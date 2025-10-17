Если б было море пива: в каких странах мира пьют больше всего и на каком месте Россия

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) выпускает «Глобальные статусные отчеты по вопросам алкоголя» начиная с 1999 года. С тех пор вышло шесть таких отчетов, последний – в 2024 году (при этом данные в нем приведены за 2019 год). Годовое потребление алкоголя на душу населения по странам мира указано в литрах чистого спирта. При этом в одной стандартной порции алкогольного напитка содержится около 17 миллилитров чистого спирта, а литр чистого спирта набирается из примерно 59 стандартных порций.

Ниже мы приводим данные из указанного отчета, если не указан иной источник.

В каких странах мира пьют больше всего

Фото - © Иван Рябоконь / Фотобанк Лори

Страна Количество литров чистого спирта в год на душу населения 1. Румыния 17,0 2. Грузия 14,3 3. Чехия 13,3 4. Латвия 13,1 5. Германия 12,2 6. Уганда 12,2 7. Австрия 12,0 8. Сейшельские Острова 12,0 9. Болгария 11,9 10. Литва 11,8 11. Ирландия 11,7 12. Польша 11,6

В число стран с показателем больше 11,5 литров чистого спирта в год на душу населения Россия не вошла. При этом следует отметить, что из регионов мира старушка Европа оказалась вне конкуренции: в топ-12 вошли 10 европейских стран (или девять, если не считать Грузию). В компанию европейских пропойц каким-то образом затесались африканские Уганда и Сейшельские Острова.

Что касается лидеров, то Германия и Чехия с их хваленым пивоварением и Грузия с ее виноделием довольно серьезно отстали от неожиданного мирового лидера – Румынии. Любопытно, что в 1996 году, по данным за который ВОЗ выпустила свой первый отчет, эта страна занимала 19 место в мире, а в 2016-м – 13-е. Можно поздравить румын с таким примечательным скачком в рейтинге всего за три последних года.

В каких странах мира пьют меньше всего

Фото - © Pixel_shot / Фотобанк Лори

Ответ на этот вопрос очень простой – в мусульманских (во всяком случае, согласно официальной статистике). Их довольно много, поэтому приводить мы их не будем. Вместо этого приведем рейтинг самых непьющих НЕмусульманских стран.

Страна Количество литров чистого спирта в год на душу населения 1. Тонга 0,4 2. Кирибати 0,8 3. Мадагаскар 1,0 4. Тувалу 1,2 5. Непал 1,4 6. Того 1,4 7. Гватемала 1,6 8. Соломоновы Острова 1,6 9. Папуа-Новая Гвинея 1,7 10. Руанда 1,9 11. Сингапур 1,9

Там, где религия пить вроде бы позволяет, меньше всего употребляют в маленьких островных государствах – в основном в Тихом океане, а также на Мадагаскаре. Из континентальных стран отметились не самые благополучные представители разных континентов – Непал, Гватемала, Того и Руанда (не путать с Угандой, где приложиться к бутылке очень даже любят).

Из развитых стран стран в рейтинг самых непьющих попал крохотный (и тоже островной) Сингапур.

Неужели на острова так трудно завезти алкоголь?

Сколько пьют в главных странах мира

Фото - © Ingram Publishing / Фотобанк Лори

Ниже – статистика потребления алкоголя на душу населения в самых значимых государствах планеты (будь то по количеству людей, экономическому или политическому влиянию) в порядке возрастания.

Страна Количество литров чистого спирта в год на душу населения Египет 0,1 Индонезия 0,1 Пакистан 0,1 Саудовская Аравия 0,1 Иран 0,7 Турция 1,8 ОАЭ 2,4 Израиль 3,0 Нигерия 4,2 Индия 4,9 Китай 5,7 Мексика 5,7 Япония 6,7 Бразилия 7,7 Аргентина 8,0 Италия 8,0 ЮАР 8,8 Нидерланды 9,3 Вьетнам 9,3 США 9,6 Канада 9,9 Австралия 10,1 Россия 10,4 Швейцария 10,4 Великобритания 10,8 Испания 10,9 Франция 11,3 Германия 12,2

РФ в мировом рейтинге располагается в конце третьего десятка – в компании со Швейцарией, Португалией и Танзанией, у которых такой же показатель в 10,4 литра на человека. По европейским меркам россияне – середнячки, а вот среди членов БРИКС занимают гордое первое место. США мы тоже опередили (хоть и ненамного).

В 1996 году РФ занимала в рейтинге 40 место (с показателем в 9,08 литра), в 2016-м – 16-е (11,7 литра). Можно сказать, что за последние три года ситуация значительно улучшилась.

Сколько пьют в странах бывшего СССР

Фото - © Ingram Publishing / Фотобанк Лори

Страна Количество литров чистого спирта в год на душу населения Таджикистан 0,9 Азербайджан 2,0 Узбекистан 2,6 Туркменистан 2,9 Казахстан 4,5 Армения 5,0 Киргизия 5,0 Украина 8,7 Россия 10,4 Белоруссия 10,9 Эстония 11,3 Молдавия 11,4 Литва 11,8 Латвия 13,1 Грузия 14,3

Самая пьющая из мусульманских стран бывшего СССР – Киргизия, а самая непьющая – Таджикистан. Из немусульманских республик меньше всего употребляют в Армении. Из славянских – в России и Белоруссии пьют больше, чем на Украине (точнее, пили в 2019 году).

Любопытно, что больше всего алкоголя употребляют в странах, у которых отношения с Россией плохие. Совпадение?

В каких странах мира пьют больше всего пива

Фото - © Ingram Publishing / Фотобанк Лори

Пиво – самый популярный алкогольный напиток в мире. Твиттер-аккаунт World of statistics собрал данные по употреблению пенного в разных странах планеты (в литрах в год).

Страна Количество литров пива в год на душу населения Чехия 128,0 Австрия 107,8 Румыния 100,3 Германия 99,8 Польша 97,7 Ирландия 92,9 Испания 88,8 Нидерланды 79,3 США 72,7 Великобритания 70,3 Бельгия 65,9 ЮАР 60,1 Бразилия 58,4 Россия 57,7 Япония 38,4 Франция 33,0 Италия 31,0 Китай 29,0 Израиль 17,4 Турция 10,9 Индия 2,0

Неизвестно, за какой год приведены данные, но согласно им в России пьют не так уж и много пива – по этому показателю в БРИКС мы уступаем ЮАР и Бразилии (хотя превосходим Китай и особенно Индию, где этот напиток, судя по всему, совсем не популярен). Мало пива употребляют и во Франции с Италией – видимо, вместо него предпочитая смаковать вино.

В каких странах мира пьют больше всего водки

Фото - © Adobe Stock

Зато по водке Россия – впереди планеты всей. Во всяком случае, по данным портала World Population Review. Единица измерения – количество шотов (или, по-нашему, рюмок) в месяц на человека. В таблице указаны страны, в которых этот показатель составляет три и больше.

Страна Количество рюмок водки в год на душу населения Россия 17 Польша 14 Украина 10 Болгария 5 Словакия 4 США 4 Ирландия 3 Финляндия 3 Великобритания 3 Канада 3 Венгрия 3

Как видим, братья-славяне тоже не подвели, оставив преследователей далеко позади. США пытаются угнаться, но куда там – гиблое дело (хотя, наверное, компенсируют каким-нибудь бурбоном).