Доллар в ноябре рухнет до 75 или взлетит до 87 рублей: прогноз курса и факторы влияния

Доллар по 75 или 87 рублей: что будет с курсом в ноябре и почему все зависит от Ирана, читайте в материале РИАМО.

В ноябре курс доллара в России может пойти в противоположных направлениях: базовый прогноз экспертов предполагает колебания около 79–85 рублей, но развитие конфликта на Ближнем Востоке способно изменить ситуацию. Аналитики объяснили РИАМО, почему дорогая нефть поддерживает рубль, когда американская валюта может снова подорожать и чего ждать от курса к концу осени.

Прогноз курса доллара на ноябрь 2026: базовый диапазон и крайние сценарии

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После укрепления рубля в октябре валютный рынок подходит к ноябрю с несколькими сценариями. По оценке главного аналитика Инго Банка Петра Арронета, в следующем месяце доллар теоретически может подорожать до 87 рублей. Однако при дальнейшем росте нефтяных котировок и обострении ситуации на Ближнем Востоке американская валюта, напротив, способна опуститься к 75–78 рублям.

Более умеренный прогноз дает кандидат экономических наук, доцент кафедры аудита и корпоративной отчетности Финансового университета при Правительстве РФ Оксана Мощенко. По ее оценке, в ноябре доллар преимущественно будет торговаться в диапазоне 79–85 рублей. Минимальное значение может составить 78 рублей, максимальное — 87 рублей.

«Резких скачков доллара в ноябре не ожидаю», — отмечает эксперт.

Доцент Финансового университета Михаил Хачатурян также допускает укрепление рубля. По его прогнозу, к середине — концу ноября доллар может опуститься до 79–83 рублей. Впрочем, это сценарий, а не гарантия: динамика будет зависеть от нефтяных цен, внешнеполитических событий и поступления экспортной выручки.

Почему доллар подешевел в октябре и что поддерживает рубль

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По данным Банка России, официальный курс доллара снизился с 83,5588 рубля на 1 октября до 80,5381 рубля на 24 октября. Таким образом, за этот период рубль укрепился к американской валюте примерно на 3,6%.

Эксперт Мощенко связывает динамику с поступлением экспортной выручки, спросом импортеров и уровнем процентных ставок. Важную роль играет и налоговый период: компаниям необходимо рассчитываться с бюджетом, поэтому они продают часть валютной выручки, увеличивая предложение иностранной валюты на рынке.

Аналитик Арронет объясняет снижение доллара с 87 до 81 рубля прежде всего ростом нефтяных цен — в октябре котировки поднимались до 117 долларов за баррель. Дополнительную поддержку рублю, по его словам, оказало сохранение ключевой ставки.

Экономист Хачатурян также считает высокие цены на нефть одним из ключевых факторов устойчивости российской валюты. По его оценке, сочетание дорогого сырья и относительно стабильного санкционного давления помогает рублю удерживаться в диапазоне, близком к текущему.

Однако укрепление рубля не означает, что доллар продолжит снижаться без остановки. По мере завершения налоговых выплат поддержка со стороны экспортеров может ослабевать, а увеличение закупок за рубежом — повышать спрос на иностранную валюту.

Нефть и конфликт США с Ираном: при каком сценарии доллар подорожает до 87 рублей

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Одним из наиболее значимых факторов для курса в ноябре останется ситуация на Ближнем Востоке. От развития конфликта зависит, сохранится ли высокая стоимость нефти и насколько значительной будет валютная выручка российских экспортеров.

Арронет допускает рост доллара до 87 рублей, если возобновятся переговоры между США и Ираном. Логика прогноза заключается в том, что снижение геополитической напряженности может ослабить нефтяные котировки, а вместе с ними — один из факторов поддержки рубля.

Противоположный сценарий предполагает дальнейшую эскалацию. Если конфликт обострится и нефть Brent подорожает до 125–130 долларов за баррель, доллар, по оценке Арронета, может снизиться до 75–78 рублей.

Хачатурян также связывает перспективы укрепления рубля с возможным ростом нефтяных цен. Он оценивает вероятность нового обострения — вплоть до возобновления ударов по Ирану или наземного вторжения — в 5–15% на горизонте ноября 2026-го — января 2027 года. При реализации такого сценария, по его прогнозу, доллар может опуститься до 76–80 рублей, евро — до 86–90 рублей, юань — до 8,5–10,5 рубля.

При этом Хачатурян считает, что без существенного продвижения к урегулированию конфликта высокие нефтяные цены могут сохраняться как минимум до середины февраля 2027 года. В таком случае рубль, по его оценке, способен удерживаться в диапазоне 80–84 рубля за доллар.

Таким образом, главный риск для прогноза — не сам факт изменения нефтяных котировок, а масштаб и продолжительность внешнеполитических событий, которые могут вызвать резкое движение рынка.

Налоговый период и «дизельная сделка»: что еще повлияет на курс рубля

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В ноябре поддержку российской валюте может оказать налоговый период. По словам Хачатуряна, именно он станет одним из более значимых факторов укрепления рубля в середине и конце месяца.

Эксперт также обращает внимание на заключенную в конце прошлой недели «дизельную сделку», которая потенциально может увеличить поступления от продажи дизельного топлива в США. Однако рассчитывать на немедленный эффект не стоит: по оценке Хачатуряна, влияние проявится ближе к концу года, когда экспортная выручка начнет поступать в страну и использоваться для налоговых выплат.

Кроме того, возможный эффект сделки эксперт считает ограниченным из-за объемов поставок и риска ее прекращения после выборов в Конгресс США в ноябре 2026 года. По его оценке, вероятность разрыва соглашения в таком случае составляет 80–90%.

На валютный рынок будет влиять и спрос импортеров. Если компании начнут активнее закупать зарубежные товары и оборудование, им потребуется больше иностранной валюты. Это может частично компенсировать поддержку рубля со стороны экспортеров и налоговых выплат.

Мощенко также отмечает, что при отсутствии существенных изменений во внешнеторговых расчетах наиболее вероятны колебания курса внутри обозначенного диапазона, а не резкие скачки.

Прогноз курса доллара до конца 2026 года

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В среднесрочной перспективе эксперты не исключают сохранения относительно крепкого рубля, если нефтяные цены останутся высокими, а санкционное давление не усилится существенно.

Хачатурян считает, что при отсутствии значимых подвижек в урегулировании конфликта США и Ирана доллар может удерживаться в районе 80–84 рублей вплоть до начала 2027 года. Если же ситуация на Ближнем Востоке обострится, а нефть продолжит дорожать, у рубля появится потенциал для дальнейшего укрепления.

Арронет оценивает более глубокое снижение доллара — к 75–78 рублям — как возможный сценарий при нефти Brent по 125–130 долларов за баррель. Но при снижении нефтяных цен и изменении внешнеполитического фона американская валюта способна вернуться к 87 рублям.

Мощенко придерживается более сдержанного прогноза: в ноябре она не ожидает резких колебаний и ориентируется на диапазон 79–85 рублей, допуская выход курса к 78 или 87 рублям.

Итоговый прогноз: чего ждать от доллара в ноябре 2026

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Наиболее осторожный ориентир на ноябрь — доллар в районе 79–85 рублей. Но прогноз остается чувствительным к нефтяным ценам, развитию конфликта США и Ирана, налоговым выплатам и спросу импортеров. Если нефть резко подорожает на фоне эскалации, рубль может укрепиться сильнее ожиданий; если геополитическая напряженность снизится и нефтяные котировки пойдут вниз, доллар получит шанс вернуться к 87 рублям.