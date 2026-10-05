Эвтаназия в Канаде: от полного запрета до каждой 20-й смерти в стране всего за 10 лет

Как возникла система MAID в Канаде, при каких условиях человек может ей воспользоваться и что говорят ее сторонники и противники, читайте в материале РИАМО.

За последнее десятилетие Канада превратилась в одну из стран, где эвтаназия (здесь она называется Medical Assistance in Dying, или сокращенно MAID – «медицинская помощь для умирания») применяется в значительном масштабе. Со времени легализации число таких случаев выросло с чуть более тысячи в год до 16,5 тысяч, а в 2024 году случаи MAID составляли около 5,1% всех смертей в стране.

Эта динамика стала предметом острой общественной и политической дискуссии. Сторонники рассматривают MAID прежде всего как выражение личной автономии и возможность избежать невыносимых страданий. Критики указывают на риск того, что экономические трудности, инвалидность, нехватка ухода или особенности психических заболеваний могут влиять на решение человека о смерти. При этом сама идея эвтаназии пользуется весьма широкой поддержкой в обществе.

История легализации эвтаназии в Канаде

Фото - © Щеголева Ольга / Фотобанк Лори

До 2016 года содействие самоубийству было запрещено канадским уголовным законодательством. Переломным моментом стало решение Верховного суда Канады по делу Carter v. Canada, принятое 6 февраля 2015 года.

Суд постановил, что действовавший абсолютный запрет на эвтаназию в отношении определенной категории совершеннолетних людей нарушает положения Канадской хартии прав и свобод. В 2016 году парламент принял Bill C-14, который декриминализировал MAID при соблюдении установленных законом критериев и процедурных гарантий.

Первоначальная модель MAID была значительно уже нынешней: среди прочего, естественная смерть человека должна была быть «разумно предвидимой».

Первый год действия закона показал относительно небольшие масштабы практики: в 2016 году было зарегистрировано 1 018 случаев MAID, в 2017 году — 2 838, в 2018-м — 4 493.

Следующий принципиальный этап связан с решением суда Квебека Truchon v. Canada 2019 года. Суд признал неконституционным требование о том, что естественная смерть человека должна быть разумно предвидимой. В 2021 году вступил в силу Bill C-7, отменивший это требование.

Вместо прежней единой модели появились два режима:

Первый (Track 1), применяется, когда естественная смерть человека считается разумно предвидимой. Второй (Track 2) применяется, когда естественная смерть не является разумно предвидимой. Для таких случаев предусмотрены дополнительные процедурные гарантии и более длительный процесс оценки.

Таким образом, после реформы 2021 года для доступа к MAID больше не требуется находиться непосредственно в конце жизни. Однако это не означает, что процедура стала доступна «просто так». По действующему законодательству человек по-прежнему должен иметь тяжелое и неизлечимое медицинское состояние, находиться в состоянии необратимого ухудшения возможностей и испытывать страдания, которые он считает невыносимыми и которые не могут быть облегчены в приемлемых для него условиях.

На сколько выросло число случаев эвтаназии в Канаде с 2016 года

Фото - © Pixel_shot / Фотобанк Лори

Официальная статистика Health Canada показывает следующую динамику:

Год Случаи MAID 2016 1 018 2017 2 838 2018 4 493 2019 5 461 2020 7 469 2021 10 064 2022 13 241 2023 15 344 2024 16 499

По официальным данным, с момента легализации до конца 2024 года было зарегистрировано 76 475 случаев эвтаназии. В 2024 году MAID получили 16 499 человек, что на 6,9% больше, чем в 2023-м. При этом темпы роста заметно замедлились по сравнению с первой половиной десятилетия.

Кому делают эвтаназию в Канаде

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Официальная статистика показывает, что типичный получатель MAID по-прежнему представляет собой преимущественно пожилого человека с тяжелым заболеванием. В 2024 году медианный возраст получателей по Track 1 составлял 78 лет, 60,9% были старше 75 лет, а рак был наиболее часто указанным основным заболеванием — 63,6% случаев.

