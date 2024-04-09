До халвинга биткоина осталось 10 дней: что это значит

В материале РИАМО рассказываем, зачем нужен халвинг биткоина и когда он произойдет.

Зачем нужен халвинг биткоина и почему разные ресурсы, обозначая, что халвинг произойдет в апреле 2024 года, отличаются мнениями, в какой именно день наступит долгожданное событие для мира криптоиндустрии, РИАМО рассказал директор по развитию финансово-технологической компании «Only bank» Максим Ильгов.

Что такое халвинг биткоина

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Халвинг биткоина остается одним из самых обсуждаемых и значимых событий в мире криптовалют, привлекая внимание не только криптоэнтузиастов, но и инвесторов, аналитиков, а также широкой общественности. Это событие играет ключевую роль в экономике биткоина, поскольку оно напрямую влияет на количество новых монет, вводимых в обращение, и, как следствие, на общее предложение и восприятие биткоина как цифрового актива.

Биткоин функционирует на технологии блокчейн, которая представляет собой цепочку блоков, содержащих информацию о всех транзакциях. Создание новых блоков в этой цепочке, известное как майнинг или добыча, требует значительных вычислительных ресурсов. В качестве вознаграждения за добавление нового блока в блокчейн майнеры получают определенное количество биткоинов. Именно здесь вступает в игру халвинг: каждые 210 тысяч блоков, или примерно каждые четыре года, вознаграждение за добычу блока уменьшается вдвое. На момент запуска сети в 2009 году вознаграждение составляло 50 биткоинов за блок. С тех пор произошло несколько халвингов, сократив вознаграждение до 6,25 биткоинов за блок в настоящее время.

Зачем нужен халвинг биткоина

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Цель халвинга — контролировать инфляцию биткоина, ограничивая общее количество валюты, которое когда-либо будет в обращении, до 21 миллиона монет. Этот механизм предотвращает перепроизводство биткоинов и способствует росту его стоимости в долгосрочной перспективе за счет создания дефицита.

Когда халвинг биткоина и почему есть различия в счетчиках отсчета обратного времени

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28 ноября 2012 года в сети биткоина состоялся первый халвинг, второй – 9 июля 2016 года, третий – 11 мая 2020 года. Следующий халвинг ожидается в апреле 2024 года.

Время до халвинга может варьироваться на разных сайтах из-за того, как часто блоки действительно добываются в сети биткоина. Скорость добавления новых страниц (блоков) в блокчейн может варьироваться. Если много майнеров работают над добычей биткоинов, страницы могут добавляться чуть быстрее, а если майнеров меньше — чуть медленнее.

«Это означает, что точное время, когда будет достигнут блок 210 тысяч, может немного отличаться в зависимости от текущих условий сети. Разные площадки используют разные методы для оценки этих условий и прогнозирования даты халвинга», – объясняет Ильгов.

Таймеры обратного отчета до халвинга биткоина на крипто-бычьем рынке

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Вот несколько сайтов, которые ведут тайминг обратного отсчета времени до халвинга 2024 года. На них дата халвинга биткоина варьируется.

Счетчик халвинга от Bybit.

Счетчик халвинга от Binance.

Счетчик халвинга от OKX.

Счетчик халвинга от BingX.

Cчетчик халвинга от Gate.io.

Счетчик халвинга от Bitget.

Счетчик халвинга от ViaBTC.

Что такое блок биткоина, добыча блока биткоина и текущая награда за это

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Блок биткоина — это структурная единица данных в блокчейне, содержащая информацию о транзакциях. Добыть блок означает успешно решить криптографическую задачу, что требует значительной вычислительной мощности. В настоящее время за добычу одного блока майнер получает 6,25 биткоинов. После халвинга в апреле 2024 года эта сумма уменьшится до 3,125 биткоинов.

Какой будет курс биткоина после халвинга 2024 года

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Прогнозировать точное изменение курса биткоина после халвинга сложно из-за множества влияющих на него факторов. Однако исторически после каждого халвинга наблюдался рост интереса к биткоину и увеличение его стоимости, что связано с ожиданиями уменьшения предложения новых монет на рынке и потенциальным ростом спроса, отметил Ильгов.