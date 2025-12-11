Девятый балл: что ждать автомобилистам от новогодних пробок в Москве

Подробности о том, чего ждать автомобилистам от столичных пробок в 2025 году, на какое время придется их пик и как их избежать, читайте в материале РИАМО.

Каждый год предновогодняя суета негативно отражается на дорожном трафике Москвы и области. По данным экспертов, в 2023 году пик загруженности московских проезжих частей пришелся на 22-29 декабря, а в 2024 году — на 16-25 декабря.

Предновогодние московские пробки – ежегодная проблема

Причин, по которым в Москве и Московской области в декабре возникают серьезные заторы, несколько, говорит в беседе с РИАМО исполнительный директор Национальной ассоциации зимнего содержания объектов инфраструктуры и транспорта Юлия Антонова. Во-первых, это колебания температур от плюсовых значений днем до минусовых в ночное время и осадки (снег или дождь).

«При таких условиях на дорогах может появиться "черный лед" — это незаметная тонкая корка льда, которая покрывает поверхность и из-за которой резина практически мгновенно теряет сцепление, а автомобиль уходит в неуправляемый занос», — объясняет эксперт.

Во-вторых, не все автовладельцы ответственно подходят к подготовке к зимнему сезону и пренебрегают своевременным переходом на зимнюю резину, что является грубой ошибкой, отмечает Юлия Антонова. На морозе летние шины «дубеют» и, как следствие, значительно снижается коэффициент сцепления протектора с дорожным полотном. Наибольший риск возникает на необработанных противогололедными материалами участках дорог.

Как результат — снижение скорости движения, множественные ДТП и пробки на перекрестках и у светофоров. В целом, по словам эксперта, аварийность в России зимой возрастает в 2-3 раза в сравнении с остальной частью года. Согласно данным ассоциации, число ДТП в целом по стране в ноябре и декабре, то есть при первых переходах через «ноль», растет, а в самые холодные месяцы (январь-февраль) — снижается.

Дорожные тренды перед Новым годом

Несмотря на бурное развитие электронной торговли для большинства москвичей, жителей пригородов и ближайшего Подмосковья посещение торговых центров и офлайн магазинов с целью закупки подарков и всего необходимого для новогоднего стола — традиция, которая очевидно будет сохраняться еще многие и многие поколения, говорит доцент кафедры Стратегического и инновационного развития Факультета «Высшая школа управления» Финансового Университета при Правительстве РФ Михаил Хачатурян.

«Именно эта традиция и является причиной многочисленных автомобильных пробок как в центре города, так и на МКАД в местах расположения крупных торговых центров» Михаил Хачатурян доцент кафедры Стратегического и инновационного развития Факультета «Высшая школа управления» Финансового Университета при Правительстве РФ

Прогнозируемые пробки в декабре обусловлены классическим сочетанием факторов — пиковая логистическая активность, психология массовых закупок в последние дни года и критическая зависимость от погоды, дополняет руководитель отдела обучения НПК «Автоприбор» Артем Березин. Аномально теплая зима создала риск, что снег выпадет именно в канун праздников, что мгновенно парализует движение.

Особенность заторов в 2025 году — смещение их эпицентров к крупным торговым центрам и гипермаркетам на границе МКАД, которые станут точками притяжения для тысяч автомобилей, отмечает эксперт. Параллельно, активное дорожное строительство, включая реконструкцию Ярославского шоссе и узлов на ЦКАД, временно снизит пропускную способность магистралей.

«Уже сейчас мы можем видеть в ежедневных сводках «Яндекс Пробок» растущие краснеющие и багровеющие линии перегруженных вылетных магистралей и колец. Если ближе к концу декабря в столице не ляжет снежный покров, ситуация с пробками на дорогах может быть несколько лучше, чем в прежние годы. Но в остальном — от предновогодних заторов никуда не деться», — дополняет автоэксперт Сергей Удачин.

К чему готовиться москвичам: пиковые дни в декабре 2025 года

В конце 2025 года можно ожидать, что в период с 10 декабря по 31 декабря Москва будет ставить рекорды по уменьшению скорости автомобильного потока, прогнозирует Михаил Хачатурян. При этом особых отличий от прошлых лет не будет: основная нагрузка на улично-дорожную сеть города ляжет в период с 25 декабря по 31 декабря, когда пробки скорее всего достигнут максимальных значений в десять баллов.

