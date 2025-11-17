«Голова ребенка в рюкзаке»: что известно о страшной находке на востоке Москвы

Утром 16 ноября 2025 года в Гольяновском пруду на востоке столицы был обнаружен рюкзак, в котором находилась голова маленького ребенка. О том, что известно о чудовищном убийстве и кто мог его совершить – рассказываем в материале РИАМО.

Отрезанная голова в Гольяновском пруду 16 ноября

Фото - © Telegram-канал Прокуратуры Москвы

Около полудня 16 ноября 2025 года в Гольяновском пруду был найден рюкзак, в котором находилась – согласно первым сообщениям полиции – «часть тела ребенка в возрасте от 7 до 10 лет». Рюкзак достали из воды рабочие, которые проводили ремонт зоны отдыха рядом с прудом. Через некоторое время правоохранители уточнили, что в рюкзак была помещена голова маленького мальчика со светлыми волосами, давность наступления смерти – от одного до трех дней.

На место ЧП были вызваны водолазы и сотрудники МЧС, которые в течение нескольких часов осматривали дно пруда в поисках останков ребенка. Однако больше никаких частей тела убитого малыша в водоеме обнаружить не удалось.

Поиски убийцы ребенка: следственные действия

Фото - © Фотобанк Лори

Уже к вечеру 16 ноября правоохранители смогли идентифицировать останки: в сводках полиции по г. Балашиха появилась информация от женщины, которая подала заявление на розыск своего внука, шестилетнего Мирослава.

«Со слов бабушки, которая обратилась в правоохранительные органы, сожитель матери увел шестилетнего внука из дома и больше она его не видела», — сообщили в прокуратуре Подмосковья.

Полицейские пришли в квартиру, где проживали 31-летняя дочь заявительницы и ее сожитель. Здесь следователи нашли на балконе обезглавленное тело мальчика.

Известно, что мать ребенка, Елена Ц., является наркозависимой и имеет психиатрический диагноз (предположительно – параноидная шизофрения). Елена приехала в Московский регион из Пензенской области в середине 2010-х, поступила в МГГУ им. Шолохова, но проучилась всего два курса. После отчисления из университета перебивалась случайными заработками, несколько раз попадала в психиатрические клиники, употребляла наркотики и часто брала микрокредиты – в частности, в настоящий момент она должна разным организациям более 100 тысяч рублей.

Позже появились сведения, что маленький Мирослав был инвалидом и не мог ходить, у него осталась старшая сестра-второклассница.

Елену задержали уже вечером 16 ноября, однако она оказалась не в состоянии давать показания, так как находилась в сильном наркотическом опьянении. Соседи характеризуют семью как неблагополучную: в квартире Елены часто происходили пьянки, скандалы и драки.

По данным телеграм-канала 112, отец убитого мальчика, Александр Матыцин, расстался с Еленой несколько месяцев назад. Биография Матыцина тоже небезупречна: в 2014 году он привлекался за попытку кражи чужого скутера. Знал ли Александр о психических расстройствах и наркотической зависимости жены – пока неизвестно.

Кого подозревают в убийстве мальчика

0:16

По предварительным данным, причиной смерти шестилетнего ребенка могло стать избиение и/или удушение. По первой версии следствия, убийцей малыша мог стать сожитель Елены, а сама она помогала скрыть преступление. Однако оказалось, что мать совершила преступление в одиночку. Подозревая задержана - она написала явку с повинной и не смогла объяснить мотивы преступления.

Предварительная экспертиза показала, что после убийства тело ребенка расчленили ножовкой. Елена отвезла голову сына подальше от дома и выбросила в воду (Гольяновский пруд находится примерно в 8 километрах от места проживания семьи). Обезглавленное тело было спрятано на балконе.

Сейчас Елена находится в СИЗО, 17 ноября ей планируют избрать меру пресечения – с практически стопроцентной вероятностью это будет заключение под стражу. О мотивах и причине жестокого преступления в настоящий момент ничего не известно. Следственный комитет возбудил уголовное дело об убийстве.