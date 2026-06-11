Двухметровый тунец в Приморье: почему огромная рыба приходит к нашим берегам и хорошо ли это

О том, чем вызван наплыв тунца в залив Петра Великого и чем это может грозить рыбакам, туристам и морским обитателям – рассказываем в материале РИАМО.

Наплыв тунца в Приморье: рыболовы бьют рекорды

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С конца мая 2026 года жители залива Петра Великого массово выходят на рыбную ловлю: в прибрежных водах появились голубые тунцы размером от полутора до двух метров. На промысел собираются большими группами, так как рыбину весом 100-200 килограммов в одиночку просто не вытянуть.

Местные рыбаки хвастаются богатым уловом: некоторые особи размером почти вдвое больше взрослого человека. Поднимать их из лодок приходится с помощью крана.

По словам местных жителей, такой наплыв крупной рыбы – явление редкое, но в последнее время случается все чаще. Например, сахалинские рыбаки вылавливали огромных тунцов в сентябре 2025 года. Заплывы тунца в Приморье наблюдались и в XX веке. Например, в 1949 году в заливе Посьета (юго-западная часть залива Петра Великого) были пойманы три экземпляра тунцов, самый крупный из которых весил 375 кг, другие – 245 и 261 кг.

Почему в Приморье пришел сверхкрупный тунец

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Обычно тунец обитает в тропических и субтропических водах, но в последние годы все чаще приплывает в моря, находящиеся севернее их привычного ареала обитания. По мнению ихтиологов и климатологов, приход тунца в залив Петра Великого – явление вполне закономерное и вызвано оно в том числе глобальным потеплением. Раньше в акваторию залива заплывали только молодые особи, но теперь этот путь кормовой миграции освоили и крупные рыбы. Возможно, в будущем обилие гигантских тунцов в дальневосточных водах станет вполне привычным явлением.

В числе других причин наплыва тунца в северные воды называют истощение кормовой базы в открытом море – из-за бесконтрольного вылова рыбы тральщиками. Также голубого тунца привлекает в залив увеличение популяции иваси – дальневосточной сардины, которая является основной пищей тунцовых рыб.

Приход тунца в Приморье: плюсы и минусы

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С одной стороны, для многих рыбаков завидный улов – повод для гордости, ведь не каждому удается добыть рыбу весом в 150 кг или больше. С другой, тунцы такого размера очень прожорливы и массово истребляют более мелкую рыбу в акватории. В частности, рыболовы отмечают, что численность горбуши и лосося сильно уменьшилась. Ихтиологи также фиксируют значительное сокращение биоразнообразия в местах, где появились крупные тунцы.

Кроме того, вслед за тунцом к приморским берегам приходят и многочисленные акулы. Некоторые из них охотятся на тунца, который попадает на крючок и теряет маневренность. В сети появились видео, на которых выловленные тунцы имеют серьезные повреждения из-за нападения акул, часть улова и вовсе попадается без хвоста: акулы объедают тунцов, пока те пытаются сорваться с крючка. Однако для региона акулы не являются экзотикой: в дальневосточных водах их обитает около 50 видов, но обычно они стараются держаться дальше от берега.

Уменьшение количества промысловой рыбы и появление акул создает некоторые проблемы как для рыболовов Приморского края, так и для отдыхающих, которые приезжают на приморские пляжи с целью искупаться. В то же время турагентства предполагают, что огромные тунцы привлекут в регион сотни рыбаков-экстремалов со всей страны, так что туристическая отрасль Дальнего Востока внакладе не останется.