Дойдет ли евро до 140 рублей: прогнозы экспертов на курс европейской валюты в ноябре 2025

Под влиянием чего будет формироваться курс европейской валюты к рублю в конце осени, читайте в материале РИАМО.

Пессимистичный сценарий для курса евро в ноябре является наиболее вероятным

Ожидаемый диапазон курса евро в ноябре составит 115-140 рублей, считает заместитель декана факультета экономики и бизнеса Финансового университета при Правительстве РФ Хвича Харчилава. В основе такого прогноза лежит консервативный сценарий без глобальных политических катаклизмов, но с продолжением текущей геополитической конфронтации, объяснил эксперт.

Согласно условно-оптимистичному сценарию (нижняя граница) курс евро в ноябре может быть 115-120 рублей. Этот сценарий возможен при жесткой бюджетной и денежно-кредитной политике, сохранении высоких цен на нефть (не ниже 75-80 долларов за баррель Urals) и отсутствии новых, разрушительных санкций. Рубль будет плавно ослабевать под давлением структурных факторов, но без обвалов, отметил экономист.

Базовый пессимистичный сценарий предполагает, что верхняя граница курса будет в рамках 130-140 рублей.

«Это более вероятный сценарий, учитывая инерцию текущих процессов. Он реализуется при умеренных или снижающихся ценах на нефть, ужесточении санкционного режима и нарастании внутренних инфляционных и бюджетных дисбалансов», — уверен Харчилава.

По его словам, прогноз на ноябрь 2025 года обусловлен не конъюнктурными, а системными факторами, которые уже сегодня задают траекторию движения российской экономики. К этому времени эффекты от перестройки логистических цепочек и «тенизации» экспорта проявятся в полной мере.

Структура импорта изменилась бесповоротно. Поставки через третьи страны, логистические издержки, уплата премий в «дружественные» юрисдикции — все это делает импортируемые товары и компоненты значительно дороже. Устойчивый спрос на валюту для оплаты этого импорта создает постоянное давление на курс рубля в сторону ослабления.

К ноябрю 2025 года рубль, с высокой степенью вероятности, найдет свою точку равновесия на уровнях существенно более слабых, чем те, к которым привыкло общество в 2010-х годах. Базовая оценка Харчилавы — курс будет находиться в коридоре 120-130 рублей за евро, с рисками смещения к верхней границе.

«Основная причина падения курса рубля — фундаментальное ухудшение условий торговли и структурное изменение экономики в сторону большей замкнутости и высоких издержек. Рубль перестал быть активом, привязанным только к цене на нефть; теперь на него давит комплекс факторов: санкции, дорогой импорт, хронический дефицит бюджета и высокая геополитическая неопределенность. В этих условиях плавное ослабление курса становится для властей не проблемой, а скорее инструментом адаптации и поддержания бюджетной сбалансированности в новых реалиях», — прокомментировал экономист.

На курс евро в ноябре будут влиять несколько факторов

В ноябре курс рубля к евро будет находится под воздействием сразу нескольких факторов, а именно: нового витка санкционного противостояния с США и ЕС, старта нового этапа тарифного противостояния между США и Китаем, движением цен на нефть и снижением ключевой ставки, высказал свое мнение доцент кафедры стратегического и инновационного развития факультета «Высшая школа управления» Финансового университета при правительстве РФ Михаил Хачатурян.

По его словам, к числу внешних факторов, способных привести к дальнейшему ослаблению рубля, относятся санкции и возможное торможение мировой экономики, в том числе экономики Китая. К внутренним факторам ослабления рубля относится снижение ключевой ставки, которое выражает ориентацию ЦБ и Правительства РФ на определенную девальвацию рубля, в условиях санкций способствующую сохранению макроэкономической стабильности и повышению экономической эффективности российских экспортеров за счет повышения рублевого эквивалента извлекаемой ими валютной выручки.

К внешним факторам, которые, наоборот, могут способствовать укреплению курса рубля к евро, относится тарифное противостояние между США и Китаем и связанный с ним рост цен на нефть, добавил экономист.

«Оценивая в целом все указанные факторы, можно прогнозировать, что в начале ноября мы будем наблюдать относительное укрепление рубля до показателей 90-93 рубля за евро. Скорее всего, в первой декаде ноября могут наблюдаться попытки рубля укрепиться до отметок 89-91 рубль за евро и закрепиться на этих показателях. Однако к середине ноября рубль вернется к текущим показателям 92-95 рублей за евро. К концу ноября при условии отсутствия резких изменений в обозначенных ранее ключевых условиях функционирования российской экономики курс скорее всего сохранится на данных отметках с тенденцией к некоторому ослаблению до 94-97 рублей за евро», — считает Хачатурян.

Рубль имеет потенциал для укрепления к евро в ноябре

Курс евро в ноябре будет сохраняться преимущественно в диапазоне 91-94 рублей, с умеренным потенциалом укрепления рубля, полагает старший трейдер УК «Альфа-Капитал» Владислав Силаев.

Поддержку российской валюте обеспечивают сразу несколько факторов, объяснил он. Во-первых, экспортерам по-прежнему приходится активнее продавать валютную выручку из-за дорогого рублевого фондирования. Во-вторых, высокий уровень ставок ограничивает спрос на валюту со стороны импортеров. Кроме того, дополнительное укрепление рубля связано с обновленным прогнозом по ключевой ставке на 2026 год — 13-15% против прежних 12-13%, что усиливает привлекательность рублевых активов.

«Нефть марки Brent за прошедшую неделю подорожала на 10% — до 66 долларов за баррель, что также поддерживает рубль. При этом замедление темпов снижения ключевой ставки ЦБ и ожидания ее уровня около 16% на конец 2025 года указывают на сохранение жестких условий ликвидности, благоприятных для рубля», — прокомментировал эксперт.