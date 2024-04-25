Экономика Турции перегрета: инфляция скачет, ставки по кредитам зашкаливают, но льготная ипотека выдается

Что может быть, если экономикой пытается рулить глава государства, плохо в ней разбирающийся, но считающий свое мнение единственно верным, можно увидеть на примере южного соседа России – Турции. После ряда экспериментов, получивших название эрдаганомика, даже смена экономического курса и возвращение в лоно здравого смысла плохо помогают. Какие процессы происходят в экономике Турции сейчас, читайте в материале РИАМО.

Эрдоган рулит экономикой: борьба с инфляцией и смена глав ЦБ в Турции

Фото - © Рамиль Ситдиков/РИА Новости

Инфляция в Турции всегда была значительно выше, чем в странах Европы и чем во многих других развивающихся странах. Это во многом связано со спецификой турецкой модели экономики, которая всегда зависела от туризма, и, соответственно, от притока иностранного капитала в страну. По мере сокращения притока иностранного капитала в страну ослабляется курс национальной валюты, и чем слабее нацвалюта, тем выше в стране инфляционные ожидания, которые не в последнюю очередь способствуют раскрутке инфляционной спирали, объясняет ситуацию в турецкой экономике ведущий аналитик Freedom Finance Global Наталья Мильчакова.

Президент Реджеп Тайип Эрдоган, как только пришел к власти, изначально объявлял «войну» высоким процентным ставкам банков, однако, низкие процентные ставки только увеличивали денежную массу в обращении, а на рост издержек производства никак повлиять не могли, отмечает Мильчакова. Соответственно, к 2020 году в Турции инфляция начала расти галопирующими темпами, и эта тенденция была усилена еще и пандемией коронавируса, так как туристические потоки в Турцию резко снизились, что сократило приток валюты в страну и впоследствии еще больше обвалило курс и без того слабой лиры.

Для целей борьбы с инфляцией президент Эрдоган сменил уже пять руководителей центрального банка, который не независим, а напрямую подчиняется президенту, но ощутимых результатов в борьбе с инфляцией это не обеспечило. Действующий глава турецкого Центробанка Фатих Карахан, занявший этот пост в конце 2023 года, пытается бороться с инфляцией уже старыми проверенными методами в виде повышения процентных ставок, и недавно центральный банк повысил процентную ставку до 50% годовых. Результаты пока не слишком впечатляют – годовая инфляция в Турции, хотя еще и не вернулась на уровень 80%, но все равно остается очень высокой (69% в марте), а Турция, соответственно, по-прежнему входит в пятерку стран мира с самой высокой инфляцией, говорит Мильчакова.

Профессор, и. о. завкафедрой мировой экономики и международных экономических отношений ГУУ Евгений Смирнов отмечает, что инфляция в Турции в последнее время крайне неустойчива. И основной ее причиной является то, что долгое время процентные ставки в Турции оставались предельно низкими, и правительство не решалось сделать денежно-кредитную политику жесткой. Определенное время экономика Турции процветала, экспорт и иностранные инвестиции были высоки, валюта стабильна, а процентные ставки низки.

«Сейчас экономика оказалась в состоянии сильного перегрева, и в данном случае необходимы серьезные усилия монетарной политики, чтобы стабилизировать инфляцию. Плюс ко всему инфляция проявляет устойчивость вследствие влияния геополитических рисков и завышенных инфляционных ожиданий», – говорит эксперт.

Что происходит с кредитованием в Турции: процентные ставки зашкаливают, но есть и льготная ипотека

Фото - © Fargoh. Собственная работа/Wikipedia.org

Процентные ставки по кредитам в Турции очень высоки, отмечает Мильчакова.

«В первом квартале текущего года средняя процентная ставка в стране достигла 60%, в том числе, по потребительским кредитам «общего назначения» (то есть, «на любые цели») процентные ставки находятся на уровне 65-68%. Но, тем не менее, это не мешает населению брать кредиты, хотя при таких ставках в кредит покупается не так много товаров и услуг. Например, с помощью ипотечных кредитов в Турции покупается всего около 7% жилья в новостройках по сравнению с Россией, где в ипотеку приобретается до 70% нового жилья», – констатирует аналитик.

