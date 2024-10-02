Атака Ирана на Израиль 1 октября: очередной спектакль или настоящая эскалация

Чем закончился новый ракетный удар Ирана по Израилю и какие последствия он может за собой повлечь для Ближнего Востока и всего мира, читайте в материале РИАМО.

Вечером 1 октября Иран нанес очередной «удар возмездия» по Израилю, выпустив большое количество баллистических ракет в ответ на агрессивные действия еврейского государства в последние месяцы – в частности, убийство главы политбюро ХАМАС Исмаила Хании в Тегеране и атаку на тесно связанное с Ираном ливанское движение «Хезболла». Однако серьезность этой атаки – как и предыдущей, имевшей место в апреле – вызывает большие вопросы.

Как происходила и чем закончилась атака Ирана на Израиль 1 октября

Информация о том, что Иран может нанести ракетный удар по Израилю, появилась в СМИ за несколько часов до самого удара, который состоялся около 20 часов по израильскому времени (совпадает с московским) 1 октября. Интернет быстро заполнили видеозаписи как пусков баллистических ракет с территории Ирана, так и взрывов в небе и на земле Израиля.

По результатам атаки СМИ исламской республики опубликовали бравурные материалы о том, что по меньше мере 80% ракет смогли преодолеть израильскую систему противоракетной обороны (ПРО), поразили газодобывающие установки на юго-западе Израиля и базу ВВС на юге страны. В частности, одно из иранских агентств сообщило об уничтожении более 20 самолетов F-35 ВВС Израиля, а государственный телеканал – о поражении израильских комплексов ПРО иранскими гиперзвуковыми ракетами.

А вот оценки последствий атаки в Израиле были прямо противоположными. Так, в Тель-Авиве в ходе удара пострадали всего двое человек, получивших легкие осколочные ранения, а единственным погибшим в стране оказался выходец из сектора Газа. Кроме того, в израильской армии (ЦАХАЛ) заявили, что ущерб в результате попаданий оказался незначительным и боеспособность ВВС не пострадала.

Что касается количества запущенных ракет, то разброс в его оценке оказался очень велик. Так, советник израильского премьер-министра сообщил о 180 ракетах, а газета The Jerusalem Post – о 400-500.

Реакция на удар Ирана по Израилю 1 октября

После иранской атаки обе стороны конфликта обменялись грозными, но несколько комичными взаимными угрозами. Так, лидер Ирана аятолла Хаменеи анонсировал еще более сокрушительные удары «по разлагающемуся телу сионистского режима», премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху назвал действия противника «большой ошибкой», за которую тот «заплатит», а начальник израильского Генштаба пообещал продемонстрировать «точные и удивительные наступательные возможности».

Кроме того, США, Великобритания и Франция заявили о том, что помогали сбивать иранские ракеты над территорией Израиля.

При этом, по информации американского портала Axios со ссылкой на израильских чиновников, США дали понять Израилю, что поддерживают его намерение ответить на обстрел Ирана, но полагают, что ответ должен быть «взвешенным». Как сообщил тот же Axios, Израиль ответит на атаку Ирана в течение нескольких дней, но какой конкретно это будет ответ, власти еврейского государства пока не решили.

При этом глава иранского МИД Аббас Аракчи заявил, что Иран ожидает постепенной стабилизации ситуации в регионе в ближайшие дни.

Ирану не удастся избежать войны с Израилем

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Российский политолог Сергей Марков еще накануне удара предсказал, что серьезной атаки Ирана на Израиль не будет.

«Иран боится, что Запад и его союзники нанесут в ответ по Ирану такой же чудовищный по силе санкционный удар, как по России. Сейчас санкции против Ирана условно примерно в 10 раз меньше, чем санкции против России. И то Ирану очень некомфортно. А такой же санкционный удар, как и по России, Иран может и не выдержать» Сергей Марков политолог

Кроме того, по мнению Маркова, Иран боится удара ядерным оружием со стороны Израиля.

«Ведь все видят на примере сектора Газа, что США и Европа и их подчиненные союзники готовы простить Израилю почти любой уровень жесткости и даже жестокости», – отметил политолог.

После удара Марков напомнил последовательность событий последних месяцев:

«1. Израиль нанес удар по консульству Ирана в Сирии и уничтожил много офицеров и генералов Ирана.

2. В ответ Иран нанес удар-спектакль по Израилю без ущерба 13 апреля.

3. Израиль взорвал главу ХАМАС прямо в Тегеране после его участия [в мероприятии в] президентском дворце.

4. Иран никак не ответил.

5. Израиль взорвал тысячи пейджеров у “Хезболлы”.

6. Израиль ракетным ударом убил главу “Хезболлы” и главу сил “Кудс” КСИР Ирана.

7. Иран 1 октября опять ответил ракетным ударом-спектаклем без ущерба Израилю.

8. Логика подсказывает, что дальше Израиль будет уничтожать жестких лидеров Ирана.

9. Израиль в конце концов уничтожит духовного лидера Ирана.

10. А власть достанется иранскому Горбачеву - нынешнему президенту Ирана, который мечтает помирить Иран с Западом.

11. Иран хочет ускользнуть от войны, но ему не дадут».

По мнению Маркова, эксперты пока не понимают, не хочет Иран или же не может нанести Израилю серьезный ущерб.