государство.