Эффект «санкционного домино»: как сильно вырастут цены на нефть из-за событий на Ближнем Востоке

Какова вероятность развития сценария, по которому нефтяные котировки продолжат рост, и как это скажется на стоимости российской нефти, читайте в материале РИАМО.

Взаимные ракетные обстрелы Израиля и Ирана могут иметь критическое значение для мирового рынка энергоносителей, причем рост цен на «черное золото» может пойти по разным сценариям.

Два сценария роста цен на нефть из-за событий на Ближнем Востоке

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Конфликт, разгоревшийся на Ближнем Востоке, значительно увеличил ценовую волатильность на сырую нефть, комментирует ситуацию директор по развитию инжиниринговой компании «Энергия Плюс» Павел Марышев.

«Очередной этап противостояния Израиля и Арабского мира — взаимные ракетные обстрелы — может иметь критическое значение для мирового рынка энергоносителей. Мы уже наблюдаем рост стоимости нефти марки Brent величиной 5%, и это —предел. В случае, если географически конфликт будет локализован, не получит более широкого распространения (оптимистичный сценарий), то роста свыше 6-8% ожидать не стоит», — считает эксперт.

Если же Израиль выберет в качестве приоритетных целей объекты энергетической инфраструктуры на территории Ирана, то, по мнению Марышева, рост уже выйдет за рамки 8-9%,. Пессимистичный сценарий развития ситуации, включающий нарушение логистических цепочек — в частности, затруднение движения нефтяных танкеров через Ормузский пролив — может оказать более серьезное влияние на нефтяные котировки. В таком случае цена на нефть может добраться до отметки в 100 долларов за баррель, прогнозирует эксперт.

Цена на нефть будет расти в любом случае

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Отягчающим фактором в разрезе динамики нефтяных цен может стать произраильская позиция США, которая наверняка подразумевает дальнейшее увеличение санкционного давления на Иран, считает Марышев.

«Активное участие партнеров Тегерана, расположенных на территории Ирака, Сирии и прочих стран региона, может вызвать эффект „санкционного домино“, который выступит сильнейшим импульсом для роста нефтяных цен. В таком случае, вероятно, цена превысит 140 долларов за баррель», — говорит эксперт.

По его мнению, в любом случае, вне зависимости от сценария развития ближневосточного конфликта, цена на нефть будет расти. А поскольку вариантов для быстрого разрешения региональных противоречий на горизонте не предвидится, то предложение на нефтяном рынке значительно сократится, а спрос останется прежним. Соответственно, обратной корректировки цен в ближайшее время ожидать не следует, полагает директор по развитию инжиниринговой компании «Энергия Плюс».

К началу 2025 года мировые цены на нефть достигнут 95-96 долларов

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Наиболее вероятным вариантом развития событий представляется локализация конфликта, умеренное снижение нефтедобычи в регионе и веерное введение санкций, отмечает Марышев. В такой ситуации графики цен пойдут вверх.

«Полагаю, что наиболее вероятна следующая динамика нефтяных котировок: в октябре цена за баррель возрастет до 90 долларов на фоне обострения конфликта. Далее рост цены сохранится, но несколько замедлится», — полагает эксперт.

По его прогнозу, к началу следующего года цены, скорее всего, достигнут отметки 95-96 долларов и в случае нормализации ситуации на Ближнем Востоке начнут активно падать.

Цены на российскую нефть: чего ждать до конца 2024 года

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Что касается российской нефти, то нужно отметить, что ценовой потолок никто не отменял, поэтому официально поставки российского сырья будут производиться по цене 60 долларов за баррель, объясняет эксперт. Реальная же стоимость экспортируемой нефти возрастет вслед за котировками на международных биржах.

«Полагаю, что рост цены на российскую нефть будет более умеренным, нежели на „неподсанкционные“ альтернативы. Поэтому торговать по цене около 80-85 долларов за баррель в октябре, а при негативном сценарии развития ближневосточного конфликта — по 90-95 долларов уже к концу года, вполне реально», — прогнозирует Марышев.

Поскольку объем предложения ближневосточной нефти на рынке будет снижаться, то следует ожидать повышения устойчивости и объема экспорта российской нефти.

«Вне зависимости от ценовой динамики это является хорошей предпосылкой для российской экономики в целом», — резюмирует эксперт.