В 2024 году 732 человека, или 4,4% всех получателей MAID, относились к Track 2 — категории, в которой естественная смерть не считалась разумно предвидимой. Остальные 15 767 человек, или 95,6%, относились к Track 1.

Одним из самых спорных вопросов стало возможное предоставление MAID человеку, единственным медицинским состоянием которого является психическое расстройство. Изначально такая возможность должна была появиться в 2023 году, однако после общественной и профессиональной дискуссии ее введение неоднократно откладывалось. Сейчас действующее законодательство отложило соответствующее изменение до 17 марта 2027 года.

Аргументы сторонников эвтаназии

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Право человека распоряжаться собственной жизнью

Главный аргумент сторонников MAID связан с принципом личной автономии. С этой точки зрения совершеннолетний человек, находящийся в состоянии тяжелого и неизлечимого заболевания и испытывающий невыносимые страдания, должен иметь возможность самостоятельно определить, продолжать ли ему жизнь в таких обстоятельствах.

Именно идея автономии была одним из центральных элементов дискуссии вокруг дела Carter v. Canada. В современной канадской правовой системе она сочетается с требованием способности человека принимать решения и с рядом процедурных гарантий.

Возможность избежать невыносимых страданий

Сторонники MAID рассматривают ее не как замену обычной медицине, а как дополнительную возможность для тех случаев, когда лечение не способно устранить страдания пациента в приемлемой для него форме. Канадское законодательство требует, чтобы страдание было связано с тяжелым и неизлечимым заболеванием, состоянием или инвалидностью, а запрос на MAID был добровольным и не являлся результатом внешнего давления.

За что критикуют легализацию эвтаназии

Фото - © Щеголева Ольга / Фотобанк Лори

Главное возражение против расширения MAID состоит в вопросе о том, насколько свободным является решение человека, если он одновременно живет в тяжелых социальных условиях. Человек с инвалидностью, хроническим заболеванием, низким доходом или недостатком ухода может сталкиваться сразу с несколькими видами страданий. Поэтому критики спрашивают: является ли решение о смерти исключительно следствием медицинского состояния или на него также влияет ощущение отсутствия альтернатив.

Опрос Angus Reid Institute, проведенный в 2024 году, показал, что 62% канадцев опасаются, что социально и финансово уязвимые люди могут обратиться к MAID вместо получения необходимой медицинской помощи.

Особенно острые споры вызывает психиатрическая MAID. Главная проблема здесь связана с вопросом о том, можно ли с достаточной надежностью установить, что психическое заболевание действительно является неизлечимым и необратимым. Кроме того, желание умереть может быть симптомом самого заболевания.

Что думаю канадцы про эвтаназию

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Социальные опросы показывают, что в целом канадцы поддерживают эвтаназию. При этом отношение к MAID существенно зависит от того, о какой именно модели идет речь. Опрос Angus Reid Institute, проведенный 7–11 мая 2026 года среди 1 803 взрослых канадцев, показал:

77% поддерживают первоначальную модель MAID, введенную в 2016 году;

53% поддерживают расширение 2021 года, позволившее обращаться за MAID людям, чья смерть не является разумно предвидимой;

когда единственным основным состоянием является психическое заболевание, 43% выступают за, 39% против, 19% не определились;

74% считают, что государство прежде должно обеспечить адекватное жилье, поддержку доходов и помощь людям с инвалидностью, прежде чем MAID будет предложена человеку в подобной ситуации.

В том же исследовании Angus Reid задавался отдельный вопрос о быстро растущем количестве случаев эвтаназии. Несмотря на то, что в 2024 году MAID получили 16 499 человек, 57% канадцев заявили, что их не беспокоит рост числа смертей с использованием MAID. «Очень обеспокоены» или «обеспокоены» были 35%. Отношение при этом различалось в зависимости от личного опыта. Среди людей без личного знакомства с MAID обеспокоенность составляла 38%, а среди тех, кто знает человека, запросившего и получившего MAID, — 25%.

Напомним, что в России эвтаназия прямо запрещена законом (статья 45 федерального закона «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации») и за нее предусмотрена уголовная ответственность как за убийство.