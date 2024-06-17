Главная валюта в России: каким будет курс юаня и стоит ли его сейчас покупать

О том, каким будет курс юаня летом 2024 года и какие шаги предпринять населению с китайской валютой, читайте в материале РИАМО.

Учитывая, тот факт, что из-за санкций против Мосбиржи торги долларом и евро приостановлены, и, вероятно, не возобновятся в обозримом будущем, доля юаня увеличится и может достичь 100%. Каким будет курс китайской валюты и что россиянам лучше предпринять — скупать, хранить или продавать юани, читайте в материале РИАМО.

Курс юаня: почему упал и что будет дальше

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Первой реакцией на новые антироссийские санкции и остановку на Мосбирже торгов другими ключевыми валютами стало снижение юаня к рублю до двенадцатимесячного минимума, который 13 июня был установлен около отметки 11,84 рубля.

«Вероятно, это было обусловлено большой неопределенностью как с перспективами дальнейшей биржевой торговли юанем, так и трансграничными операциями с ним из-за ужесточения санкционного режима», — комментирует эксперт по фондовому рынку «БКС Мир инвестиции» Дмитрий Бабин.

По его словам, ситуация могла усугубляться массовой ликвидацией маржинальных позиций в паре CNY/RUB, что ускоряло ее снижение. Вероятно, минимум был достигнут за счет этого самоусиливающегося процесса, учитывая последовавший затем сильный отскок котировок юаня, вернувшихся выше 12 руб. Во второй половине торгов 13 июня пара CNY/RUB достигла 12,1 рубль, однако ей по-прежнему далеко до уровня завершения предыдущей сессии 11 июня — 12,226 рублей.

«На торговле между Китаем и РФ любые новые санкции, направленные на ее непосредственных участников или обслуживающую их инфраструктуру, сказываются негативно. На фоне подобных мер многие компании просто опасаются брать на себя риски и высокие издержки совершения внешнеторговых операций с российскими коллегами, даже соблюдая санкционные ограничения», — полагает Бабин.

Важно, что торги китайской валютой на бирже не прекращаются и формально он становится основной биржевой валютой на сегодня, говорит эксперт по фондовому рынку «БКС Мир инвестиций» Александр Шепелев.

«Однако, игроки опасаются, что ситуация с юанем может также измениться и, вероятно, перестраховываются. Скорее всего курс к рублю также стабилизируется и в среднесрочной перспективе вернется к значениям до 13 июня», — говорит Шепелев.

Каким будет курс юаня в июне, июле и августе 2024 года — прогноз аналитика

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Главный фактор, который влияет сегодня и будет продолжать влиять в июне на курс юаня к рублю — это спрос на данную валюту в России. После запрета торгов на Мосбирже долларом и евро юань стал «основной» иностранной валютой, которая не «токсична» для россиян. Это значит, что на юань в ближайшее время может быть достаточно высокий спрос юридических лиц — банков, предприятий, профессиональных участников фондового рынка, поясняет ведущий аналитик Freedom Finance Global Наталья Мильчакова.

«На фоне высокого спроса юань может вырасти к началу третьей декады июня до 12,4-12,45 руб. Однако в третьей декаде месяца начинается налоговый период, и в связи с этим можно ожидать, что до конца июня ажиотажный спрос на юань, скорее всего, значительно понизится, и желающих его продать будет значительно больше, чем купить. Значит, спрос и предложение юаня к началу июля придут в равновесие. К концу июня можно будет ожидать, что юань вернется как минимум в коридор 12,2-12,3 руб., но в течение двух месяцев китайская валюта может упасть ниже 12 руб. до 11,8-11,85 руб.», — прогнозирует аналитик.

Что делать россиянам с юанем — покупать, продавать, хранить

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Санкции в отношении Мосбиржи и НКЦ отразятся на валютообменных операциях всех валют, уверен основатель международной компании Leader Wealth Management Роман Курганов. Юань является достаточно рискованной валютой, поскольку курс определяет Народный банк Китая, подчеркивает эксперт.

«Покупать или нет юань россиянам в настоящее время, зависит от задач. К примеру, если нужно диверсифицировать накопления по валютам, оптимально открыть счет в банке или компании в дружественной юрисдикции, где для покупки будут доступны иные валюты помимо юаня, включая доллар США и евро», — рекомендует Курганов.

«Юань можно начинать покупать пока его курс упал. Ведь теперь он станет главной иностранной валютой в России, следовательно, на него вырастет спрос, что будет подталкивать его стоимость к росту», — считает аналитик Freedom Finance Global Владимир Чернов.

Для населения возможны разные варианты относительно того, что делать с юанем, высказывает свое мнение Мильчакова.

«Если, например, у вас уже есть вклад в юанях, надо дождаться выплаты процента по нему, а потом уже решать, что делать — продлить вклад на тех же условиях или обменять юани на рубли и положить деньги в тот же или другой банк, но уже в рублях. На процентах по рублевым вкладам можно получить в этом году более высокую доходность, чем по вкладу в юанях», — отмечает аналитик.

Если юани хранятся дома, то можно подождать, пока валюта подорожает, а потом обменять ее на рубли и полученный доход положить в банк в рублях под хороший процент.

Если же нет юаней, но в планах их купить, то надо понять для чего это нужно, говорит Мильчакова.

«Для поездок за рубеж, особенно в страны юго-восточной Азии, юани приобрести можно и нужно. А если открывать вклад в юанях, рекомендуем сначала сравнить преимущества хранения вклада в юанях, где максимальная ставка в валюте 5% годовых (причем в соответствии с ограничениями ЦБ РФ снять деньги с валютного вклада, открытого после 9 марта 2022 года, можно вообще только в рублях) и хранения рублевого вклада, где реально получить процентную ставку в 18% годовых. На наш взгляд, хранение денег в рублях выгодно», — считает аналитик.