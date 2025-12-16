Доллар как индикатор здоровья российской экономики: что будет с курсом американской валюты в 2026 году

Эксперты прогнозируют, что в 2026 году курс американской валюты останется жестким индикатором для российской экономики, влияя на цены, импорт и инфляцию. Какие факторы определят судьбу российской валюты и стоит ли ждать 120 рублей за доллар, читайте в материале РИАМО.

Доллар будет незримо везде — в каждой импортной сделке и в каждом инфляционном скачке

Фото - © Игорь Низов / Фотобанк Лори

Американский доллар к 2026 году сохранит свою роль главного мерила страха и неопределенности на глобальной арене, считает директор департамента торговых операций ГК «ГБИГ Холдингс» Дмитрий Царьков.

«В отношениях с рублем он останется жестким и бескомпромиссным индикатором здоровья российской экономики. Несмотря на все разговоры о дедолларизации и переходе на расчеты в юанях, доллар продолжит незримо присутствовать в каждой импортной сделке, в каждом барреле нефти и в каждом инфляционном скачке, задавая ритм финансовому пульсу страны», — полагает Царьков.

По его словам, ключевым фактором курсообразования в 2026 году станет цена на энергоносители и способность России обходить санкционные барьеры. Если мировые цены на нефть войдут в цикл снижения на фоне замедления глобальной экономики, рубль окажется под двойным давлением: сокращение экспортной выручки и необходимость наполнять бюджет. В этом сценарии доллар выступит в роли строгого судьи, моментально наказывающего национальную валюту за любые бюджетные дисбалансы.

120 рублей за доллар: прогноз курса на 2026 год

Фото - © Sergakoff / Фотобанк Лори

Денежно-кредитная политика ФРС США и Банка России в следующем году может войти в фазу рассинхронизации, говорит Царьков. Американский регулятор, вероятно, будет стремиться к нейтральной ставке, в то время как российский ЦБ будет вынужден держать оборону жесткими мерами. Однако даже высокая ключевая ставка имеет свой предел эффективности. К 2026 году рынок может выработать иммунитет к жесткой риторике и курс доллара будет больше реагировать на торговый баланс и отток капитала, чем на процентные пункты, предполагает эксперт.

«Мы должны быть готовы к тому, что доллар продолжит свою экспансию на графиках. Техническая картина к 2026 году будет рисовать структуру долгосрочного восходящего канала. Уровни, которые сегодня кажутся психологическими потолками, завтра станут уровнями поддержки. Доллар будет дорожать не потому, что американская экономика безупречна, а потому, что в мире высокой турбулентности инвесторы и бизнес по инерции бегут к самому ликвидному активу», — комментирует директор департамента торговых операций ГК «ГБИГ Холдингс».

Доллар закрепится на высоте, которая обеспечит балансировку бюджета, но заставит потребителя пересмотреть свои привычки. Отметка в 120 рублей за доллар может послужить неким ориентиром для движения валюты, полагает Царьков.

Курс доллара к рублю на 2026 год: эксперты назвали цифры валютного коридора

Фото - © Яна Королёва / Фотобанк Лори

Ключевым фактором укрепления рубля в 2025 году послужил высокий уровень процентных ставок. Высокие рублевые доходности сократили инвестиционный спрос на валюту со стороны населения и обеспечили высокую долю продаж валютной выручки со стороны экспортеров. При этом сальдо торгового баланса оставалось положительным. Объемы экспорта были стабильны, а объемы импорта начали снижаться в годовом выражении с начала августа. Также поддержку рублю оказывали продажи валюты со стороны ЦБ, объемы которых с июля составляли 9-10 млрд руб. в день, а в декабре этот объем увеличился до 14,5 млрд руб., объясняет ведущий инвестиционный аналитик Go Invest Никита Бредихин.

«При этом в 2026 году мы ожидаем, что влияние части факторов сократится, что совокупно приведет к умеренному ослаблению рубля. Например, объемы продажи валюты в рамках бюджетного правила сократятся почти вдвое. Также мы ожидаем снижения объемов экспорта из-за низких цен на нефть и расширения дисконтов для нефти марки URALS. А снижение ключевой ставки, наоборот, должно увеличить объемы импорта из-за кредитной составляющей, что повысит спрос на валюту при снижении ее предложения», — говорит Бредихин.

Помимо этого, если в 2025 году высокая ключевая ставка поддерживала рубль, то в 2026 году ожидается ее снижение до 13-15%, что приведет к падению реальных доходностей и снижению привлекательности рублевых активов.

Учитывая эти факторы, можно ожидать, что к концу 2026 года будет умеренный рост доллара до 92-94 руб., прогнозирует эксперт.

По мнению заместителя председателя правления, начальника казначейства СДМ-Банка Эдуарда Лушина, доллар может отыграть часть снижения к рублю, но в целом способен сохранять диапазон 80-90 руб. на 2026 год при неизменных текущих внешних условиях.

«Любые геополитические события будут способны вынести валюту из этого коридора», — добавляет он.