Президент Эрдоган запустил недавно льготную ипотеку под процент 0,69% в месяц (то есть чуть больше 8% в год), но с высоким первоначальным взносом, до 40-45% стоимости жилья и очень небольшой максимальной суммой кредита, всего 5 миллионов лир (чуть больше 150 тысяч долларов).

«Так что процентные ставки в Турции очень высокие, но есть и льготы от государства, делающие кредиты относительно доступными населению», – подчеркивает Мильчакова.

По словам заместителя председателя совета директоров Mayalanya Group Милы Гребенщиковой, ставки по ипотеке в турецких банках варьируется от 3 до 4,5% в месяц, соответственно 36–54% годовых. Сроки ипотечных кредитов также различается – обычно от 5 до 30 лет.

«Цель высоких ставок – помешать банкам выдавать больше кредитов. Это ослабит спрос граждан. Сегодня важно попытаться “обуздать” инфляционную среду на рынке с помощью банков, не выдающих кредиты», – считает она.

Правительство предлагает различные программы ипотечного кредитования, рассказывает Гребенщикова.

«Так, в октябре прошлого года появилась льготная ипотека для семей, которые приобретают свое первое жилье. Процентная ставка по такой программе составит 1,2%, а срок кредита – 15 лет. Но подойдет не любая локация, а только та, где гражданин был зарегистрирован в течение последнего года. Размер первоначального взноса обычно составляет от 20% до 40% от общей стоимости недвижимости», - приводит цифры эксперт.

По данным Турецкого института статистики, продажи ипотечного жилья в Турции в январе снизились на 63,5% по сравнению с аналогичным месяцем прошлого года и составили 5 915 тысяч домов. Доля продаж с ипотекой в общем объеме продаж жилья составила 7,4%.

«В феврале текущего года количество покупок жилья с помощью ипотеки немного выросло и составило 8827 единиц. Однако, если сравнивать этот показатель с февралем 2023 года, то мы можем сказать, что количество снизилось почти в половину – на 49%», – констатирует Гребенщикова.

Если спрос превышает предложение, рост инфляции неизбежен

Фото - © snowing/Freepik

Несмотря на то, что Центробанк Турции предпринял значительное повышение процентных ставок (с июня 2023 году – с 8,5% до 50%) с целью стабилизации курса национальной валюты и обуздания инфляции, это не привело к рецессии в экономике, а она, напротив, росла, особенно в конце прошлого года, отмечает Смирнов. Такая динамика была связана в основном с ростом расходов домохозяйств, и в итоге ВВП страны вырос в 2023 году на 4,5%, превзойдя все ожидания и прогнозы (в 2022 году – на 5,5%). Таким образом, в экономике наблюдается модель роста, все больше ориентирующегося на потребление.

При этом государство, увеличивая процентную ставку, стремится ограничить роль потребления (оно уже формирует больше 50% ВВП страны и растет в два раза быстрее самого ВВП) и сделать так, чтобы роль чистого экспорта (экспорта за минусом импорта) в ВВП росла, говорит Смирнов.

«В 2024 году рост ВВП Турции еще больше замедлится, а инфляция, достигнув пика к середине года, также начнет снижаться. Эти тренды будут обусловлены предельно жестким повышением процентных ставок. Однако важно продолжать меры по стабилизации потребления, поскольку наблюдающееся превышение спроса в экономике над предложением стимулирует инфляцию», – отмечает эксперт.

В целом, в экономике необходимо сочетание жесткой денежно-кредитной политики с мерами по стимулированию экономического роста. Помимо инфляции, есть ряд проблем, связанных с производительностью и барьерами для частных инвестиций (ввиду опять же высоких процентных ставок и, соответственно, более дорогих кредитов). Эти проблемы выступают серьезными ограничителями средне- и долгосрочного экономического роста, полагает Смирнов.