Евро в паре с рублем и долларом: каким будет курс европейской валюты в апреле 2025

Почему в 2025 году укрепляется курс евро на мировом рынке, что происходит в паре евро-рубль и каких значений ждать в апреле, читайте в материале РИАМО.

В 2025 году евро укрепляется к другим валютам, но рубль — исключение

Фото - © Photojuli / Фотобанк Лори

Курс евро по отношению к рублю следует рассматривать, принимая во внимание как общемировые, так и внутрироссийские факторы. Сейчас европейская валюта достигла почти минимальных годовых значений к рублю — так, 25 марта 1 евро стоил 91,57 рубля. Однако с другими валютами складывается иная ситуация: мы наблюдаем укрепление евро по отношению к доллару, юаню и другим иностранным валютам. С начала года рост составил 4-5%, а тренд на снижение курса, который начался в августе 2024 года, остановился, констатирует генеральный директор, партнер консалтинговой компании «2Б Диалог» Анна Авдеева.

При этом важно отметить, что в прошлые периоды курс евро укреплялся или ослабевал против американского доллара, а сегодня он растет и по отношению к другим валютам.

Эксперт назвала основные причины укрепления евро:

Выборы в Германии и формирование нового правительства, которое собирается провести важные реформы и «перезагрузить» экономику.

Торговая война США против Китая и других стран, которая касается Европы.

Европейский центральный банк стал более жестко высказываться об инфляционных рисках, связанных с торговыми войнами.

Если в дальнейшем в российско-американских отношениях не возникнет особых сложностей, то курс евро по отношению к рублю, по прогнозам Авдеевой, составит:

максимально — 99-100 рублей за 1 евро — 18–20 апреля;

минимально — 86-87 рублей за 1 евро — 29–30 апреля.

Однако, если взаимоотношения России с США и другими недружественными странами ухудшатся, российская валюта вновь может ослабеть. Тогда в апреле стоимость евро может быть от 94 до 105 рублей, полагает эксперт.

Курс евро к рублю снизился на 22%: что дальше

Фото - © Яна Королёва / Фотобанк Лори

«Курс единой европейской валюты по отношению к российскому рублю снижается с самого начала текущего года, и всего за три месяца опустился уже на 22,25%, достигнув ровного психологического уровня поддержки в 90 рублей, от которого теперь я жду его коррекционного роста в район 92-93 рублей в марте, и до 95-98 рублей в апреле 2025 года», — комментирует аналитик Freedom Finance Global Владимир Чернов.

Минимальным значением курса евро к рублю в апреле может стать локальный минимум на уровне в 87 рублей, который котировки не могли пройти вниз с июля 2023 года, считает эксперт.

В паре с российским рублем курс евро в основном просто повторяет курс доллара, и в апреле 2025 года наибольшее влияние на него, скорее всего, окажет геополитика, говорит Чернов. Именно на фоне ожидания геополитического потепления между РФ и США, а также увеличения вероятности завершения горячей фазы конфликта рубль укрепляется с самого начала года — в сальдо торгового баланса таких существенных изменений с начала года не было, то есть объемы спроса и предложения валюты должны были измениться незначительно.

Курс евро к доллару: почему «американец» сдает позиции «европейцу»

Фото - © Фотобанк Лори

Курс евро к американскому доллару с начала текущего года, наоборот, вырос на 4,48%, и скорее всего в апреле эта тенденция продолжится в район 1,10–1,12, но перед этим нельзя исключать снижения в район 1,0650–1,0700 в рамках технической коррекции, отмечает Чернов. Минимальным значением в апреле может стать отметка 1,0500, а максимальным — 1,1250, прогнозирует аналитик.

В паре евро с американским долларом большое влияние оказывают «торговые войны» Трампа и повышение тарифов. Именно снижение курса доллара с начала года подтолкнуло евро в паре с ним к росту, так как индекс доллара DXY (соотношение стоимости американского доллара к корзине из шести мировых резервных валют) с того момента опустился почти на те же самые 4,05%. Доллар снижается на фоне ожидания ускорения инфляции в США из-за торговых войн Трампа, а с апреля как раз планируется повышение некоторых тарифов, поясняет Чернов.

«Поэтому я думаю, что в следующем месяце решающее влияние будет оказывать именно фактор повышения пошлин. При этом некоторые из них могут отменить или отложить, и тогда эффект для курса может стать обратным», — резюмирует аналитик Freedom Finance Global.

Потребители и инвесторы в США стали более пессимистичны по сравнению с европейцами

Фото - © Павел Муравьев / Фотобанк Лори

Что касается динамики евро к доллару, то здесь определяющими в марте были три фактора, высказывает свое мнение аналитик ФГ «Финам» Александр Потавин:

Растущая обеспокоенность инвесторов тем, что экономика США может замедлиться из-за новых торговых тарифов Трампа. С другой стороны, ожидания наращивания военных бюджетов в Европе приводит к росту доходности европейских бондов, что делает их привлекательными. Есть ожидания того, что европейская экономика станет выходить из застоя, в котором она была три последние года. И наконец, параллельно с этим приходят новости о том, что военный конфликт на востоке Украины, который длится уже более трех лет, имеет высокие шансы на завершение в ближайшие месяцы. Это означает рост вероятности постепенной нормализации отношений с Россией, а значит и снижения геополитических рисков.

Кстати, потребители и инвесторы в США за последние пару месяцев стали гораздо более пессимистичными, чем их европейские коллеги. Экономисты, опрошенные Reuters, впервые почти за год повысили свои прогнозы роста для еврозоны на 2026 год с 1,2% до 1,3%. При этом европейский рынок акций вырос на 12% с момента инаугурации Трампа 20 января, в то время как американские индексы снизились в среднем почти на 7%.

Несмотря на то, что ЕЦБ в этом году может показать опережающее (по отношению к ФРС) снижение ставок, от курса евро, видимо, не стоит ждать ощутимо более слабой динамики по отношению к доллару, прогнозирует Потавин.