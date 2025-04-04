Голый просчет: что грозит по закону за обнажение у окна или на балконе

Подробности о том, что грозит по закону за обнажение в окне или на балконе, читайте в материале РИАМО.

В Красноярске местная жительница обнаженной загорала на балконе своей квартиры, из-за чего соседи обвинили ее в разврате. На кадрах, появившихся в сети, видно, как голая женщина лежит у окна на балконе, широко раздвинув ноги — при этом ее могли увидеть дети из соседних многоэтажек, что чревато уголовной ответственностью и серьезными наказаниями вплоть до лишения свободы.

Какой закон запрещает появление у окна или на балконе в обнаженном виде

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Балкон квартиры является частной территорией, а не публичной — соответственно, обнажение там не подпадает под запрет на появление в общественном месте в голом виде (статья 20.1 КоАП РФ). Таким образом, теоретически прямого запрета на появление в обнаженном виде у окна или на балконе нет, говорит в беседе с РИАМО кандидат юридических наук, доцент Финансового университета при Правительстве РФ Оксана Васильева.

«Однако крайне важно отметить, что такие действия могут быть квалифицированы как совершение развратных действий, особенно если это видят несовершеннолетние. За это предусмотрена ответственность по статье 135 УК РФ, которая предусматривает наказание за совершение развратных действий без применения насилия в отношении лиц младше 16 лет» Оксана Васильева кандидат юридических наук, доцент Финансового университета при Правительстве РФ

При этом, по ее словам, для привлечения к ответственности не обязательно нужны фото- или видеодоказательства — достаточно показаний свидетелей, в том числе детей, которые могут пожаловаться родителям, а те, в свою очередь, обратятся в соответствующие органы. И не имеет значения, что действия совершались в пределах собственной квартиры, а также их продолжительность

Помимо этого, необходимо отметить, что в случае, если поведение человека, вышедшего на балкон в обнаженном виде, будет общественно опасным (например, провоцировать насилие или ксенофобию), оно может подпадать под статью 20.3 КоАП РФ («Провокация социальной вражды и ненависти или унижение человеческого достоинства»).

Какая ответственность грозит за обнажение у окна или на балконе

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Появление в обнаженном виде на балконе или у окна может повлечь за собой серьезную ответственность, говорит Оксана Васильева. В первую очередь такие действия могут быть квалифицированы как совершение развратных действий, за что предусмотрена уголовная ответственность по статье 135 УК РФ с максимальным наказанием до 12 лет лишения свободы.

По словам Оксаны Васильевой, даже кратковременное появление в обнаженном виде у окна или на балконе может повлечь за собой наказание. В случае если человек считает, что против него был составлен ложный донос, он может заявить об этом, поскольку за ложный донос тоже предусмотрена серьезная ответственность — до шести лет лишения свободы. При этом важно учитывать, что потерпевшая сторона не имеет права забрать заявление, что усложняет ситуацию для обвиняемого.

Особую озабоченность вызывает тот факт, что человек может стать жертвой намеренного оговора, например, в конфликтных ситуациях между бывшими партнерами. В таких случаях доказать свою невиновность может быть крайне сложно, а даже при оправдательном приговоре репутация человека может серьезно пострадать.

«В связи с этим рекомендуется всегда соблюдать приличия и не появляться обнаженным в местах, где есть риск быть замеченным посторонними, особенно несовершеннолетними, чтобы избежать возможных правовых последствий и сохранить свою репутацию», — подчеркивает специалист.

Какие громкие дела про обнажение в окнах рассматривали в России

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В российской судебной практике довольно много случаев рассмотрения дел про обнажение в окнах и на балконе, говорит в беседе с РИАМО член Ассоциации юристов России (АЮР), управляющий партнер юридической компании (ЮК) «Протектор» Игорь Вахромов. Среди них выделяются дело в Сочи в 2022 году, когда суд признал незаконным штраф за топлес-загар на лоджии, так как истец не доказал факт демонстрации.

«Среди других интересных инцидентов — пермский инцидент в 2023 году, подтвержденный штраф в 30 тысяч рублей по статье 6.17 КоАП РФ за регулярные обнаженные выходы на балкон, выходящий на школу, и московский казус в 2024 году — отказ в возбуждении дела при единичном случае без признаков умысла», — рассказывает эксперт.

В свою очередь Оксана Васильева напоминает про громкий судебный случай в Москве: двух студентов осудили за то, что они находились около окна в своей квартире на втором этаже без одежды. Их заметили дети, игравшие на площадке, которые затем рассказали об увиденном родителям. Молодые люди получили сроки от пяти до 5,5 лет колонии строгого режима.

Как отмечает специалист, сами студенты не признали свою вину и объяснили свои действия тем, что они чинили прорвавшую трубу и разделись, чтобы не намочить одежду. Более того, родители потерпевших даже выступили в защиту обвиняемых. Изначально дело было возбуждено по более тяжелой статье о сексуальных действиях, совершенных с применением насилия или с угрозой его применения, но впоследствии переквалифицировано на статью о развратных действиях в отношении двух или более лиц.

«Этот случай демонстрирует, что даже если действия были совершены без злого умысла, появление в обнаженном виде у окна может привести к серьезным юридическим последствиям, особенно если это видят несовершеннолетние» Оксана Васильева кандидат юридических наук, доцент Финансового университета при Правительстве РФ

Кроме того, данный прецедент показывает, что:

показания детей считаются весомым доказательством;

даже бытовые причины не являются оправданием;

наказание может быть весьма суровым;

защита может не помочь даже при наличии свидетелей невиновности.

Этот случай стал ярким примером того, как важно соблюдать приличия и не появляться обнаженным у окна или на балконе, даже если это происходит в собственной квартире.

Что делать при обнаружении в чужих окнах непристойного поведения

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Если вы заметили в чужих окнах или на балконе признаки непристойного поведения, то первый шаг — это фотофиксация нарушения: необходимо сделать три-пять качественных фото с разных ракурсов, поскольку сотрудники правоохранительных органов могут отказать в возбуждении даже административное дело на основании лишь ваших показаний, говорит в беседе с РИАМО Игорь Вахромов.

«После этого необходимо зафиксировать точное место и время, и зафиксировать наличие несовершеннолетних. После сбора доказательств следует обратиться в местное отделение полиции или к участковому с соответствующим заявлением, а в случае их бездействия — в прокуратуру с жалобой на действие (бездействие) должностного лица», — рассказывает эксперт.

При этом, предупреждает специалист, нельзя освещать подобное событие в социальных сетях и не допускается самоуправство или самостоятельное воспитательное воздействие, иначе лицом, совершившим правонарушение или преступление, можете стать вы.

Если же очевидцем такого непристойного поведения стал ваш ребенок, то перед походом в полицию его следует психологически подготовить — объяснить куда и зачем вы идете, а также предупредить, что говорить надо правду и дать возможность наладить контакт с психологом, который будет привлечен для опроса, советует адвокат-психолог по семейным делам адвокатского кабинета «Право на семью» Олеся Осмоловская.

«Самая лучшая защита вашего ребенка — это профилактика. Поэтому важно заранее объяснить ребенку, что является недостойным поведением взрослого и как надо себя вести, если ребенок такое увидел. Надо настроить ребенка все рассказать вам, так как именно вы можете его защитить и помочь», — заключает эксперт.