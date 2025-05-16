Экономика Катара: очень высокий уровень жизни при высоких ценах

Какова структура экономики Катара и что способствует высокому уровню жизни в стране в настоящее время, читайте в материале РИАМО.

Экономика Катара характеризуется высокой устойчивостью и одним из самых высоких в мире ВВП на душу населения благодаря масштабному экспорту нефти и сжиженного природного газа. ВВП страны в 2023 году составил 344,4 миллиардов долларов в номинальном выражении и 411,4 миллиардов долларов по паритету покупательной способности, при темпе роста 4,4% в год.

Экономика Катара

Фото - © Сергей Богомяко / Фотобанк Лори

Основу экономики Катара составляют нефтегазовый сектор (55% ВВП) и сектор услуг (45%).

Доходы от экспорта сжиженного природного газа (СПГ) служат финансовым фундаментом для масштабных преобразований в рамках государственной программы «Qatar National Vision 2030», которые направлены на создание современной, устойчивой и конкурентоспособной экономики с открытыми рынками и привлекательной для внутренних и иностранных инвестиций деловой средой.

Однако несмотря на устойчивые доходы от энергоресурсов, власти активно реализуют стратегию диверсификации: стимулируют инвестиции в другие отрасли, развивают туризм и усиливают финансовую инфраструктуру, отмечает эксперт по развитию бизнеса на Ближнем Востоке Кристина Танцюра.

Традиционная зависимость Катара от нефтегазового сектора постепенно уступает место диверсифицированной и инновационной модели роста, констатирует старший вице-президент ПАО «РосДорБанк» Ирина Пыхтина.

«Катар делает стратегическую ставку на цифровизацию финансового сектора, активно внедряя инновационные финтех-решения. При этом государство выступает не просто регулятором, а непосредственно драйвером изменений через государственно-частное партнерство и инвестиционную деятельность Суверенного фонда», — отмечает банкир.

Финансовый сектор Катара

Фото - © Сергей Богомяко / Фотобанк Лори

Финансовый сектор Катара является одним из ведущих в регионе, отмечает эксперт по развитию бизнеса на Ближнем Востоке. Через платформу Qatar Financial Centre (QFC) осуществляется поддержка банков, страховых и инвестиционных компаний, юридических и консалтинговых фирм. QFC занимает пятое место в мире по исламскому банкингу и уже привлек более 100 миллиардов долларов инвестиций, создав свыше 20 тысяч рабочих мест.

«Финансовые и налоговые условия здесь ориентированы на поддержку иностранных игроков и предоставление комплексных сервисов в одном месте — от регистрации бизнеса до сопровождения операций» Кристина Танцюра эксперт по развитию бизнеса на Ближнем Востоке

В Катаре активно развиваются альтернативные платежные системы, рассказывает Пыхтина. Финтех-сервисы QPay и Ooredoo Money работают как цифровые кошельки и платежные платформы, обеспечивая обмен валюты по выгодному курсу, мгновенные переводы между пользователями по номеру телефона, а также в любой катарский банк – по номеру счета. Ooredoo Money дополнительно позволяет пользователям совершать международные переводы, а также оплачивать покупки с помощью QR-кода. Сервис не требует открытия банковского счета, используется только номер телефона (что особенно удобно для экспатов, не имеющих Qatar ID), объясняет финансист.

В стране также действует инновационный сервис одноразовых виртуальных карт для безопасных онлайн-платежей Karty, разработанный Qatar National Bank, — после использования карты автоматически блокируются, добавляет она.

Уровень жизни населения в Катаре

Фото - © Сергей Богомяко / Фотобанк Лори

Уровень жизни населения в Катаре считается одним из самых высоких в мире: в 2023 году ВВП на душу населения составил более 80 тысяч долларов.

«Уровень жизни в Катаре — один из самых высоких в мире. Бесплатные медицина и образование, высокая зарплата и низкий уровень преступности создают комфортные условия, особенно для граждан Катара. Однако стоимость жизни также высока: аренда жилья, питание, услуги и транспорт обойдутся дорого. Для комфортного проживания на одного человека требуется не менее 4500 долларов в месяц. При этом наибольшие привилегии доступны лишь гражданам и тем, кто получил катарское подданство», — комментирует Танцюра.

Стоит понимать, что значительную часть населения Катара составляют трудовые мигранты (более 85%), чьи условия жизни и труда могут существенно отличаться от условий катарцев и квалифицированных экспатов, говорит старший вице-президент ПАО «РосДорБанк». В Катаре долгие годы широко применялись бизнес-модели, ориентированные на низкий уровень заработной платы, что снижало мотивацию граждан в трудоустройстве в частном секторе и тормозило рост производительности труда, отмечает она.

«В настоящий момент Катар планирует повысить занятость местного населения в частном секторе за счет стимулирования компаний к найму катарцев и инвестиций в программы повышения квалификации. Одновременно с этим государство реформирует систему образования, делая упор на подготовку специалистов в приоритетных секторах экономики, развитие направлений STEM (естественные науки, технология, инженерия, математика), а также адаптацию образовательных программ под потребности экономики», — прокомментировала Пыхтина.

Экономические партнеры Катара

Фото - © Freepik.com

Катар активно развивает экономические отношения с Китаем, Индией, США, ЕС, Южной Кореей, Японией, Великобританией, постепенно увеличивая экспорт СПГ, а также привлекая технологии и диверсифицируя экономику.

Основным экспортным направлением для Катара является Китай, с которым в 2024 году были заключены долгосрочные контракты на поставку СПГ, объясняет Пыхтина. Двусторонние инвестиции между Китаем и Катаром продолжают расти, при этом китайские компании активно вовлечены в реализацию крупных катарских проектов по развитию энергетики, инфраструктуры и «зеленых» инициатив. Страны также сотрудничают в стратегических вопросах в области энергетики и политической координации по региональным вопросам.

«Стратегическим партнером Катара являются Соединенные Штаты, с которыми государство установило обширные экономические связи в области технологий, инноваций, чистой энергии и минералов. Катар активно инвестирует в США через Суверенный фонд и его дочерние компании. Высокую значимость имеет сотрудничество США и Катара в области обеспечения региональной безопасности – Катар активно приобретает у США современное вооружение, между странами действует соглашение о сотрудничестве в области обороны, которое обеспечило доступ США к катарским военным базам», — отметила старший вице-президент ПАО «РосДорБанк».

«Экономические связи с Россией пока невелики по объему — в 2021 году товарооборот составил 175,5 миллионов долларов. Однако инвестиции катарского суверенного фонда в российские активы (ВТБ, Пулково, Роснефть, инфраструктурные проекты) до 2022 года достигли 13 миллиардов долларов. В условиях геополитической нестабильности планы по наращиванию вложений приостановлены до улучшения ситуации», — прокомментировала эксперт по развитию бизнеса на Ближнем Востоке Танцюра.