«Пик пробок, на мой взгляд, ожидается 27-30 декабря с 15:00 до 21:00, а самыми проблемными участками станут выездные магистрали (Ленинградское, Калужское шоссе) и зоны влияния крупных ТЦ, таких как «Глобус» (Ярославское шоссе), «Ашан», «МЕГА» (Химки и Белая дача), «РИО» (Дмитровское шоссе), «Метрополис» и «Авиапарк», — дополняет Артем Березин.

В свою очередь гендиректор «ТрансЛюкс» Марина Паскали указывает на то, что в конце 2025 года, исходя из данных компании по бронированиям, первый большой наплыв машин начнется примерно с 17 по 24 декабря. Это будут бизнес-поездки, командировки и развоз подарков. Затем с 24 по 29 декабря наступит вторая волна: корпоративы, подготовка к празднику, туристы и люди, которые будут совмещать личные и рабочие поездки.

«При этом в будние дни пробки начнутся раньше обычного: уже с 14:00 и продлятся до 21:00. В выходные пиковые часы будут с 12:00 до 17:00. Хотя в последние два дня года утром и днем дороги обычно чуть свободнее, вечерами пробки сохраняются достаточно сильными» Марина Паскали гендиректор «ТрансЛюкс»

Наиболее загруженными участками, согласно прогнозу Марины Паскали, станут МКАД, ТТК, Садовое кольцо и вылетные магистрали из Подмосковья в Москву. Особый риск — это прилегающие районы крупных торговых центров и развлекательных объектов. Новые платные участки частично разгрузят кольцевые, но локальные узкие места у точек притяжения останутся, предупреждает эксперт.

«Главные проблемы обычно связаны с ремонтом дорог, запретами на проезд из-за проведения каких-то мероприятий и недостатками в организации дорожного движения: неверной разметкой или неотрегулированными светофорами, которые не подстраиваются под разную загруженность в часы пик и в другое время», — дополняет Юлия Антонова.

Как не застрять в предновогодних пробках в Москве

Чтобы избежать предновогодних пробок, планируйте поездки заранее и старайтесь выезжать до 16:00 в будни и до обеда в выходные, советует Марина Паскали. Для поездок в центр и крупные торговые центры лучше выбрать метро или автобусы с выделенными полосами. Автомобилистам стоит учитывать дополнительные задержки, следить за дорожной ситуацией и менять маршрут при необходимости.

«Жителям Подмосковья рекомендуется не ездить в Москву во второй половине дня с 26 по 30 декабря, по возможности выбирая более ранние часы или другие даты», — говорит собеседница РИАМО.

Избежать предновогодних пробок можно только если не садиться за руль или совершать поездки за покупками в ночные часы в будни либо в утренние часы в выходные, дополняет Сергей Удачин. Не стоит забывать о том, что существуют сетевые гипермаркеты, работающие круглосуточно — от «Перекрестков» до Metro. Или же можно успеть закупиться подарками и продуктами заранее. Возможно частично заказать их через службы доставки и маркетплейсы. А за недостающими ингредиентами к столу лучше отправиться без машины в магазины шаговой доступности.

Избежать пробок точно не получится, но можно постараться спланировать задачи более рационально: не откладывать дела на последний момент и сделать их уже в эти дни, что-то, по возможности, перенести на следующий год, рекомендует Юлия Антонова. Сейчас активно работают онлайн-сервисы, поэтому подарки можно заказать с доставкой до адресата. Да и в целом услуг сегодня настолько широка, что практически все можно решить дистанционно. А если и работа позволяет дистанционный формат, то и поработать в эти дни тоже лучше удаленно, отмечает эксперт.

«Осуществлять покупки подарков и сувениров для себя, родных, близких и знакомых лучше всего через средства электронной коммерции, но заранее, чтобы вам успели эти подарки вовремя доставить. Ведь, как известно, маркетплейсы для доставки используют автотранспорт, который может застревать в пробках», — заключает Михаил Хачатурян.