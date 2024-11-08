Доллар после победы Трампа: уверенный и довольный

Что будет с курсом доллара после победы Дональда Трампа на президентских выборах в США, читайте в материале РИАМО.

Доллар продемонстрировал рекордные рост после того, как стало ясно, кто станет 47-м президентом США. Дональда Трамп и доллар — явные фавориты мировой экономики на этой неделе. Каким будет курс доллара в ближайшее время и что произойдет после того, как пройдет первая эйфория от ошеломляющей победы Трампа.

Рост курса доллара означает вероятность роста экономики США при Трампе

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В день выборов президента США доллар отреагировал укреплением своих позиций на валютном рынке, что закладывает вероятный рост экономики США и протекционизм, заявленный в рамках предвыборной кампании новым главой Белого дома.

«Тот факт, что Сенат также остается за республиканцами, позволит в большей степени реализовывать обещания в рамках предвыборной программы, однако стоит подождать того, как заявления будут реализовываться и какую долю обещаний новый президент выполнит. Это может отразиться на будущем уровне по индексу доллара», — считает управляющий директор по инвестициям УК ПСБ Николай Рясков.

Доля доллара в золотовалютных резервах центральных банков снижалась последние годы, однако он оставался главной резервной валютой в мире. Эксперт ожидает, что доллар сохранит за собой такие позиции. При этом на его привлекательность могут повлиять масштабы роста экономики и рост объемов долга США, отмечает Рясков.

По оценкам Комитета по ответственному федеральному бюджету при реализации мер, озвученных в рамках предвыборной гонки, рост долга может составить до 7,75 трлн долларов, что может привести к росту долговой нагрузки, добавляет эксперт.

Сильный доллар будет давить на нефть, что ослабит рубль

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Озвученные Дональдом Трампом планы в области международной торговли и миграции выглядят проинфляционными, считает экономист Константин Церазов. С одной стороны, ожидаемое повышение тарифов на импорт приведет к росту импортных цен, а с другой — снизит спрос на импортные товары в США и тем самым окажет поддержку доллару.

Массовая высылка из США нелегальных мигрантов, в свою очередь, чревата возникновением дефицита рабочей силы, который повлечет за собой вынужденное повышение зарплат и подстегнет инфляцию (здесь ситуация по своим последствиям может оказаться похожей на российскую). Все это будет вынуждать ФРС сохранять процентные ставки высокими и тем самым поддерживать спрос на долларовые активы, отмечает экономист.

Кроме того, нестабильная геополитическая ситуация и затянувшийся период высоких процентных ставок могут провоцировать различные кризисы. В подобных обстоятельствах спрос на доллар исторически растет, объясняет Церазов.

«Сильный доллар, вероятно, будет давить на сырьевые активы, включая нефть, и это — негативный фактор для рубля. Кроме того, если Трампу удастся выполнить свои планы по охлаждению горячих военных конфликтов, то нефть, вероятно, подешевеет. Таким образом, перспективы реализации планов Трампа выглядят негативными для российской валюты» Константин Церазов экономист

Крупные инвесторы доверяют Трампу, поэтому доллар вырос

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Победа Трампа была во многом определена доверием крупных инвесторов, которое ему удалось завоевать, благодаря своим предвыборным обещаниям, отмечает частный инвестор, основатель «Школы Практического Инвестирования» Федор Сидоров.

«Трамп гарантировал прекращение войн, а это сулит и мировой экономике стабильность. Таким образом, доллар как символ американской экономической стабильности не мог не укрепиться на новости о победе республиканца. Сыграл свою роль и фактор завершившейся неопределенности в политике США», — объясняет эксперт.

Первую корректировку курса доллара по отношению к корзине основных иностранных валют, скорее всего, можно увидеть после заседания ФРС, которое проходит 7 ноября поздно вечером по московскому времени. Если регулятор немного снизит ставку, курс доллара в этом случае также пойдет вниз. В случае снижения курса доллара к корзине основных валют следует ожидать небольшого роста курса рубля.

«По моему прогнозу, до конца года его значения по отношению к доллару могут колебаться в диапазоне 96-100 рублей за единицу американской валюты. Однако многое будет зависеть и от движения нефтяных цен, и от политики российских монетарных властей», — говорит Сидоров.

Трамп важен для укрепления доллара, но политика ФРС — еще важнее

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Курс доллара по отношению к другим валютам в ближайшее время будет укрепляться благодаря победе Трампа, но в дальнейшем многое зависит от действий ФРС, считает эксперт финансового маркетплейса «Сравни» Алексей Лоссан.

«Если регулятор американского рынка решит ослабить денежно-кредитную политику, то индекс доллара неизбежно пойдет вниз. Для этого необходимо, чтобы инфляция на американском рынке снизилась. Как только ставки пойдут вниз, можно ожидать роста экономики США, и таким образом еще один срок Трампа придется на восстановление экономики, что он непременно запишет в свои победы», — говорит он.

Выборы президента США и курс доллара в России не связаны

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«Довольно опрометчиво проводить параллель между результатами выборов президента США и курсом доллара в РФ. Учитывая вынужденную дедолларизацию, курс доллара на сегодняшний день является банковским и отражает баланс сил для игроков внешнеэкономической деятельности и объемы для выполнение государственных задач в рамках Министерства финансов и Центробанка», — говорит финансист Наталья Вдовина.

Согласно заявлению Министерства финансов, покупки валюты по бюджетному правилу должны были быть окончены в середине текущей недели. Таким образом снимается давление крупного покупателя и мы можем увидеть укрепление рубля к уровню 93-94 рубля за доллар, поскольку в силе продолжающиеся вплоть до Нового года продажи валюты регулятором, прогнозирует эксперт.