Два основных сценария по ключевой ставке ЦБ в марте: какой реализуется

21 марта состоится очередное заседание Совета директоров Банка России, где будет рассматриваться вопрос о ключевой ставке. С момента последнего заседания ЦБ в феврале эксперты давали разные прогнозы, причем, звучали все три варианта: повысит, оставит прежней и снизит. Сейчас аналитики склонны рассматривать только два сценария.

В марте ЦБ сохранит ключевую ставку

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«Мы полагаем, что Банк России сохранит ставку на заседании в марте на уровне 21%, поскольку начало года характеризуется множеством сезонных факторов, которые не могут достоверно охарактеризовать положение экономики. По нашим оценкам, Банк России будет ждать более репрезентативных показателей, которые будут выходить весной, прежде чем изменит ставку в ту или иную сторону», — отмечает ведущий аналитик «Цифра брокер» Наталия Пырьева.

По ее мнению, говорить о развороте инфляции в сторону снижения пока преждевременно, однако давление в январе-феврале во многом было обосновано значительным ростом зарплат в декабре (на 23,9% год к году). Это, вероятно, было связано с массовыми выплатами годовых премий в преддверии повышения налогов в 2025 году.

Укрепление рубля в данных по инфляции все еще не учтено, хотя эффект быть должен, вероятно, он будет проявляться весной.

Вместе с тем, кредитование продолжает демонстрировать признаки нормализации и охлаждения.

«Полагаем, что расходы бюджета весной также снизятся в сравнении с масштабными показателями начала года, что также будет импульсом к охлаждению инфляционного давления» Наталия Пырьева ведущий аналитик «Цифра брокер»

Руководитель аналитического управления по глобальным рынкам ИК Fontvielle Артур Мейнхард также полагает ЦБ сохранит ключевую ставку без изменений и смягчит свою риторику.

Среди ключевых индикаторов, которые будут в фокусе внимания ЦБ на мартовском заседании, аналитик назвал бюджетный дефицит, инфляционные ожидания, рынок труда, деловые настроения, курсовую динамику.

«Конечно, это далеко не исчерпывающий перечень макроданных, которые анализирует Банк России, но данные индикаторы регулятор точно будет учитывать при принятии решения по ключевой ставке. И пока большинство из них говорит о том, что ключевая ставка не будет повышена», — резюмировал Мейнхард.

Ключевую ставку снизят на 100 базисных пунктов

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«Сейчас наблюдаются рекордные переподписки на новые выпуски ОФЗ с погашением в 2035 и 2040 годах, доходность по которым складывается в районе 17% годовых. В начале марта кривая бескупонной доходности (КБД) перевернулась, то есть инвесторы перекладываются из коротких выпусков в длинные. Кроме того, институциональные игроки ребалансируют свои портфели в пользу длинных выпусков, что уже привело к росту индекса RGBI до уровней мая 2024 года, когда ключевая ставка была на уровне 16% годовых», — описывает ситуацию инвестиционный директор Atomic Capital Илья Перелешин.

Банки тоже не остаются в стороне и пересматривают процентные ставки по депозитам разного срока действия, свидетельствуют данные сервиса Финуслуги. Так, в феврале 15 из 20 финансово-кредитных учреждения снизили процентные ставки по своим вкладам: 10 сделали это на следующей неделе после заседания Банка России, еще 5 чуть позже.

Рынок и профучастники банковского сектора явно закладывают начало цикла снижения ставки, полагает Перелешин.

«Я считаю, что на этом фоне произойдет достаточно резкое первое движение вниз с целью продемонстрировать, что Банк России видит ожидания и реагирует на них. Наиболее вероятный сценарий — снижение ключевой ставки на 100 базисных пунктов», — комментирует эксперт.

О снижении ставки говорить рано

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«Банк России занял выжидательную позицию. Инфляция все еще остается высокой, но есть признаки замедления экономической активности. Тенденция пока не устойчивая и преждевременно говорить о скором снижении ставки», — высказывает свое мнение главный экономист «БКС Мир инвестиций» Илья Федоров.

Банку России нужно больше данных для обоснованного снижения ставки. Например, сохранение тренда на замедление кредитования. Снижение инфляции и инфляционных ожиданий, замедление темпа роста номинальных заработных плат. ЦБ сможет получить более четкую картину по итогам марта-апреля, считает экономист.