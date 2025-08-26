Электронное правительство в разных странах мира: на каком месте Россия и портал «Госуслуги»

Российское правительство уже много лет прикладывает серьезные усилия по цифровизации сферы взаимодействия граждан с государством. Главным плодом этой деятельности стали разнообразные порталы госуслуг – как федеральный, так и региональные. Однако те же процессы происходят и в других странах мира, о чем жители отдельных государств могут иметь весьма слабое представление. Между тем эти данные уже не первое десятилетие анализируются и публикуются ООН.

Как ООН оценивает страны по уровню развития электронного правительства

Фото - © Eborutta/Wikipedia.org

Каждые два года ООН публикует исследование сферы электронного (или цифрового) правительства, то есть переноса деятельности государственных органов в интернет. Этим занимается Департамент по экономическим и социальным вопросам организации (UN DESA), причем делает это с далекого 2001 года. Последнее на данный момент исследование было опубликовано в 2024 году.

Для каждой своей страны-члена ООН рассчитывает Индекс развития электронного правительства (EGDI). Он рассчитывается из трех компонентов:

Индекс телекоммуникационной инфраструктуры (TII), отражающий уровень доступности интернета для жителей;

Индекс человеческого капитала (HCI), который рассчитывается исходя из уровня грамотности и образования населения;

Индекс онлайн-услуг (OSI), отражающий собственно степень развития государственных электронных сервисов.

EGDI создан для оценки положения дел на национальном уровне. Кроме того, с 2018 года ООН рассчитывает Индекс местных онлайн-услуг (LOSI) для городов.

При расчете любого вышеуказанного индекса за эталон берется единица. Как правило, индекс представляет собой число меньше единицы, и чем ближе он к ней, тем лучше развитие электронного правительства в стране или городе.

Индекс от 0,75 до 1 считается очень высоким, от 0,50 до 0,75 – высоким, от 0,25 до 0,50 – средним, от 0 до 0,25 – низким.

ООН отмечает, что в 2024 году государства с очень высокими значениями EGDI впервые за все время исследований составили наибольшую долю – 39% от общего числа (76 из 193 оцененных стран). Страны с высокими значениями EGDI составили 32% (62 страны), со средними значениями – 23% (44 страны), с низкими значениями – 6% (11 стран).

Какое место занимает Россия по уровню развития электронного правительства

Фото - © Департамент по экономическим и социальным вопросам

EGDI России составляет 0,8532 и относится к группе очень высоких. Он слагается из:

TII – 0,95112;

HCI – 0,8319;

OSI – 0,7766.

То есть лучше всего дела в России обстоят с доступом жителей к интернету, чуть похуже – с человеческим капиталом, еще чуть похуже – с собственно онлайн-услугами.

Если в рейтинге EGDI РФ занимает 43 место в мире, то в рейтинге OSI – 55-е.

Кто же входит в число лидеров на планете по качеству государственных онлайн-услуг?

Ниже – первая десятка стран по величине OSI:

Страна Значение OSI 1. Южная Корея 1,000 2. Дания 0,9992 3. Эстония 0,9954 4. Саудовская Аравия 0,9899 5. Украина 0,9854 6. Сингапур 0,9831 7. Великобритания 0,9535 8. Новая Зеландия 0,9453 9. Япония 0,9427 10. Казахстан 0,9390

Обращает на себя внимание показатель Южной Кореи, набравшей эталонную единицу.

Немного не дотянули до первой десятки Китай (0,9258) и Германия (0,9238).

Успех Украины в исследовании отмечен отдельно. В частности, там говорится следующее: «Несмотря на продолжающийся конфликт с Российской Федерацией, Украина достигла впечатляющего прогресса в цифровом развитии. Правительство переместило все публичные данные и услуги на публичные облачные платформы за рубежом, обеспечив безопасность и доступность критически важной информации, и цифровую устойчивость… Государственно-частное партнерство сыграло решающую роль в цифровой трансформации страны. Сотрудничество с основными цифровыми провайдерами, такими как Microsoft, Amazon Web Services, SpaceX и Palantir Technologies, позволило Украине использовать передовые технологии и инфраструктуру… Стратегический подход Украины защищает цифровые активы и поддерживает экономическую деятельность и государственные услуги в условиях конфликта, позиционируя страну как устойчивого и дальновидного цифрового лидера».

Что касается стран с высоким, средним и низким уровнем цифрового развития, то, как видно на картинке выше, расположены они в основном в Африке, на Ближнем Востоке и в Южной Азии (собственно, в этих регионах лишь несколько стран дотянули до очень высокого уровня).

Какое место занимает Москва по уровню развития электронного правительства

Фото - © Департамент по экономическим и социальным вопросам

В рейтинге городов по величине LOSI Москва стоит заметно выше, чем Россия в рейтинге стран: столица РФ делит 16-18 места с австрийской Веной и (неожиданно) с колумбийской Боготой.

Первая тройка городов по величине LOSI – эстонский Таллин, испанский Мадрид и аравийский Рияд.

Какое место в мире занимает портал «Госуслуги»

Фото - © РИА Новости

В исследовании ООН не сравниваются конкретные порталы госуслуг, поэтому для этой информации можно обратиться к рейтингам посещаемости сайтов. Так, по данным портала Similarweb, федеральный российский портал «Госуслуги» занял второе место в мире по посещаемости по итогам июля 2025 года в категории «Государство и право». Первое и третье места – у двух разных доменов бразильского федерального правительственного портала, четвертое – у турецкого, пятое и шестое – у двух разных доменов британского. Ниже идут сайты, имеющие менее 100 миллионов посещений в месяц.

Из всех американских порталов выше всех (9 место) расположился правительственный портал штата Калифорния.

Если брать самые населенные страны мира, то из индийских сайтов лидером является Aadhar — крупнейшая в мире система биометрической идентификации. Однако он занимает только 10 место.

Данных по китайским сайтам в рейтинге Similarweb нет.

Централизация госуслуг на одном сайте существует не во всех странах. Так, про Данию, уже в четвертый раз подряд занявшую первое место в мире по величине EGDI, в исследовании ООН говорится следующее: «Дания активно продвигает свою стратегию цифрового правительства, сосредоточившись на создании комплексных цифровых порталов для граждан, предприятий и медицинских служб через такие платформы, как borger.dk, virk.dk и sundhed.dk, одновременно поощряя участие граждан через такие инициативы, как borgerforslag.dk».

В США, как отмечают многие комментаторы, централизованного портала госуслуг на федеральном уровне и вовсе не существует. Таким образом, у России в этом плане есть заметное достижение, что и подтверждают данные веб-аналитики.

Любопытно, что если смотреть показатели в той же категории «Государство и право» за три месяца (май-июль 2025 года), то 10 место в мире по данным Similarweb занимает московский портал mos.ru – так что альтернативы централизованному сайту госуслуг у российских пользователей тоже есть.