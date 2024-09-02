EVALI: как проявляется болезнь вейперов, ее лечение и осложнения

В конце августа Минздрав сообщил, что по России распространяется легочное заболевание EVALI, вызванное курением электронных сигарет. В материале рассказываем об этой болезни, ее причинах и лечении.

Что такое болезнь EVALI

Фото - © Unsplash.com

EVALI это аббревиатура «E-cigarette and Vaping use-Associated Lung Injury», что можно перевести как «повреждение легких, ассоциированное с курением электронных сигарет и вейпов».

EVALI – неинфекционное заболевание, которое не связано с вирусами или бактериями и не может передаваться от человека к человеку. Впервые в мире оно было зафиксировано в 2012 году, а самая известная вспышка произошла в США в 2019-2020 гг., когда число заболевших составило почти 3 тысячи человек, 68 из них умерли.

Заболевание чаще всего диагностируется у молодых людей от 18 до 34 лет, но нередко встречается также у подростков и людей старшего возраста. В Москве первый случай «болезни вейперов» был зарегистрирован в 2021 году, пациентом стал 17-летний юноша, который жаловался на одышку, кашель, рвоту, боли в животе и резкую потерю веса. Все эти негативные проявления развились в течение 6 недель «парения» вейпов.

Причины развития EVALI и почему ее называют болезнью вейперов

Фото - © РИА Новости

Медики выяснили, что к развитию изменений в легких приводят масляные компоненты жидкостей для электронных сигарет и вейпов. Тепловые элементы устройств нагревают жидкость и превращают ее в аэрозоль – мельчайшие частицы, которые при вдыхании оседают в бронхах и легких.

«Для организма эти вещества сами по себе не опасны. Однако, попадание капель масла в легкие может обернуться серьезной проблемой. Масло закупоривает мелкие бронхиолы, что препятствует поступлению в легкие кислорода. “Парение” иссушает легочную ткань и слизистую оболочку дыхательных путей, что облегчает проникновение в них инфекции (бактериальной, вирусной или грибковой). Нарушается газообмен, что приводит к кислородной недостаточности», – пояснили в Роспотребнадзоре.

К числу вредных для здоровья компонентов относят пропиленгликоль, глицерин, различные растительные и минеральные масла, а также витамин Е, который добавляют для сгущения жидкости. Большую роль в развитии EVALI играют и ароматизаторы – сегодня на рынке их ассортимент действительно огромен, по подсчетам экспертов, производители предлагают более 7,5 тысяч вкусов жидкостей для вейпов.

Симптомы болезни вейперов

Фото - © Elnur / Фотобанк Лори

Согласно сообщению Минздрава России, одним из первых проявлений EVALI принято считать нарушения пищеварительной системы человека: тошноту, рвоту и диарею.

К основным симптомам болезни вейперов относятся проявления, типичные для пневмонии и COVID-19: боль в груди, затрудненное дыхание, изнурительный кашель, повышение температуры. Также заболевшие жалуются на одышку, кровохаркание, упадок сил, гипоксию, потерю веса, головокружение и боль в груди, которая усиливается при курении вейпа или электронной сигареты. Анализ крови показывает повышенное содержание лейкоцитов. У 55% больных появляется тахикардия.

Врачи отмечают, что отдельные симптомы EVALI схожи с проявлениями совершенно разных патологий - от заболеваний сердца и сосудов до патологий желудочно-кишечного тракта, от ревматических заболеваний до онкологии. И указывают на большое сходство заболевания с острой двусторонней пневмонией.

Диагностика и лечение EVALI

Фото - © Adobe Stock

В результате попадания маслянистых веществ в легких возникает воспаление и образуются инфильтраты (уплотнения), которые можно выявить при проведении компьютерной томографии. При этом врачи обязательно должны исключить иные легочные заболевания, такие как COVID-19 и пневмонии различного происхождения, так как лечение EVALI и инфекционных заболеваний совершенно разное.

Специального протокола для терапии болезни вейперов пока не существует. Если у больного подтверждается EVALI, в первую очередь он должен исключить провоцирующий фактор, то есть полностью отказаться от курения вейпов и электронных сигарет. В дальнейшем врачи смотрят на динамику изменений в легких и при необходимости назначают системные кортикостероиды, которые подавляют воспалительную реакцию. В тяжелых случаях, требующих госпитализации, может быть поставлен вопрос об интубации и искусственной вентиляции легких.